Jaime Andrés Uribe defendió la gestión del Fondo Milagro tras ser desautorizado por Abelardo de la Espriella: “Necesidad de preservar la institucionalidad”

Jaime Andrés Uribe se desempeñó como gerente del Fondo Milagro durante 84 días, antes de que presentara su renuncia al cargo (suministrada a Infobae - Presidencia)

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Jaime Andrés Uribe, que hasta el viernes 13 de noviembre se desempeñó como el gerente del Fondo Milagro, habló luego de que su renuncia al cargo fuera aceptada por el presidente Abelardo de la Espriella, en medio de los duros cuestionamientos del mandatario por los que serían los altos salarios para los cargos directivos de la entidad.

Uribe, en diálogo con El Tiempo, aseguró que su renuncia a la gerencia del Fondo Milagro buscó “preservar la institucionalidad”, luego de que De La Espriella aceptó su salida. Y defendió su gestión al frente del cargo en el que estuvo durante 84 días, creado para atender la reconstrucción tras el fuerte terremoto del 10 de agosto.

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“Fue una decisión que tomé teniendo en cuenta el contexto y la necesidad de preservar la institucionalidad”, afirmó Uribe, quien señaló que actuó con responsabilidad frente a la entidad, el presidente y el país, justo cuando su desempeño al frente del fondo empezó a ser blanco de señalamientos por parte de la oposición.

“Prefiero no entrar en detalles sobre conversaciones internas, pero siempre he actuado con responsabilidad y pensando en el interés de la entidad, del señor presidente y del país”, agregó el hoy exfuncionario al citado medio, que puso a disposición la gerencia de este organismo ante el primer mandatario.

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Su renuncia se conoció después de que se hicieran públicos los montos que recibirían Uribe y su equipo en el Fondo Milagro, los cuales superaban, incluso, a los los de los ministros del gabinete. Al anunciar que había aceptado la dimisión, De La Espriella afirmó que se trataba de una decisión necesaria para reconducir el camino.

“Cuando se cometen errores, no los ocultamos: los reconocemos y los corregimos de inmediato”, señaló el mandatario en su perfil de X. Y añadió que no se considera infalible, aunque dijo contar con “el carácter, la determinación y los mecanismos de control necesarios para corregir lo que haya que corregir”.

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Jaime Andrés Uribe negó demoras en la ejecución de los recursos del Fondo Milagro

Uno de los puntos cuestionados al exgerente del Fondo Milagro el medio fue el ritmo de ejecución de los fondos. Para el 11 de noviembre, el Fondo Milagro había ejecutado $7.400 millones de los $ 624.000 millones asignados para la reconstrucción de los municipios afectados; a juzgar por las respuestas enviadas por él al Congreso.

Frente a esto, Uribe defendió que los recursos requerían una estructura previa. “Lo estábamos haciendo, hay que tener todo muy bien estructurado, articulado con las alcaldías, el Ministerio de Vivienda, viendo las priorizaciones, los requisitos legales de la distribución de las ayudas con la fiducia”, declaró el exfuncionario.

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Asimismo, mencionó que el fondo trabajaba en proyectos de vivienda, comercio y demoliciones, además de conversaciones con los sectores de salud, educación y cultura. “Vivienda, comercio, demoliciones, conversaciones con el Ministerio de Salud, educación, cultura, en fin, una batería grande”, enumeró Uribe.

A la vez, sostuvo que esta entidad es nueva y se creó, precisamente, con el objetivo de responder a la emergencia causada por el terremoto. “Creamos un fondo desde cero que fuera ágil para la atención de semejante afectación, y todo lo hicimos en tiempo récord, de la mejor manera”, afirmó el exgerente del fondo a El Tiempo.

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También rechazó que hubiera existido una demora en la puesta en marcha de las ayudas. “No creo que haya habido demoras, si ustedes comparan lo que hicimos desde cero y lo comparan con algunas experiencias del pasado, se darán cuenta que se hizo en tiempo récord”, dijo. Aun así, reconoció que “los trámites en el Estado son lentos”.

La explicación sobre los salarios y los gastos de su gestión

Al ser cuestionado sobre la tabla salarial que generó la controversia, en la que él solo aparecía ganando $39,4 millones, Uribe explicó que surgió de conversaciones con la fiduciaria y el Ministerio de Hacienda. Según su versión, se tomó como referencia la estructura del Fondo de Adaptación, aunque con una reducción de los montos.

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“Con base en esos salarios y con una importante reducción los construimos, además cabe anotar que los valores conocidos son integrales”, indicó el exgerente, que agregó que De la Espriella lo nombró el 12 de agosto y que su contrato se formalizó, apenas, el 9 de octubre; un periodo en el que no pidió viáticos.

“También quiero contar que no pedí un solo tiquete, nunca solicité un vehículo, una sola noche de hotel, un transporte, ni un desayuno, absolutamente nada en el tiempo que estuve trabajando para el Fondo Milagro”, reiteró el exfuncionario, que expresó su respaldo al presidente y al equipo de Gobierno en su labor.

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