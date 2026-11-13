Consejo de Estado negó tutela contra De la Espriella por la presunta vulneración de la libertad de cultos y mencionó la frase “viva Cristo Rey”: esto concluyó

La acción de tutela estudiada por el Consejo de Estado estaba dirigida contra el presidente Abelardo de la Espriella, el exministro del Interior Rodrigo Lara y la ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Paola Holguín (Colprensa)

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El Consejo de Estado, a través de su Sección Quinta, estudió una acción de tutela presentada por el ciudadano Román Camilo Díaz Fernández contra el presidente Abelardo de la Espriella, el exministro del Interior Rodrigo Lara y la ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Paola Holguín.

El accionante alegó la vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad, a la libertad de cultos y de conciencia y de petición, así como los principios de laicidad y neutralidad religiosa del Estado.

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“Estimó quebrantadas tales garantías con ocasión de las actuaciones reiteradas de las autoridades accionadas consistentes en un trato preferente hacia la religión católica y la fe judía, que se muestra en eventos, pronunciamientos, publicaciones en redes sociales y financiamientos hacia las religiones que practican o promueven de manera pública”, precisó el Consejo de Estado en su decisión.

El máximo juez de la administración pública concluyó que las actuaciones del presidente y de los ministros del Interior y de las Culturas, las Artes y los Saberes no vulneraron los principios de neutralidad y laicidad frente a la religión católica y la fe judía.

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La corporación determinó, por un lado, que la coronación de la imagen de la Virgen de Fátima durante la “Gran Velatón por Colombia” —cuestionada por el accionante— tuvo una justificación secular vinculada con el apoyo humanitario a las víctimas y la cohesión social tras la tragedia del 10 de agosto de 2026 (terremoto de magnitud 7,4, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, que afectó a 16 departamentos).

También consideró que el financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para la producción técnica, artística y audiovisual del acto respondió a una destinación contractual específica y estuvo integrado a contenidos de interés público.

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La visita del mandatario a un templo y el uso de una kipá tampoco fueron considerados un privilegio a la religión judía, porque, según la decisión, tuvieron como finalidad fortalecer el acercamiento diplomático y las relaciones bilaterales con Israel.

Por otro lado, la corporación concluyó que la expresión “viva Cristo Rey”, pronunciada durante su posesión o en discursos, estaba amparada por sus libertades de conciencia, culto y expresión como ciudadano.

El Consejo de Estado señaló que una publicación del ministro del Interior en la red social X no buscó establecer la fe judía como religión oficial, sino brindar acompañamiento institucional durante una fecha de duelo y reafirmar los deberes del Estado frente a la libertad de cultos y la política diplomática del Gobierno.

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