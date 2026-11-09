Las polémicas cuentas del Fondo Milagro: Gobierno revela quién maneja los billones destinados a los damnificados

Miller Soto detalla los esfuerzos del gobierno colombiano para la reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto (@infopresidencia/X)

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El Gobierno nacional aclaró el destino y la forma en que se administran los recursos del Fondo Milagro para atender a los damnificados del terremoto del 10 de agosto de 2026, precisando que las donaciones del sector privado son gestionadas de manera autónoma por las empresas y fundaciones aportantes, mientras que el Estado ejecuta de forma directa el presupuesto público oficial.

La declaración oficial fue presentada por el vocero del Gobierno, Miller Soto, en representación de la administración del presidente Abelardo de la Espriella, con el propósito de responder a las versiones ciudadanas sobre el manejo financiero de la emergencia y delimitar las responsabilidades operativas entre el sector empresarial y las entidades estatales.

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Durante su acostumbrada intervención en redes sociales, el portavoz gubernamental expuso la posición institucional frente a los cuestionamientos surgidos en las zonas afectadas: “Tras el doloroso terremoto del pasado 10 de agosto, los colombianos presenciamos una ola de solidaridad sin precedentes, pero han surgido voces que buscan sembrar dudas sobre el manejo de los recursos (...) De la Espriella fue categórico para despejar cualquier sombra, porque gobernar con transparencia significa poner las cuentas claras sobre la mesa”.

El Fondo Patria Milagro comenzó a ejecutarse con una primera partida de $624.656 millones provenientes de un crédito gestionado con el Banco Mundial para financiar la reconstrucción de los municipios afectados (Jair F. Coll/Reuters)

Miller Soto detalló el origen y los montos que componen la bolsa de recursos del Estado destinada a las obras en los municipios golpeados por el sismo: “Hablemos primero del Fondo Patria Milagro, el instrumento que creamos exclusivamente para financiar la reconstrucción de viviendas, de infraestructura y la reactivación económica en los territorios golpeados”.

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Gobierno revela cuánto dinero tiene y quién administra las donaciones

“Este fondo es una realidad y ya está ejecutándose. Arrancó con una primera partida de seiscientos veinticuatro mil seiscientos cincuenta y seis millones de pesos, producto de un crédito gestionado con el Banco Mundial”, señaló en su intervención.

El funcionario explicó la cifra global que maneja el Ejecutivo para la fase de respuesta humanitaria e infraestructura: “Si sumamos estos dineros con los recursos destinados a la atención inicial de la emergencia, el Estado colombiano está movilizando cerca de $1 billón de recursos públicos y ya tenemos previstas nuevas adiciones para el mes de noviembre”.

El Gobierno anunció que destinará más de $332.000 millones a la intervención de 7.385 viviendas que resultaron afectadas por el terremoto (Juan David Duque/Reuters)

Al abordar la procedencia del dinero donado por particulares y compañías privadas, el portavoz gubernamental marcó una separación financiera entre los fondos del erario y las iniciativas no gubernamentales: “Los aportes del sector privado, de los empresarios, fundaciones y donantes particulares no ingresan al Fondo Patria Milagro ni al Presupuesto General de la Nación”.

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“El sector privado ha comprometido más de un billón de su propio bolsillo para ayudar a los damnificados, pero esos recursos son administrados de manera independiente y directa por las propias empresas y las propias organizaciones. El Gobierno nacional no recibe, no administra, ni toca un solo peso de esas donaciones privadas”, señaló el vocero del Gobierno.

Soto insistió en que ambos frentes trabajan de forma paralela en el territorio: “Son esfuerzos complementarios que aplaudimos, pero las cuentas del Estado son unas y las de los privados son otras”.

Respecto a la ejecución del presupuesto estatal de un billón de pesos, el vocero enumeró las tres líneas prioritarias de inversión que ya comenzaron a implementarse sobre el terreno.

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Cerca de $1 billón de recursos públicos está siendo movilizado por el Estado para atender la emergencia (Colprensa)

En materia habitacional, Soto puntualizó: “Hemos destinado más de $332.000 millones para intervenir 7.385 viviendas, ya sea construyéndolas desde cero, reparándolas o rehabilitándolas”.

“Hemos asignado $4.600 millones para entregar 920 apoyos económicos directos de cinco millones de pesos cada uno para que los pequeños comerciantes puedan salvar y reactivar sus negocios”, señaló.

Asimismo, el Gobierno apartó una partida para mitigar el peligro en las zonas residenciales: “Hemos asegurado $50.000 millones exclusivamente para demoler de forma segura las edificaciones que hoy representan un riesgo mortal para la comunidad”.

Por su parte, la Presidencia de la República ratificó en un comunicado oficial la decisión de no frenar los cronogramas en los departamentos afectados: “El Gobierno Nacional reafirma su compromiso con la recuperación de los territorios afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto, poniendo en marcha una inversión histórica a través del Fondo Patria Milagro”.

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