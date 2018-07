Pero, ¿por qué abrir una librería cuando, según cuentan los libreros, la situación del sector es difícil? "Son tiempos difíciles en general", sostiene González, porque "el mercado del libro es un mercado complicado siempre, pero en esta época lo está un poco más. No sé si es una ventaja, pero sí tenemos cierta demanda estable que viene del público estudiantil. Aunque es algo que también baja, porque si no lo pueden pagar, no los compran. Hay cuestiones coyunturales como puede ser una mala época pero también hay una mutación del mercado económico en referencia a los nuevos consumos".