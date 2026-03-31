Costa Rica

Costa Rica: policía de fronteras decomisa 888 latas de cerveza en operativo en la zona sur

Un patrullaje permitió interceptar un cargamento de licor que pretendía ingresar al territorio nacional sin autorización, después de que un hombre abandonara la mercancía junto al río Sixaola y escapara de las autoridades

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La Policía de Fronteras realizó un decomiso luego de observar actividad sospechosa cerca del río Sixaola, donde detectaron varios bultos y a un hombre huyendo del lugar al notar la presencia de las autoridades. Foto cortesía Ministerio Público.
La Policía de Fronteras realizó un decomiso luego de observar actividad sospechosa cerca del río Sixaola, donde detectaron varios bultos y a un hombre huyendo del lugar al notar la presencia de las autoridades. Foto cortesía Ministerio Público.

Más de 800 unidades de cerveza quedaron bajo custodia policial tras una intervención en la zona sur del país. La Policía de Fronteras realizó un decomiso luego de observar actividad sospechosa cerca del río Sixaola, donde detectaron varios bultos y a un hombre huyendo del lugar al notar la presencia de las autoridades.

El operativo formaba parte de los patrullajes regulares que se realizan a lo largo del cordón fronterizo sur. Durante la revisión, los agentes confirmaron que los paquetes contenían cajas de licor, específicamente cerveza, sumando en total 888 unidades. Según la información proporcionada por los efectivos fronterizos, la mercancía pretendía ingresar al país sin cumplir con el pago de impuestos.

Un hombre huyó luego de detectar la presencia de las autoridades. Foto cortesía Ministerio Público.
Un hombre huyó luego de detectar la presencia de las autoridades. Foto cortesía Ministerio Público.

El incidente sucedió en horas de la tarde, cuando los oficiales patrullaban sobre la margen del río. El individuo visible abandonó los bultos y huyó al ver a los policías, dejando la carga atrás. La reacción de los uniformados permitió asegurar la mercadería antes de que fuera trasladada a otro punto.

Coordinación interinstitucional tras el hallazgo

La Policía de Fronteras indicó que, tras el descubrimiento, se coordinó con la Policía Fiscal para ejecutar el decomiso del licor. Luego, los agentes elaboraron el informe correspondiente para dar inicio al trámite legal. No hubo personas detenidas en el lugar, ya que el sospechoso escapó antes de ser identificado.

La mercancía incautada quedó a disposición de las autoridades competentes. El decomiso busca frenar el ingreso irregular de productos gravados y proteger los ingresos fiscales nacionales. Esta acción se integra a un bloque de controles destinados a reducir el contrabando en las zonas limítrofes.

Controles y antecedentes de contrabando en la frontera sur

Los patrullajes y operativos de la Policía de Fronteras, según datos oficiales, permiten detectar con frecuencia intentos de evasión fiscal a través del ingreso clandestino de bebidas alcohólicas y otros productos. En este caso, la intervención impidió que una cantidad considerable de cerveza entrara al mercado nacional sin control tributario.

La Fuerza Pública de Costa Rica decomisa 960 litros de combustible almacenados ilegalmente en Tiricias de Pocosol, cerca de la frontera con Nicaragua. (Cortesía: Fuerza Pública de Costa Rica)
La Fuerza Pública de Costa Rica decomisa 960 litros de combustible almacenados ilegalmente en Tiricias de Pocosol, cerca de la frontera con Nicaragua. (Cortesía: Fuerza Pública de Costa Rica)

En marzo de 2026, Costa Rica reforzó la seguridad en sus pasos fronterizos terrestres con la instalación de escáneres móviles de rayos X de baja energía en Paso Canoas y Peñas Blancas.

Estos equipos, que tuvieron un costo superior a 2,5 millones de dólares y fueron donados por Estados Unidos, permiten efectuar inspecciones no invasivas para detectar narcóticos, armas, explosivos y dinero ilícito en los principales corredores logísticos del país, según informó staytv.cr.

La cooperación entre Costa Rica y Panamá permitió el 23 de marzo de 2026 el decomiso de un cargamento de cigarrillos y perfumes valorado en más de 500 millones de colones (aproximadamente 1,1 millones de dólares) en la zona de Corredores. En el operativo, realizado en un furgón abandonado, las autoridades localizaron 9,5 millones de unidades de cigarrillos y 706 unidades de perfumería fina, de acuerdo con infobae.com.

La Fuerza Pública ubicó el furgón en un predio cercano a la frontera con Panamá. Cortesía: Ministerio de Seguridad Pública
La Fuerza Pública ubicó el furgón en un predio cercano a la frontera con Panamá. Cortesía: Ministerio de Seguridad Pública

El control fronterizo también ha tenido impacto en el tráfico de dinero no declarado. El 8 de enero de 2026, durante una inspección vehicular en San Jorge de Paso Canoas, la Fuerza Pública incautó 58.217 dólares y 7.400 colones que portaban un ciudadano panameño y un costarricense en un vehículo con placas de Panamá, informó telediario.cr.

Las medidas adoptadas durante 2026 revelan la prioridad de las autoridades costarricenses en combatir el contrabando y otras actividades ilícitas que afectan la frontera sur del país.

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