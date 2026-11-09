Jorge Barón Jr. se burla de Petro por su discurso de que “el pueblo debe besarse” en medio del caso por ‘sexocontratos’

Gustavo Petro causó polémica al hablar de "besos" en medio de su escándalo por 'sexocontratos' (@petrogustavo/X)

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Jorge Barón Jr., activista político e hijo del presentador de televisión Jorge Barón, arremetió públicamente contra el expresidente Gustavo Petro tras las declaraciones en las que el exmandatario afirmó que los colombianos deben besarse entre sí para enfrentar la coyuntura del país, palabras pronunciadas en medio de los señalamientos sobre supuestos contratos públicos otorgados a cambio de encuentros sexuales en la Presidencia de la República.

La confrontación inició luego de que Petro participara en el Primer Gran Encuentro Somos Resistencia, una reunión política celebrada en las instalaciones del Club Unión de Medellín (Antioquia) ante congresistas, directivos y militantes del Pacto Histórico, escenario en el cual habló durante cerca de 40 minutos sobre la coyuntura nacional y decidió hacer polémicos comentarios sobre los llamados ‘sexocontratos’.

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En su intervención en la capital antioqueña, el exmandatario evitó referirse de manera puntual a las acusaciones formuladas por Deicy Jiménez sobre la presunta entrega de órdenes de trabajo en el Estado, pero defendió de forma enfática la reserva personal.

“No voy a hablar del asunto porque no vine a hablar de intimidades, que son la parte más fundamental de la libertad humana, y cada persona, sin violar los derechos de los demás, debe vivirla como se le dé la gana”, dijo en el lugar.

Petro protagonizó una nueva controversia luego de sus declaraciones durante el Primer Gran Encuentro Somos Resistencia, realizado en Medellín ante militantes del Pacto Histórico (Catalina Olaya/Colprensa)

Acto seguido, el dirigente político vinculó las muestras de cariño y los afectos ciudadanos con la resistencia social en las calles: “Lo que tiene que hacer el pueblo colombiano es besarse mutuamente y mucho, porque de resto solo llega la tristeza al corazón”.

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Tras la controversia que generaron sus afirmaciones entre los asistentes y en los medios digitales, el ex jefe de Estado acudió a su cuenta en la red social X para reafirmar sus comentarios y relacionar el acto con la contienda política frente a la actual administración nacional: “El pueblo debe besarse y mucho entre sí para afrontar la batalla que está por librarse contra la narcotiranía que gobierna”.

En el mismo post, el exmandatario insistió en que su propuesta ideológica mantiene como eje la defensa de la vida y la libertad individual: “Claro que nuestra política sigue siendo una política de la Vida, del amor y de la luz. La libertad humana es nuestro objetivo, un beso se llama emancipación para que todos los seres humanos sean libres (sic)”.

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Gustavo Petro pidió a los colombianos besarse mutuamente para enfrentar la coyuntura política y aseguró que su movimiento mantiene como bandera la defensa de la vida, el amor y la libertad (Joel González/Presidencia)

Jorge Barón Jr. relacionó el discurso del expresidente con las denuncias de los ‘sexocontratos’

Las declaraciones del expresidente causaron la reacción inmediata de Jorge Barón hijo, que a través de la misma red social rechazó los argumentos de Petro y los asoció con las denuncias sobre irregularidades contractuales y excesos en el ejercicio del poder público.

“Yo no sabía que para librar la batalla política tenía que tener sexocontratos o fiestas degeneradas llenas de exceso y droga, también conocida como ‘agenda privada’”, escribió el joven en X.

El activista de derecha continuó su reproche cuestionando el desgaste del discurso del exgobernante y el impacto de los escándalos sobre las bases que respaldaron su mandato: “Definitivamente, usted debe ser la mayor decepción para los zurdos; ya se les acabaron las ideas para seguir defendiéndolo”.

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Jorge Barón Jr., hijo del presentador Jorge Barón y activista político, cuestionó las declaraciones de Gustavo Petro (@JorgeEBaron/)

La polémica que sacude a Petro por los presuntos contratos a cambio de favores sexuales

El origen de este cruce mediático responde a las revelaciones entregadas por Deicy Jiménez, joven de 29 años, que denunció que más de 40 mujeres recibieron contratos de prestación de servicios tras sostener relaciones sexuales con el expresidente, versiones que la denunciante respaldó con grabaciones privadas que primero fueron expuestas en redes sociales y luego fueron puestas en conocimiento de las autoridades judiciales.

A estas declaraciones se sumaron las afirmaciones del director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Carlos Andrés Ríos Puerta, que denunció ante la Comisión Segunda del Senado la existencia de una red en la que presuntamente se instrumentalizaron 48 mujeres a través de órdenes de trabajo con recursos públicos de la Casa de Nariño.

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Las investigaciones por estos hechos avanzan de manera paralela en la Fiscalía General de la Nación, organismo que abrió indagación preliminar sobre la contratación del Estado, mientras que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia analizan las competencias para determinar responsabilidades frente a los señalamientos contra el exmandatario.