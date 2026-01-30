Ariel Robles, el candidato presidencial más joven que quiere cambiar el rumbo de Costa Rica

El candidato, de apenas 34 años, dejó de lado su carrera como diputado para involucrarse en la campaña electoral. REUTERS/Mayela Lopez

En medio de un panorama electoral fragmentado y con 20 candidaturas en disputa, Ariel Robles Barrantes es el aspirante del Partido Frente Amplio (FA) en las elecciones presidenciales de Costa Rica del 1º de febrero de 2026. Su perfil joven, discurso progresista y su trayectoria en la Asamblea Legislativa han captado la atención de un segmento del electorado que busca una alternativa a las fuerzas políticas tradicionales.

De Pérez Zeledón a la Asamblea Legislativa

Andrés Ariel Robles Barrantes nació el 18 de agosto de 1991, lo que lo convierte en el candidato más jóven en la contienda presidencial. Su carrera política se ha entrelazado desde temprano con el activismo social y la defensa de causas vinculadas a derechos humanos, igualdad de género y justicia social. Actualmente, Robles se desempeña como diputado en la Asamblea Legislativa de Costa Rica, cargo que obtuvo tras las elecciones de 2022, representando al Frente Amplio, una agrupación de izquierda con enfoque progresista y socialista.

Antes de su elección como legislador, Robles se destacó en círculos académicos y comunitarios, aunque su trayectoria profesional divulgada públicamente se concentra en su trabajo parlamentario y en su papel como activista político. Su presencia en la Asamblea Legislativa lo ha posicionado como una voz crítica dentro del espectro político , especialmente en temas de derechos laborales, justicia social y defensa del medio ambiente.

Trayectoria pública y cargos desempeñados

Desde su llegada al Congreso en 2022, Robles se ha distinguido por su participación activa en debates legislativos y por impulsar iniciativas que apuntan a ampliar derechos civiles y sociales. Su labor ha incluido la defensa de proyectos de ley orientados a la protección de grupos históricamente excluidos y la promoción de políticas que creen un Estado más presente en la garantía de servicios públicos esenciales.

Su papel como diputado le ha permitido ganar visibilidad nacional, especialmente entre votantes jóvenes y sectores progresistas que buscan una alternativa a los partidos tradicionales como el Partido Liberación Nacional (PLN) o el Partido Acción Ciudadana (PAC). Dentro del Frente Amplio, Robles ha sido clave para articular posiciones que abogan por una mayor participación del Estado en la economía y una política social más amplia.

Candidato del Frente Amplio cuestionó fuertemente a sus oponentes durante los debates presidenciales y criticó partidos tradicionales. REUTERS/Mayela Lopez/File Photo

Plan de gobierno y principales propuestas

La campaña presidencial de Robles se enmarca bajo un plan titulado “Justicia, solidaridad y desarrollo: Un país para su gente”, en el que el Frente Amplio plantea una serie de medidas centradas en reforzar el Estado social de derecho, promover la equidad económica y ampliar los derechos civiles. Entre sus propuestas más destacadas se encuentra la idea de impulsar lo que él ha llamado un “socialismo a la costarricense”, un modelo que, según explicó, se basa en el diálogo democrático, el respeto a la empresa privada y en fortalecer las instituciones públicas sin caer en rupturas autoritarias.

Plan de gobierno de Robles plantea estrategias para colaborar con poblaciones vulnerables y que políticamente han sido abandonados. Fuente: Redes sociales Ariel Robles

Una de las propuestas específicas del plan de Robles es presentar a Costa Rica como sede de los Gay Games 2030, con la finalidad de promover la “marca país” y conmemorar el décimo aniversario de la aprobación del matrimonio igualitario en el país, una iniciativa que busca al mismo tiempo dinamizar la economía y posicionar a Costa Rica como un destino inclusivo.

Además, su estrategia de campaña ha apostado por un contacto directo con la ciudadanía: su equipo se comprometió a visitar 250.000 hogares a lo largo del país como parte de su acercamiento con electores, bajo el lema “La Costa Rica que merecemos”.

Apoyo ciudadano y resultados en encuestas

En los sondeos más recientes de cara a las elecciones presidenciales de 2026, Ariel Robles registra cifras moderadas de apoyo, aunque consistentemente por debajo de los favoritos de la contienda. Según la encuesta divulgada el 22 de enero por el Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO) de la Universidad Nacional, Robles aparece con un 3,5% de intención de voto, una cifra menor frente a los principales aspirantes y dentro de un contexto donde el porcentaje de indecisos sigue siendo considerablemente alto.Por su parte, en la medición del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica, divulgada el 27 de enero, el candidato del Frente Amplio obtiene alrededor de un 4%, colocándose en una posición similar a otros contendientes de menor apoyo.Por último, datos compilados por Demoscopia al 28 de enero muestran que Robles figura con un respaldo cercano al 4,5%, aunque en todos los casos queda por lejos de los primeros lugares, dominados por candidaturas como la de Laura Fernández (que supera ampliamente el 30%) y otros aspirantes situados en el tramo medio de las preferencias.

Robles involucró a sus padres durante los eventos públicos de su campaña electoral. REUTERS/Mayela Lopez

Un candidato en ascenso con desafíos por delante

Ariel Robles representa una mezcla de juventud, activismo y posicionamiento ideológico claro dentro del espectro progresista costarricense. Su carrera política y su propuesta de gobierno apuntan a cambios estructurales, pero también enfrenta cuestionamientos y desafíos. Su desempeño en las urnas podrá revelar hasta qué punto Costa Rica está dispuesta a apostar por una alternativa distinta a las fuerzas políticas tradicionales.