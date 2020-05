Los primeros casos de coronavirus llegaron a Suecia en febrero, lo trajeron los que fueron a esquiar al norte de Italia en las vacaciones de invierno. Tres meses después, y ya instalada la pandemia (y la controversia), no hay cuarentena obligatoria ni barbijos ni aislamiento, salvo para los viejos en los geriátricos. Los cafés siguen abiertos aunque con más espacio entre las mesas. El distanciamiento social es optativo. Leo en los comentarios a una foto de un café al que voy a veces y que, como muchos, exhibe sus productos sobre mesas descubiertas: “Me encanta el lugar, pero ¿no deberían tapar los sándwiches y los kanelbullar?” Es cierto, sin embargo, que no todo sigue como siempre y que es muy difícil saber qué consecuencias tendrá la estrategia sueca a largo o mediano plazo. Los restaurantes y negocios están vacíos y el desempleo es un fantasma cada vez más real. Y aunque a la gente le está permitido salir, el tiempo no acompaña. Hace unas semanas las temperaturas engañaron, subieron unos grados y los amigos nos cuentan que las calles se llenaron de viejitos: nadie, ni un virus mortífero, les iba a robar a los abuelos suecos los primeros rayos del sol de primavera.