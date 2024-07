La obra de John Baldessari, gran pionero del arte conceptual, llega al Malba

"Two Lamps; Three Persons (one with gun)", 1997 [detalle]

John Baldessari. El fin de la línea, la primera exposición panorámica en Sudamérica dedicada al artista estadounidense, gran pionero del arte conceptual, podrá visitarse a partir del miércoles 17 de julio en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba).

La exhibición reúne 45 obras, entre pinturas, fotografías e instalaciones, que pertenecen al acervo de Craig Robins, uno de los coleccionistas más importantes de la obra de Baldessari (Estados Unidos, 1931-2020), quien fue además su amigo, promotor e interlocutor cercano.

La muestra repasa cincuenta años de la producción del artista y ofrece una lectura en cuatro grupos temáticos organizados por Karen Grimson, curadora de la Colección Craig Robins. El proyecto destaca las obras fundacionales del conceptualista estadounidense en las décadas de 1960 y 1970; el gesto ensordecedor de la incineración de su propia obra; su abordaje serial de la fotografía; y su constante exploración del vínculo entre imagen y lenguaje, entre el mundo del texto y el de las ideas.

Baldessari inició su carrera artística en el ámbito de la pintura, y desde mediados de 1960 comenzó a incorporar textos y fotografías en sus lienzos para cuestionar los límites de la pintura, y la noción autoral de la obra de arte. A partir de 1970, luego de incinerar sus pinturas realizadas entre 1953 y 1966, comienza a trabajar en cine, video, instalación, y continúa desarrollando su práctica fotográfica, en obras que exploran el carácter narrativo de las imágenes en combinación con el potencial asociativo del lenguaje. Baldessari es reconocido por la enorme influencia ejercida sobre generaciones de artistas a través de las décadas de enseñanza impartidas en el California Institute of the Arts y en la Universidad de California, Los Ángeles.

De la serie Throwing a Ball Once to Get Three Melodies and Fifteen Chords, 1975

Si bien en agosto de 1974, el Centro de Arte y Comunicación (CAYC) había organizado una exposición de Baldessari en Argentina, para presentar el libro de artista Throwing Three Balls in the Air to Get a Straight Line (Best of Thirty-Six Attempts), la exhibición en el marco de la Colección Craig Robins en Malba ofrece, cincuenta años después, una perspectiva integral del desarrollo del artista e incorpora las imágenes originales de aquel libro en el contexto más amplio de su trayectoria.

Otras actividades

Con motivo de esta exhibición extraordinaria, el museo porteño presenta una agenda vinculada con John Baldessari, además de la edición y publicación de un catálogo monográfico en edición bilingüe –español e inglés– con reproducciones a color de todas las obras exhibidas. Este volumen permitirá una lectura de la obra de John Baldessari desde América Latina, incluye un ensayo de su curadora, Karen Grimson, como, también, contribuciones de los artistas David Lamelas, Dorit Cypis, Alejandro Cesarco y Analía Sabán, y una cronología ilustrada sobre el artista.

El mismo día de la inauguración de John Baldessari: El fin de la línea, miércoles 17 de julio, a las 18, en la Biblioteca, se llevará a cabo la conversación Baldessari al sur, entre Analía Saban y Karen Grimson de la Colección Craig Robins sobre el legado y la influencia de Baldessari en su obra. Nacida en Buenos Aires y residente en Los Ángeles, Saban fue alumna y amiga del artista californiano, e integra la John Baldessari Family Foundation.

Analía Saban

La obra de Saban explora modos expandidos de la pintura y la escultura, desplazando la estabilidad de estas categorías tradicionales con formas híbridas en las que la materialidad, la imagen, y la tecnología complejizan la idea del objeto de arte. Esta actividad es gratuita y no requiere inscripción.

Otra de las actividades programadas en el marco de la exposición es la Clase presencial + virtual John Cage y la literatura: ¿qué escribía, qué leía?, a cargo de Martín Bauer, el viernes 9 de agosto, de 18 a 20, en la Biblioteca del museo. Esta actividad es arancelada.

Finalmente, el jueves 22 de agosto a las 18, en la Sala 3, está programado el Concierto Baldessari para piano, bajo la ejecución de Lucas Urdampilleta. El artista interpretará Throwing a Ball Once to Get Three Melodies and Fifteen Chords, de John Baldessari, junto con obras de John Cage, Christian Wolff y Morton Feldman. Esta actividad requiere inscripción.

John Baldessari, Repositorio (Amarillo/violeta), 2002. Cerámica, 12.7 x 31.3 x 41.5 cm. Colección Craig Robins. © John Baldessari 2002

Acerca de la Colección Craig Robins

La Colección Craig Robins reúne un conjunto de obras de arte y diseño contemporáneo de los artistas latinoamericanos Guillermo Kuitca, Jorge Macchi, Jac Lierner, Tunga, Gabriel Orozco, Abraham Cruzvillegas y Jill Mulleady, entre otros. Ubicada en Miami, la Colección se exhibe en las oficinas de Dacra en el Miami Design District, con exposiciones temáticas anuales. Desarrollador inmobiliario y CEO de Dacra, Robins comenzó a coleccionar obra de John Baldessari en 1993, luego de interesarse en obras de sus alumnos. Durante veinte años, Robins adquirió casi cincuenta obras de Baldessari, y entre artista y coleccionista establecieron un estrecho vínculo de amistad.

En 2014, Baldessari realizó dos obras de arte público, Fun (Parts 1, 2), murales comisionados por Robins para el Miami Design District. Tras la muerte del artista, en 2021 Robins organizó una exposición póstuma en homenaje a Baldessari, que exhibía bocetos, proyectos, pinturas, fotografías, esculturas y collages en la intimidad de las oficinas de Dacra.

*”John Baldessari. El fin de la línea”, desde el miércoles 17 de julio hasta el 18 de noviembre de 2024, en la Sala 3, nivel 1, del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, en Av. Figueroa Alcorta 3415, C. A. B. A. De Jueves a lunes de 12:00 a 20:00 y miércoles de 11:00 a 20:00. Martes cerrado. Entrada general, $6000; estudiantes, docentes y jubilados con acreditación, $ 3000; menores de 5 años y personas con discapacidad, sin cargo.