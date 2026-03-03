Costa Rica

El Gobierno de Costa Rica abrirá oficina comercial en Jerusalén para fortalecer vínculos tecnológicos con Israel

La apertura busca atraer inversiones estratégicas y posicionar a Costa Rica en mercados de innovación, apoyada por el reciente Tratado de Libre Comercio firmado con Israel y un enfoque en sectores de alto valor agregado

Costa Rica e Israel firmaron el pasado 8 de diciembre un Tratado de Libre Comercio, cuyo objetivo principal es facilitar oportunidades tanto para productos costarricenses como para inversiones de alta tecnología.

El Gobierno de Costa Rica ha decidido abrir una oficina comercial y de inversión en Jerusalén, una medida que busca posicionar al país centroamericano en los principales escenarios internacionales de innovación y tecnología, detalla una nota de la agencia EFE.

Según declaraciones del Ministerio de Comercio Exterior, citadas por EFE, esta acción forma parte de una estrategia enfocada en la atracción de inversión estratégica y el impulso de oportunidades productivas de alto valor.

Desde el Ejecutivo costarricense subrayaron que Israel se ha consolidado como uno de los polos globales de innovación, lo que convierte al país en un socio relevante para avanzar en la agenda costarricense de desarrollo tecnológico.

La nueva sede, que funcionará en Jerusalén Occidental, tendrá estatus diplomático y operará bajo el régimen jurídico correspondiente.

Trato bilateral y sectores de impacto

La apertura de esta oficina se produce en un contexto de fortalecimiento de la cooperación entre ambos países. Costa Rica e Israel firmaron el pasado 8 de diciembre un Tratado de Libre Comercio, cuyo objetivo principal es facilitar oportunidades tanto para productos costarricenses como para inversiones de alta tecnología.

Costa Rica, se beneficia de la experiencia de Israel en campos como innovación, ciberseguridad, tecnologías limpias, agrotecnología, servicios digitales y semiconductores. .EFE/ Yonhap / PROHIBIDO SU USO EN COREA DEL SUR

El fortalecimiento de la relación entre Israel y Costa Rica mantiene un escenario propicio para el desarrollo de múltiples oportunidades económicas y tecnológicas. El intercambio entre ambos países refleja un interés común en expandir sus capacidades y generar beneficios mutuos en sectores clave.

Desde la perspectiva israelí, la alianza con Costa Rica permite acceder a un socio que destaca por su agricultura de alta calidad, una manufactura avanzada consolidada y el crecimiento sostenido en servicios empresariales y tecnología de la información. Esta plataforma, según CR Hoy, se convierte en un punto de apoyo para empresas que buscan mercados dinámicos y talento especializado en América Latina.

Costa Rica, por su parte, se beneficia de la experiencia de Israel en campos como innovación, ciberseguridad, tecnologías limpias, agrotecnología, servicios digitales y semiconductores.

El Ministerio de Comercio Exterior destacó que la oficina permitirá profundizar la colaboración en sectores como tecnologías de la información, agricultura sostenible, energías renovables y ciberseguridad, explica EFE.

La presencia de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer) en Israel desde 2016 ya había marcado una etapa previa de acercamiento, pero la nueva instalación refuerza el dinamismo de los vínculos bilaterales.

Comercio e inversión: cifras y proyección

Durante la última década, el comercio total de bienes entre Costa Rica e Israel alcanzó un promedio anual de USD 49 millones, con un crecimiento medio de 8.7 % al año, según datos del Ministerio de Comercio Exterior.

Estas cifras confirman la tendencia ascendente en los intercambios y justifican la apuesta por nuevos canales institucionales.

El Gobierno costarricense insiste en que la estrategia responde a una visión de política comercial moderna, orientada a la generación de empleos de alto valor y al desarrollo de una economía cada vez más digitalizada.

Durante la última década, el comercio total de bienes entre Costa Rica e Israel alcanzó un promedio anual de USD 49 millones. EFE/Orestis Panagiotou

La decisión de situar la oficina en Jerusalén refleja, además, la intención de Costa Rica de insertarse en espacios clave para el desarrollo global de la innovación.

Procomer y la expansión global

El rol de Procomer ha sido central en la consolidación de la relación comercial con Israel. Desde su llegada al país en 2016, la institución ha trabajado en la promoción de exportaciones y la atracción de inversiones, con especial énfasis en sectores tecnológicos.

La nueva oficina, que contará con representación diplomática, permitirá canalizar proyectos conjuntos y fortalecer la presencia costarricense en el ecosistema de innovación israelí. Con esta iniciativa, Costa Rica busca no solo aumentar los flujos comerciales, sino también acceder a conocimiento, tecnología y modelos de desarrollo que puedan ser replicados en su territorio.

