Juan Antonio Bayona, sobre “La sociedad de la nieve”: “Era muy importante que se contara de forma correcta esta historia”

J. A. Bayona fue homenajeado en el Festival de Cine de Mar del Plata

La proyección de La sociedad de la nieve de Juan Antonio Bayona fue una de las más esperadas de la 38° edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. A los pocos minutos que se pusieron en venta las entradas para las dos funciones que hubo se agotaron. Además, durante la primera el reconocido director español recibió el prestigioso Premio Astor a la Trayectoria en la sala Astor Piazzolla, del Teatro Auditorium. En la misma, estuvo presente gran parte del elenco y del equipo técnico que no quisieron perderse la primera proyección en la Argentina.

Visiblemente emocionado, Bayona expresó su gratitud al recibir este importante reconocimiento: “Este premio me llena de orgullo; siempre he hecho cine porque ha sido la rama del arte que mejor me ha entendido, con la que aprendí a articular la vida. Me ha servido para defenderme, relacionarme y hoy me trajo a la Argentina y al Festival de Mar del Plata. Por eso, no puedo más que agradecer a todas las personas que lo hicieron y lo hacen posible, desde siempre, como por ejemplo las salas, los videoclubs y todo lo que me formó para poder estar hoy aquí, recibiendo este Premio”.

El galardón fue otorgado a Juan Antonio Bayona en reconocimiento a su destacada labor en la industria cinematográfica, tanto en España como a nivel internacional. Su película El orfanato(2007) se convirtió en un éxito de taquilla, consolidando su reputación como un director de gran talento. A lo largo de su carrera, su trabajo ha sido ampliamente elogiado y premiado en festivales y eventos cinematográficos alrededor del mundo. Bayona también ha dirigido películas como Lo imposible (2012), Un monstruo viene a verme (2016) y Jurassic World: el reino caído.

En 1972, el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, que había sido fletado para llevar un equipo de rugby a Chile, se estrelló en el corazón de los Andes. Sólo una veintena de sus 45 pasajeros sobrevivieron al accidente. Atrapados en uno de los entornos más hostiles e inaccesibles del planeta, tendrán que recurrir a medidas extremas para mantenerse con vida.

En La sociedad de la nieve, Bayona narra la impactante historia del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, que en octubre de 1972 se estrelló en la Cordillera de los Andes mientras transportaba a un joven equipo de rugby uruguayo hacia Chile. Dieciséis supervivientes enfrentaron condiciones extremas en la cordillera de los Andes durante 72 días, luchando contra temperaturas glaciales, avalanchas y tormentas de arena. La desesperanza y el hambre llevaron a estos valientes a recurrir a los restos mortales de sus compañeros fallecidos para sobrevivir.

El director compartió detalles sobre el proceso de creación de esta película, que se inició hace dos años en medio de la difícil situación global de la pandemia. Los castings se llevaron a cabo a través de videollamadas y aquellos seleccionados tuvieron que viajar a Montevideo, someterse a semanas de cuarentena y realizar pruebas actorales. Esto implicó un arduo trabajo de más de un mes en condiciones exigentes. Bayona destacó el esfuerzo y la dedicación del equipo de trabajo, quienes se unieron para contar esta historia que, aunque pensó que conocía, descubrió nuevos detalles al adentrarse en ella.

Parte del elenco y del equipo técnico de "La sociedad de la nieve" antes de la función en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata

Explicó que este proyecto llevó muchos años de producción, desde la creación del guion hasta la comprensión de la tragedia. Se necesitó un tiempo considerable para el rodaje, con 140 jornadas marcadas por condiciones climáticas adversas.

En la conferencia de prensa en la sala Teatro Colón de Mar del Plata, Bayona estuvo acompañado por los actores Enzo Vogrincic, Agustín Pardella, Matías Recalt y las productoras Belén Atienza y Sandra Hermida. Bayona relató el proceso de gestación de La sociedad de la nieve y qué fue lo que lo cautivó de esta historia basada en el libro de Pablo Vierci. La película relata la impresionante historia real de los 16 sobrevivientes de la tragedia de los Andes y las extremas medidas que tuvieron que tomar para sobrevivir.

“Para mí era crucial contar esta historia de manera correcta, en su idioma, con actores locales y un gran nivel de ambición y compromiso. Nos llevó 10 años realizarla y Netflix apostó por eso para llevarla a su plataforma”, expresó Juan Antonio Bayona. Desde el primer momento, tuvo claro cómo debía abordar este proyecto. “Lo primero que supe sobre esta película es que tenía que rodarse en español y con actores que hablasen con su acento original”, afirmó el director. Este enfoque auténtico y fiel a la historia se refleja en cada fotograma de la película, que relata el dramático accidente del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya en 1972.

El director español junto a Premio Astor a la Trayectoria

Bayona enfatizó la importancia de trascender la mera narración de los hechos. “Esta historia tiene que ver con aceptar tu sombra”, afirma el director. A través de su lente, Bayona busca capturar la esencia universal de la experiencia humana en situaciones extremas.

Para llevar a cabo esta monumental empresa, contó con un elenco mayoritariamente argentino, quienes enfrentaron un rodaje en condiciones adversas que incluyeron estrictas dietas y escenas filmadas en locaciones montañosas reales. Matías Recalt, quien interpreta a Roberto Canessa, uno de los héroes de esta odisea, reflexionó sobre la humildad que impone la majestuosidad de la cordillera: “En la Cordillera sos muy chiquito, no sos nada”.

El compromiso del elenco con sus personajes no se limitó a la pantalla. Enzo Vogrincic, encargado de dar vida a Numa Turcatti, uno de los fallecidos en la tragedia, se sumergió en el mundo del joven, explorando sus intereses y motivaciones con la ayuda de familiares y amigos. “La familia de Numa es muy reservada, recién está empezando a contar cosas ahora, y yo sentí que me lo estaban contando a mí”, compartió Vogrincic.

Bayona junto a los actores Enzo Vogrincic, Agustín Pardella y Matías Recalt, algunos de los protagonistas de "La sociedad de la nieve"

La química entre el equipo artístico, forjada desde el inicio del proyecto, trascendió la pantalla y se convirtió en un lazo invaluable. La conexión entre los actores y el director fue tan fuerte que durante la primera semana de concentración, todos contrajeron la COVID-19 al mismo tiempo. Esta experiencia se convirtió en un testimonio tangible de la amistad y camaradería que impregnó el proyecto.

Los actores también destacaron el desafío interpretativo que representó La sociedad de la nieve en sus carreras y compartieron anécdotas sobre la filmación en imponentes escenarios naturales. “Grabar en el lugar de la tragedia fue impactante. Estar allí te hace comprender lo que vivieron los sobrevivientes, te conecta de una manera distinta con la historia”, comentó Enzo Vogrincic. “Filmamos mucho en Sierra Nevada, España y la cordillera de los Andes. Íbamos con todo el equipo, las cámaras, teníamos seguridad pero teníamos incertidumbre de todo lo que podía pasar. Se podría caer un pedazo de nieve en cualquier momento. Ese sentimiento nos sirvió mucho para pasar esa transición emocional, encarnar lo que vivieron ellos”, expresó Matías Recalt.

Tras su paso por Mar del Plata, La sociedad de la nieve, producida por Netflix, se estrenará comercialmente el 14 de diciembre y el 4 de enero desembarcará en la plataforma de streaming.

[Fotos: Gentileza Prensa Festival Internacional de Cine de Mar del Plata]