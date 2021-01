“¿Acaso se vacunó quien no tenía prioridad? Hay mucha gente que trabaja en San Miguel que no quiere hacer la denuncia pública porque tienen miedo a ser echados de su trabajo. Hasta el lunes al mediodía con seguridad estuvieron vacunando en el Larcade y colegas me contaron que a las 2 de la tarde ya no había más vacunas. Pero siguen dando turnos, por ejemplo, para el viernes. ¿Cómo puede ser que lo hagan si ya no hay más vacunas?”, se preguntó Raiti.