Colombia

Así reaccionaron el Gobierno, Naturgas y directivos de Ecopetrol a la elección de Luz Stella Murgas como presidenta de la Andi: “Con una nueva visión”

La abogada se convertirá en la primera mujer en dirigir el principal gremio empresarial del país desde su creación en 1944

Murgas sucederá a Bruce Mac Master, quien renunció el primero de octubre después de cerca de 13 años al frente de la asociación. Su salida fue aceptada por la Junta el 5 de octubre (@NaturgasCol/X-Senado de la República-Luisa Gonzalez/REUTERS-@Carlos Suárez/Facebook)
Murgas sucederá a Bruce Mac Master, quien renunció el primero de octubre después de cerca de 13 años al frente de la asociación. Su salida fue aceptada por la Junta el 5 de octubre (@NaturgasCol/X-Senado de la República-Luisa Gonzalez/REUTERS-@Carlos Suárez/Facebook)
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La elección de Luz Stella Murgas como nueva presidenta de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) provocó reacciones de representantes del sector energético, el Gobierno nacional y directivos empresariales. Su designación, anunciada el martes 10 de noviembre de 2026, marca un cambio en la dirección de uno de los principales gremios del país y abre una nueva etapa en la relación entre el empresariado y las autoridades nacionales.

Murgas, quien se desempeña como presidenta de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas) desde 2021, fue seleccionada por la Junta de Dirección General de la Andi. Con su llegada, se convierte en la primera mujer en ocupar la presidencia del gremio desde su fundación, hace 82 años, y sucederá a Bruce Mac Master, quien presentó su renuncia el pasado primero de octubre, después de cerca de 13 años al frente de la organización. La Junta aceptó su dimisión el 5 de octubre.

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La decisión se tomó luego de que la comisión encargada de la búsqueda y selección presentara un informe sobre los aspirantes. Murgas llegó a la etapa final del proceso junto a Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería, después de que Carlos de Hart se retirara de la competencia.

La designación generó mensajes de felicitación y pronunciamientos sobre los desafíos que tendrá la nueva dirigente, especialmente en materia de inversión, competitividad, generación de empleo y diálogo entre el sector público y privado.

Naturgas destacó la gestión de Murgas en ese sector

, Juan Manuel Rojas, presidente de Promigas
Juan Manuel Rojas, presidente del Consejo Directivo de Naturgas, afirmó que Murgas “logró que la voz del sector fuera escuchada en los momentos más decisivos para el abastecimiento” (Naturgas)

Una de las primeras reacciones fue la de Naturgas, organización que actualmente dirige Murgas y que agrupa a 29 empresas dedicadas a la producción, transporte, distribución y comercialización de gas natural.

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El gremio celebró su elección y resaltó el trabajo desarrollado durante los cinco años que ha estado al frente de la asociación. Entre los aspectos destacados mencionó las propuestas para aumentar la oferta nacional de gas, desarrollar infraestructura y garantizar la continuidad del suministro para los hogares, los comercios, las industrias y las plantas de generación eléctrica.

Juan Manuel Rojas, presidente del Consejo Directivo de Naturgas, se refirió al papel de Murgas en las discusiones relacionadas con el abastecimiento energético del país. “Logró que la voz del sector fuera escuchada en los momentos más decisivos para el abastecimiento”, afirmó Rojas.

Gobierno y directivos empresariales reaccionaron a la designación

Entre los principales desafíos de Murgas estará fortalecer la competitividad del país, promover la inversión, impulsar la productividad y contribuir a la generación de empleo formal (Luis Jaime Acosta/REUTERS)
Entre los principales desafíos de Murgas estará fortalecer la competitividad del país, promover la inversión, impulsar la productividad y contribuir a la generación de empleo formal (Luis Jaime Acosta/REUTERS)

Desde el Gobierno nacional, el ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, felicitó a la nueva presidenta de la Andi y manifestó la disposición de trabajar conjuntamente con el sector empresarial.

El funcionario destacó el carácter histórico del nombramiento por tratarse de la primera mujer que estará al frente de la asociación y mencionó varios de los objetivos que espera impulsar el Ministerio de Comercio en coordinación con el empresariado. “Desde el Ministerio de Comercio reiteramos nuestra disposición de trabajar articuladamente con el sector empresarial para impulsar la inversión, la competitividad, la generación de empleo y el crecimiento de Colombia”, escribió Gómez Amín en su cuenta de X.

El ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, felicitó a la nueva presidenta y manifestó la disposición del Gobierno de trabajar conjuntamente con los empresarios para impulsar la inversión, la competitividad, la generación de empleo y el crecimiento económico (@MauricioGomezCO/X)
El ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, felicitó a la nueva presidenta y manifestó la disposición del Gobierno de trabajar conjuntamente con los empresarios para impulsar la inversión, la competitividad, la generación de empleo y el crecimiento económico (@MauricioGomezCO/X)

También se pronunció Carlos Suárez, presidente de la junta directiva de Ecopetrol y estratega de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella. En su mensaje destacó las características personales y profesionales de Murgas, así como la posibilidad de establecer una nueva relación entre el gremio y el Gobierno.

Inteligente, Caribe, mujer con una nueva visión de la relación gremio/gobierno. La independencia no es incompatible con romper lo de SIEMPRE para construir lo que NUNCA se había intentado: un nuevo orden de la mano del ciudadano. Felicitaciones Luz Estella”, escribió Suárez.

Carlos Suárez, presidente de la junta directiva de Ecopetrol, destacó la llegada de Murgas y señaló que representa una nueva visión de la relación entre los gremios empresariales y el Gobierno (@carlossuarezr/X)
Carlos Suárez, presidente de la junta directiva de Ecopetrol, destacó la llegada de Murgas y señaló que representa una nueva visión de la relación entre los gremios empresariales y el Gobierno (@carlossuarezr/X)

Por su parte, Bruce Mac Master, quien dejó la presidencia de la Andi en octubre, también felicitó a quien será su sucesora y expresó sus deseos de éxito para la nueva administración.

Mis más sinceras felicitaciones para Luz Stella Murgas, muy buena amiga y gran profesional, por su elección en la presidencia de la ANDI y sobre todo mi más profundo deseo por el éxito de su gestión al frente de esa maravillosa organización. Su éxito será el éxito de todos”, manifestó en X.

Bruce Mac Master también expresó sus felicitaciones a su sucesora y le deseó éxitos en la dirección de la organización (@BruceMacMaster/X)
Bruce Mac Master también expresó sus felicitaciones a su sucesora y le deseó éxitos en la dirección de la organización (@BruceMacMaster/X)

En el comunicado oficial sobre su elección, la Andi explicó que la Junta tomó la decisión después de recibir el informe de la comisión encargada de evaluar a los candidatos y adelantar el proceso de selección.

La organización indicó que tendrá a su cargo la representación de los empresarios y la defensa de la institucionalidad, la libertad de empresa y el desarrollo sostenible. El gremio también mencionó la importancia de fortalecer el diálogo democrático y promover el trabajo conjunto entre los sectores público y privado.

La transición en la Andi ocurre después de las diferencias que se hicieron públicas durante la salida de Mac Master. En su carta de renuncia, el expresidente del gremio mencionó “múltiples presiones” que, según afirmó, afectaron la autonomía de la asociación. Durante el proceso de relevo, la junta manifestó que mantendría abiertos los canales de comunicación con el Gobierno, bajo el principio de preservar la independencia institucional.

Con su nombramiento, Murgas asumirá la representación de los sectores de industria, comercio y servicios en las discusiones económicas del país, mientras se define quién ocupará la presidencia de Naturgas.

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