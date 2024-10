Ana Tijoux: “Los artistas sensibles dejan huella”

Ana Tijoux - Bailando Sola Aquí

La rapera chilena Ana Tijou aseguró que “los artistas que más marcan son los sensibles a lo que sucede a su alrededor”. Tijoux se presentará en España junto a su compatriota Pablo Chill-E, a quien invitó a colaborar en el tema “Dime que”, de su último álbum, Vida (2024), primer LP en una década.

Sobre esta unión, Tijoux (Lille, Francia, 1977) no recuerda si fue una sugerencia de la productora o fue suya, aunque asegura que cree que “da lo mismo, porque habría dicho que sí de todos modos”.

En cuanto a los diez años transcurridos entre la publicación de Vengo y este último Vida, la rapera afirma que ha sido un tiempo “bacán”, y si se ha demorado tanto en sacar un nuevo disco ha sido porque “no tenía tiempo de crear”.

La rapera chileno-francesa Ana Tijoux está presentando su nuevo disco, "Vida"

“Estaba muy metida en la gira y tocar –explica la cantante– y como siento que hacer un disco implica un momento de contemplación y de parar un poco la máquina, el tiempo fue pasando y pasando y se me fueron los años entre los dedos”.

El recibimiento del público, más allá de los números, ha sido “super emocionante”, ya que, como Tijoux confiesa: “el disco nace, lamentablemente, debido a muchas partidas de gente que quiero mucho, que se han muerto en el camino estos últimos años”, lo que ha creado una conexión “muy especial” con algunos fans que se han sentido plenamente identificados con su música.

Los años entre discos, sin embargo, no han secado la pluma reivindicativa de Tijoux, que con temas como “Busco mi nombre”, cuya introducción es recitada por Estela de Carlotto, una de las Abuelas de la Plaza de Mayo que ha estado 45 años “buscando a los nietos que nos robó la dictadura cívico-militar”, sigue posicionándose del lado de los heridos por las injusticias.

Pese a lo punzante y directo de sus letras, no cree que toda la reivindicación en la música tenga que nacer de una letra evidente, hasta el punto de que ensalza a músicos como Miles Davis o John Coltrane, artistas que “con piano nomás dicen mucho a través de su música”.

Ana Tijoux publicó un nuevo disco, "Vida", tras diez años de silencio

“Es verdad que los tiempos actuales y los tiempos de la historia –puntualiza– han demostrado que los artistas que más marcan, o por lo menos los que a mí más me han marcado siempre, son los que han sido sensibles a lo que sucede a su alrededor”.

Con una ojeada rápida en las redes sociales de la chilena, nacida en Francia durante el exilio de sus padres, se hace evidente que su “sensibilidad” está ahora en Palestina.

La primera reacción de la artista fue llamar a sus amigos palestinos y asegurarse de que estaban bien, y justo sintió “mucha impotencia al ver el silencio de muchos colegas diciendo ‘No corresponde que yo diga nada, no es mi tema’”.

Tijoux decidió “dar vuelta a la energía” porque si no “estaba todo el rato enojada y triste”, hasta darse cuenta de que “somos la inmensa gran minoría y que sigue habiendo humanidad”.

Ana Tijoux se presenta esta semana en Barcelona y Madrid

La decisión de usar su altavoz mediático para denunciar lo que lleva un año sucediendo en Palestina sigue la misma lógica que liberó a Chile de 17 años de dictadura.

“El golpe de Estado en Chile no habría tenido una comunidad internacional sensible a ello si no hubiera sido gracias a la ayuda de un montón de gente que no era chilena, que denunciaba lo que pasaba durante la dictadura, y eso fue clave para que hubiera un cambio”, asegura la cantante, quien añade que no cree que sea un argumento válido que “al no ser palestino, uno no puede ser sensible”.

Fuente: EFE.

[Fotos: archivo y EFE/ Francisco Guasco]