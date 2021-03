¿En qué personas con alergias están contraindicadas las vacunas COVID-19? “Si una persona ha tenido un shock anafiláctico relacionado con medicamentos o con vacunas, no debería recibir las vacunas COVID-19. Pero el número de personas con alergias que han pasado por un shock anafiláctico grave es una minoría. No puede ser un fundamento para no darle la vacuna COVID-19 a la mayoría de las personas con alergias”.