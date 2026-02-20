Colegio de Médicos Veterinarios de Costa Rica prohíbe atención a personas con identidad “therian”

La entidad señala que ningún profesional del sector está facultado para diagnosticar o tratar personas que se identifiquen como animales, enfatizando que cualquier infracción puede acarrear denuncias y procesos disciplinarios. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

El Colegio de Médicos Veterinarios de Costa Rica afirmó que ningún médico veterinario está autorizado a atender a personas que se identifican como “therian”, advirtiendo que esta práctica podría suscitar sanciones éticas y denuncias por ejercicio ilegal de la medicina humana. El fenómeno de la autoidentificación como animal, que se ha hecho visible recientemente en países como Uruguay y Argentina, llevó a la entidad a establecer límites claros sobre la función exclusiva de la medicina veterinaria en animales no humanos.

La institución subrayó que los veterinarios pueden diagnosticar, tratar y prevenir enfermedades solo en animales no humanos, sin excepciones. Desde la presidencia del colegio se advirtió que acceder a solicitudes médicas de personas con identidad “therian” implicaría incurrir en intrusismo profesional y una grave falta ética. Además, recordaron que los espacios veterinarios son privados, lo que faculta a los establecimientos a regular el acceso para proteger la seguridad y la integridad tanto de pacientes animales como de las personas presentes.

Uno de los argumentos destacados por el colegio es que los medicamentos y tratamientos veterinarios están específicamente desarrollados para cada especie. Algunos fármacos pueden ser seguros en perros, pero resultar nocivos para gatos u otros animales; por esa razón, la institución enfatizó la imposibilidad de extrapolar estos cuidados o medicamentos al uso en humanos, independientemente de su autopercepción o identidad.

Fundamentos éticos y profesionales de la medicina veterinaria

La presidenta del colegio, Silvia Coto, explicó que la medicina veterinaria se basa en conocimientos específicos para el diagnóstico y tratamiento según cada especie animal. “Ningún médico veterinario está autorizado ni debe prestar algún tipo de servicio médico a un humano”. Además, aclaró que la interacción forzosa de animales con personas “therian” puede provocar estrés en los animales y aumentar el riesgo de accidentes, por lo que recomendó a los tutores de mascotas respetar los ámbitos profesionales y las normas que rigen la tenencia responsable.

En el comunicado, la entidad recalcó que aceptar solicitudes por parte de personas con autopercepción animal supondría incurrir en prácticas ilegales y sancionables. El texto advierte que cualquier veterinario que realice diagnósticos o tratamientos a humanos se expone a responsabilidad civil, sanciones éticas y denuncias por intrusismo profesional.

Espacios privados y derecho de admisión en clínicas veterinarias

El Colegio de Médicos Veterinarios de Costa Rica recordó que los establecimientos veterinarios son espacios privados y cuentan con la facultad para establecer políticas de admisión. Señalaron que prohibir el ingreso con máscaras u objetos que dificulten la identificación del rostro responde a criterios de seguridad y no constituye un trato discriminatorio.

“El ingreso con máscaras o artefactos que oculten el rostro representa un riesgo severo para la seguridad y la integridad de las personas dentro de estos establecimientos”, explicó Silvia Coto. La vocera afirmó que estas restricciones buscan mitigar potenciales incidentes y preservar un ambiente seguro tanto para los trabajadores como para el público en general.

Fenómeno “therian” y repercusión regional

El surgimiento del término “therian” para denominar a quienes se identifican parcial o totalmente como animales no humanos se viralizó en redes sociales y ha captado la atención mediática en distintos países latinoamericanos. La discusión pública se reavivó tras reportarse casos en Uruguay y Argentina de personas que buscaron atención en clínicas veterinarias, lo que llevó a instituciones profesionales como la costarricense a definir posturas oficiales.

El Colegio de Médicos Veterinarios de Costa Rica reiteró su compromiso con la normativa nacional en salud pública y bienestar animal, e instó tanto a la población “therian” como al resto de la comunidad y los profesionales del sector a resguardar los límites del ejercicio veterinario y la convivencia social.