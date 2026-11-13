Villa de Leyva se prepara para la temporada alta: confirmó la fecha del Festival de Luces 2026

La tradición del festival inició en 1986 con el encuentro de polvoreros artesanales de distintas regiones de Colombia (Alcaldía de Villa de Leyva)

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El Festival de Luces de Villa de Leyva se realizará el 5 de diciembre de 2026, según la programación oficial de la Alcaldía del municipio boyacense. La jornada reunirá iluminación navideña, actividades culturales y un espectáculo de pirotecnia, en una de las celebraciones que concentra mayor afluencia turística durante diciembre.

La fecha antecede a la conmemoración del Día de las Velitas, que se celebra en Colombia entre la noche del 7 y la madrugada del 8 de diciembre por la festividad de la Inmaculada Concepción. Aunque la tradición del festival está relacionada con esa celebración, el municipio programó su edición de 2026 para el primer fin de semana del mes.

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El evento tendrá como punto central a Villa de Leyva, en la provincia de Ricaurte, donde la Plaza Mayor suele concentrar los principales encuentros culturales. Los visitantes podrán recorrer el centro histórico iluminado y asistir al show pirotécnico anunciado dentro de la programación.

Una tradición pirotécnica que comenzó en 1986

El Festival de Luces surgió en 1986, cuando polvoreros artesanales de distintas regiones del país comenzaron a reunirse en el municipio para presentar sus creaciones. Con el tiempo, la cita se consolidó como uno de los principales eventos decembrinos de Boyacá y como un atractivo para viajeros nacionales y extranjeros.

La Alcaldía de Villa de Leyva programó el Festival de Luces para el 5 de diciembre de 2026 (Alcaldía de Villa de Leyva)

Las exhibiciones de pirotecnia constituyen uno de los componentes históricos de la celebración. La agenda suele incorporar, además, presentaciones musicales, actividades artísticas y propuestas culturales dirigidas a familias y visitantes de todas las edades.

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La Alcaldía de Villa de Leyva aún debe divulgar los horarios, artistas y actividades específicas de la edición de este año. Quienes planeen asistir podrán consultar esas novedades en los canales oficiales del municipio antes de la fecha del festival.

El interés turístico por la celebración se explica también por el escenario en el que se desarrolla. La Plaza Mayor, con cerca de 14.000 metros cuadrados, es una de las plazas empedradas más grandes de Colombia y concentra buena parte de la actividad cultural del municipio durante las festividades.

El centro histórico amplía la visita más allá de la noche del festival

La programación nocturna puede complementarse con recorridos diurnos por el casco urbano. Villa de Leyva integra la Red de Pueblos Patrimonio de Colombia y conserva construcciones de origen colonial, con calles empedradas, fachadas blancas, puertas de madera y patios interiores.

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El municipio integra la Red de Pueblos Patrimonio de Colombia y recibió la declaratoria de Monumento Nacional en 1954 (Alcaldía de Villa de Leyva)

El municipio fue fundado en 1572 y recibió la declaratoria de Monumento Nacional en 1954. Su patrimonio arquitectónico permite que una visita de diciembre combine las actividades navideñas con espacios de interés histórico y religioso.

Frente a la Plaza Mayor se encuentra la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario, una construcción vinculada a la memoria religiosa y arquitectónica de la localidad. A pocos pasos también están la Casa del Cabildo y varios establecimientos gastronómicos, cafés y comercios del centro histórico.

Otro de los sitios disponibles para los viajeros es la Casa Museo Antonio Nariño, dedicada al precursor de la Independencia, quien murió en Villa de Leyva en 1823. El Museo Paleontológico, por su parte, ofrece una aproximación a la riqueza fósil de la región.

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La oferta culinaria incluye preparaciones tradicionales de Boyacá, amasijos, productos locales, carnes y chocolate caliente acompañado de queso. Estos establecimientos se concentran principalmente en los alrededores de la Plaza Mayor y en las calles cercanas.

Puente de Boyacá y destinos naturales completan el recorrido

Para diciembre de 2026 también se promocionan rutas desde Bogotá que enlazan el Festival de Luces con los alumbrados del Puente de Boyacá. Estos recorridos incluyen transporte, refrigerio, coordinador y asistencia médica, con salida desde el Movistar Arena y el Centro Comercial Panamá 180.

La tradición del festival inició en 1986 con el encuentro de polvoreros artesanales de distintas regiones de Colombia (Alcaldía de Villa de Leyva)

El itinerario prevé una parada para almorzar antes de llegar a Villa de Leyva; esa comida no está incluida. Tras el tiempo libre en el festival y el espectáculo de pirotecnia, la ruta continúa hacia el Puente de Boyacá y emprende el regreso durante la madrugada, con una parada en Ventaquemada para compras de productos típicos.

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Quienes dispongan de más tiempo pueden sumar visitas al Santuario de Fauna y Flora Iguaque, donde está la laguna de Iguaque; a Pozos Azules, al Museo El Fósil, a las cascadas de La Periquera o al desierto de Villa de Leyva. El municipio de Ráquira, reconocido por su producción artesanal de cerámica y arcilla, es otra alternativa cercana.

Villa de Leyva se ubica a aproximadamente 165 kilómetros de Bogotá y a unos 40 kilómetros de Tunja. Ante el aumento de visitantes que suele acompañar los fines de semana y las celebraciones de diciembre, las autoridades recomiendan revisar con antelación el estado de las vías, la disponibilidad de alojamiento y las medidas de movilidad que se adopten para el festival.

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