El técnico antioqueño expresó su deseo de que la situación se normalice antes del partido ante Atlético Bucaramanga (@Americaenlared -X)

Guardar

América de Cali jugará la final de la Copa BetPlay ante Once Caldas y debutará en los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2026-II ante Atlético Bucaramanga, el 20 de noviembre de 2026 en el estadio Américo Montanini.

Pero la sensación de incertidumbre, molestia y división por la falta de pagos en el cuadro Escarlata fue más que notoria: así lo dio a entender el técnico David González en la atención de medios que dio en la sede deportiva de Cascajal, refiriéndose al tema.

PUBLICIDAD

El técnico del América de Cali David González espera que la situación de los pagos se normalice (Jorge Cuéllar-Colprensa)

González espera que los salarios adeudados al plantel se paguen antes del primer partido de local, mientras el equipo se prepara para disputar la final de la Copa Colombia y los cuadrangulares de la Liga.

La falta de pagos circulaba como un rumor desde hacía semanas, pero el entrenador se refirió públicamente al tema ante medios locales.

“Esperamos que sea antes del primer partido de local (el pago del salario) y no venga de nuevo la preocupación de si concentramos o no. Ya no podemos darnos la posibilidad de que, si las cosas no salen bien, le echemos la culpa a eso”, afirmó González.

PUBLICIDAD

El América de Cali llega a la instancia decisiva de los dos torneos pese a la situación económica que afecta a sus futbolistas. La inquietud entre los aficionados creció porque los encuentros que se aproximan incluyen una final y partidos determinantes para la campaña en la Liga.

El reclamo del plantel antes de los partidos decisivos

González explicó que el América de Cali pelea por todos los frentes (Andrés López-Colprensa)

El futbolista Edson Tortoleto confirmó que la institución no está al día con los pagos y pidió una solución rápida para el grupo. “La verdad es una situación del club. Así como la tiene hoy América, pasa en muchos clubes. Ojalá se pueda resolver porque los jugadores, el cuerpo técnico, la institución, merece estar mejor”, expresó.

PUBLICIDAD

El jugador sostuvo que el plantel mantuvo su compromiso competitivo a pesar de las dificultades internas.

“Hemos luchado cada compromiso, y por eso es tan valioso lo que hemos conseguido, por la forma en la que han pasado las diferentes situaciones, y pareciera que no pasara nada porque el equipo pelea. Ojalá esas situaciones se puedan resolver pronto”, agregó.

El caso del América no es el único en el fútbol colombiano. En el Deportivo Pereira se adeudan cerca de dos meses de salario a los jugadores, una situación que llevó a algunos integrantes del equipo a decidir no continuar con sus labores.

PUBLICIDAD

Hasta el momento, América de Cali no emitió un comunicado oficial sobre las deudas salariales ni sobre una fecha prevista para regularizar los pagos.

El concepto de David González sobre lo que será el partido ante Atlético Bucaramanga en el debut de los cuadrangulares de la Liga BetPlay

América abrirá su camino a la final de la Liga BetPlay en la capital santandereana (Aymer Andrés Álvarez/El País-Colprensa)

El técnico David González aseguró que el América de Cali buscará ganar ante Bucaramanga en la primera fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay, sin apoyarse desde el inicio en la ventaja deportiva del punto invisible.

La preparación del plantel está atravesada por obligaciones salariales pendientes. González no negó esa situación y expresó su expectativa de que se resuelva antes del debut, para evitar que algún jugador rechace concentrarse y contar con el grupo al 100%.

PUBLICIDAD

El punto invisible, una ventaja para el tramo final

América de Cali viene de vencer a Internacional de Bogotá en el marcador global por las semifinales de la Copa BetPlay Dimayor (Raúl Palacios - El País/Colprensa)

América comenzará los cuadrangulares con el beneficio del punto invisible, pero su entrenador afirmó que solo lo considerarán en las últimas jornadas de esta fase. La prioridad, explicó, es sumar la mayor cantidad de puntos posible desde el comienzo.

El técnico sostuvo que los cuadrangulares implican un nuevo inicio dentro del torneo, más allá de que el equipo se mantuvo entre las tres primeras posiciones durante todo el semestre. Para González, ese recorrido no debe condicionar la exigencia de los partidos que definirán al ganador del grupo.

Bucaramanga será el primer rival y el entrenador advirtió sobre sus características físicas y ofensivas:

“Hay que entender que vamos a jugar contra un equipo que es físico, que tiene jugadores desequilibrantes arriba y con una cantidad de jugadores físicos y corpulentos que se encargan de mantener una solidez defensiva y luego nutrir a los de arriba. Serán 90 minutos a tope”.

PUBLICIDAD

La preparación mental ocupa un lugar central para el cuerpo técnico. González remarcó que el punto invisible no forma parte de los cálculos inmediatos:

“La clave para mí está en lo mental. Por más que se hable de estar bien o competir, lo más importante es tener la cabeza bien puesta en el objetivo. El punto invisible lo sacaremos de la maleta cuando estemos en la quinta o sexta fecha, para nosotros hoy no existe nada más que ir a ganar. Para ganar el grupo hay que tratar de vencer a todos, aunque obviamente hay que ser inteligentes”, explicó.

El entrenador pidió a los jugadores que concentren su atención exclusivamente en lo futbolístico y dejen de lado los rumores y comentarios que circulan en redes sociales. Esa estrategia coincidió con la clasificación de América de Cali a la final de la Copa BetPlay.

PUBLICIDAD

Hasta el momento, el club no emitió un comunicado sobre los recursos adeudados a los jugadores ni sobre posibles fechas de pago.

Este es el cuadrangular del cual hace parte América de Cali

Grupo B

América de Cali

Atlético Bucaramanga

Deportivo Cali

Millonarios