Iván Cepeda denunció persecución judicial contra el Pacto Histórico para debilitar a la oposición: “Ninguna de estas maniobras logrará su propósito”

El senador cuestionó las acciones judiciales relacionadas con su campaña presidencial y aseguró que estas buscan erosionar el respaldo popular de su proyecto político mediante el miedo y la difamación (Nathalia Angarita/REUTERS)

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El senador Iván Cepeda denunció una presunta persecución política y judicial contra el Pacto Histórico, al considerar que existirían actuaciones orientadas a debilitar a esa colectividad y limitar su capacidad de ejercer oposición. Durante una declaración realizada en Cúcuta, el dirigente político cuestionó el tratamiento que, según señaló, han recibido su campaña presidencial y otros sectores políticos frente a las investigaciones y denuncias electorales.

Cepeda manifestó además que está preparado para atender cualquier requerimiento de las autoridades y someter sus actuaciones al escrutinio correspondiente. Sin embargo, sostuvo que las acciones judiciales contra su campaña supuestamente hacen parte de una estrategia que pretende afectar el respaldo ciudadano de la oposición mediante el miedo y la difamación.

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En su pronunciamiento, el también excandidato presidencial cuestionó lo que calificó como un doble rasero en la actuación de las autoridades, al comparar los procedimientos relacionados con su campaña con la presunta ausencia de investigaciones que, según afirmó, deberían adelantarse frente a las denuncias que involucran al presidente Abelardo de la Espriella.

“Particularmente revelador del carácter autocrático del régimen”, expresó Cepeda al referirse a la actuación que considera dirigida contra su proyecto político.

Sobre la presunta falta de investigaciones frente a las denuncias contra De la Espriella

Cepeda criticó lo que considera un doble rasero de las autoridades, al señalar que su campaña enfrenta actuaciones judiciales mientras, según afirmó, no existe el mismo rigor frente a las denuncias que involucran a Abelardo de la Espriella (Luisa Gonzalez/REUTERS)

El senador señaló que, mientras su campaña enfrenta actuaciones judiciales, no se han producido investigaciones que, a su juicio, respondan a las denuncias relacionadas con la campaña de Abelardo de la Espriella. Entre los señalamientos mencionó presuntos hechos de corrupción, compra de votos, manipulación del elector, campañas sucias en redes sociales e intervención extranjera.

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Frente a este panorama, cuestionó que las exigencias de transparencia no se apliquen de la misma manera a todos los sectores políticos. “¿Acaso la transparencia y la rendición de cuentas son exigencias que solamente se aplican a quienes representamos un proyecto político alternativo?”, preguntó.

Cepeda también hizo un recuento de los hechos que, según su denuncia, han obstaculizado su participación electoral desde el comienzo de la campaña presidencial, en agosto de 2025. Afirmó que se desplegaron diferentes maniobras para impedir que pudiera competir como candidato y para limitar la participación del Pacto Histórico.

Cepeda exigió que las autoridades judiciales actúen con imparcialidad, independencia y el mismo rigor frente a todos los sectores políticos, sin distinciones por su pertenencia partidista (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como antecedente, recordó lo ocurrido durante la consulta interna de octubre de 2025, cuando, según indicó, fueron trasladados 4.000 puestos de votación de zonas rurales y se impidió la participación de los colombianos residentes en el exterior. Posteriormente, señaló que el Consejo Nacional Electoral le negó el derecho a participar en la consulta interpartidista en representación de la Alianza por la Vida.

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A estos hechos sumó lo que calificó como una “intervención extranjera de gravedad sin precedentes en la historia electoral del país”. También denunció una supuesta operación de desinformación digital que habría utilizado más de dos millones de bots y perfiles falsos, presuntamente operados desde Medellín y Miami.

El senador mencionó además varias controversias que, según sostuvo, han afectado su campaña. Entre ellas se refirió a las publicaciones sobre el supuesto “voto fusil”, frente a las cuales aseguró que el Consejo de Estado rechazó o inadmitió ocho demandas; a las acusaciones sobre un inexistente “Pacto de Valledupar” con grupos paramilitares, y a las versiones que señalaban la supuesta utilización de un funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia para hackear los sistemas de la Registraduría.

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Iván Cepeda aseguró que los ingresos económicos de su campaña presidencial pueden ser examinados

El dirigente afirmó que su campaña se caracterizó por la austeridad y que rechazó donaciones millonarias que, según explicó, podrían comprometer su independencia política (Prensa Iván Cepeda)

Frente a las eventuales actuaciones judiciales relacionadas con su campaña presidencial, Cepeda afirmó que está dispuesto a responder ante las autoridades y defender la transparencia de los recursos utilizados durante el proceso electoral. El dirigente sostuvo que su campaña se desarrolló bajo criterios de austeridad y que rechazó presiones para recibir donaciones millonarias que, según explicó, podrían comprometer su independencia política.

En ese sentido, defendió la trazabilidad de sus ingresos y manifestó que está dispuesto a que sean revisados por las autoridades competentes. “Todo lo que poseo en este mundo es fruto de mi trabajo. Mis ingresos tienen plena trazabilidad y pueden ser examinados”, afirmó.

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Con esta declaración, el senador también marcó distancia frente a quienes, según sus señalamientos, cuentan con patrimonios de origen inexplicable o mantienen sociedades con personas vinculadas al narcotráfico. En ese contexto, volvió a mencionar a Abelardo de la Espriella.

El dirigente recordó que, desde el inicio de su campaña presidencial en agosto de 2025, se habrían presentado diferentes obstáculos para impedir su participación electoral y limitar la presencia del Pacto Histórico en los procesos democráticos (Cristian Bayona/Colprensa)

Cepeda pidió que las autoridades respeten sus derechos y que las actuaciones judiciales se desarrollen bajo criterios de imparcialidad, independencia y garantías iguales para todas las organizaciones y representantes políticos. Su exigencia, según expresó, es que el sistema judicial aplique el mismo rigor sin distinciones relacionadas con la orientación o pertenencia política de los investigados.

Finalmente, el senador se dirigió a los ciudadanos que respaldaron su proyecto político y reiteró que continuará defendiendo la participación del Pacto Histórico y su ejercicio de oposición. Sostuvo que las actuaciones judiciales que denuncia buscan afectar una causa política respaldada por sus seguidores y reiteró que no modificarán su propósito.

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“Ninguna de estas maniobras logrará su propósito”, concluyó Cepeda, al referirse a las acciones que considera dirigidas contra su campaña y el movimiento político que representa.