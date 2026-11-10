El fenómeno de El Niño dispara el precio de los alimentos en Colombia: la papa casi duplicó su valor y estas frutas subieron hasta 37%

La papa registró un incremento anual de 98% en octubre de 2026, convirtiéndose en uno de los alimentos con mayor aumento de precio (Carlos Ortega/EFE)

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El calor empieza a sentirse en el bolsillo de los hogares colombianos. Los alimentos frescos volvieron a encarecerse y la papa casi duplicó su precio en un año. El comportamiento coincide con las condiciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño y mantiene bajo presión el costo de vida.

En octubre de 2026, la inflación anual de los alimentos llegó a 7,37%, el registro más alto desde noviembre de 2023, de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). Entre enero y octubre, este grupo acumuló un aumento de 8,26%, por encima de la inflación total, que se ubicó en 6,30%, frente al 6,29% de septiembre.

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El fenómeno de El Niño genera presiones sobre los cultivos y coincide con el encarecimiento de frutas, tubérculos y hortalizas en Colombia (Colprensa)

El avance completó tres meses consecutivos de incrementos, concentrados en productos perecederos expuestos a las variaciones del clima. El equipo de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá calculó que la inflación anual de este grupo alcanzó 17,6%, su nivel más alto en tres años y medio.

La entidad relacionó el resultado con la llegada de El Niño y señaló que las frutas presentan variaciones anuales de entre 15% y 37%. La papa encabeza las alzas: su precio subió 98% frente a octubre de 2025. También se encarecieron la arracacha, el ñame y otros tubérculos, con un incremento de 65,34%.

Las mayores alzas se concentran en productos frescos

El tomate registró una variación anual de 44,03%, mientras que el tomate de árbol aumentó 36,68%. También aparecen las moras, con 29,37%, y las naranjas, con 23,31%. Por grupos, las hortalizas y legumbres frescas subieron 14,91% y las frutas frescas, 15,90%, según el Dane.

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El panorama es distinto para los alimentos procesados. Según el Banco de Bogotá, la inflación de ese segmento completó su segunda caída mensual consecutiva y la variación anual descendió a 4,1%, el nivel más bajo en año y medio. La moderación respondió a menores incrementos en trigo, maíz, harinas, algunas carnes, quesos, aceites, legumbres y azúcar.

Las frutas frescas acumularon alzas de hasta 37%, mientras productos como el tomate, las moras y las naranjas también registraron variaciones importantes (Luis Jaime Acosta/REUTERS)

Los procesados son sensibles a los movimientos de la tasa de cambio. Su moderación todavía no compensa las presiones del conjunto de alimentos. La brecha evidencia que el encarecimiento avanza de manera desigual: los productos frescos concentran las mayores variaciones, mientras otros rubros comienzan a moderarse, según el análisis del banco en octubre.

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El costo de vida golpea con mayor fuerza a hogares de menores ingresos

El encarecimiento de la comida coincide con aumentos de otros bienes y servicios. En octubre, los servicios relacionados con la copropiedad tuvieron una variación anual de 17,14%; la recogida de basuras, de 15,99%, y otros pagos de servicios, de 17,23%. Las bebidas calientes para consumo inmediato en establecimientos subieron 14,05%.

También aumentaron los gastos de alimentación fuera del hogar. Las comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio registraron una inflación anual de 9,47%, mientras que las comidas preparadas fuera del hogar subieron 9,20%. El alza alcanza los productos para cocinar y los servicios de alimentación.

En la clasificación por divisiones de gasto, alimentos y bebidas no alcohólicas tuvieron una variación anual de 7,31%, superior al promedio nacional de 6,30%. Esta división estuvo entre las cinco que más contribuyeron al Índice de Precios al Consumidor (IPC), junto con alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles; restaurantes y hoteles; transporte, y educación. En conjunto, estos grupos aportaron 5,19 puntos porcentuales a la inflación anual.

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Los hogares de menores ingresos enfrentaron una inflación mensual más alta que la clase media y los segmentos de ingresos altos durante octubre (Colprensa)

El impacto también varió según los ingresos. La inflación mensual de octubre fue de 0,30% para los hogares pobres y de 0,25% para los vulnerables. En la clase media llegó a 0,21%, mientras que para los hogares de ingresos altos fue de 0,12%.

En la variación anual, los hogares vulnerables registraron 6,39% y los pobres, 6,34%. Para los hogares de ingresos altos, el resultado fue de 6,20%. Los segmentos de menores ingresos enfrentaron una inflación mensual más elevada.

La diferencia se presenta cuando los alimentos acumulan un alza de 8,26% en lo corrido de 2026, superior al indicador general. Con los perecederos bajo presión por las condiciones climáticas, este componente sigue siendo determinante para el gasto cotidiano de las familias.

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