Así distribuían pornografía infantil en grupos de mensajería instantánea en Colombia: vendían videos de abuso sexual

Las autoridades capturaron a cinco presuntos integrantes de la organización en operativos simultáneos en Bogotá, Villavicencio y Soacha (Fiscalía)

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Cinco personas fueron procesadas por su presunta participación en una red que habría administrado dos grupos privados de mensajería instantánea destinados a almacenar y distribuir material de abuso sexual infantil.

La investigación identificó más de 600 videos y fotografías que habrían circulado mediante los espacios virtuales denominados Venta 33 y Cvpa. El ingreso a esos grupos se realizaba mediante pagos.

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Según las evidencias recopiladas, la red compartió imágenes y registros audiovisuales de menores de edad sometidos a actividades sexuales con más de 140 contactos vinculados a esos canales privados.

La actividad investigativa fue desarrollada de forma articulada por la Fiscalía General de la Nación y la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional (Dijin).

La Dijin de la Policía y la Fiscalía incautaron celulares y memorias USB con material incriminatorio durante diligencias de allanamiento (Fiscalía)

De acuerdo con la delegada para la Seguridad Territorial, doctora Deicy Jaramillo: “Una investigación adelantada de manera articulada entre la Fiscalía General de la Nación y la DIJIN de la Policía Nacional permitió identificar y afectar a una red que utilizaba grupos privados de mensajería instantánea para almacenar, comercializar y distribuir material de abuso sexual infantil. En operativos simultáneos realizados en Bogotá, Villavicencio y Soacha, cinco hombres fueron capturados. Estarían vinculados a la circulación de más de seiscientos videos y fotografías en las que aparecen niños y niñas y adolescentes sometidos a actividades de tipo sexual”.

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El material analizado indica que la distribución ocurrió entre el 24 de julio de 2024 y el 31 de enero de 2025. Los presuntos involucrados también habrían acudido de manera individual a otros espacios virtuales para difundir contenido a cambio de distintas sumas de dinero.

Durante los procedimientos, los investigadores incautaron celulares, memorias USB y otros dispositivos electrónicos. Esos elementos quedaron bajo análisis como parte del proceso penal.

“El contenido habría llegado a más de ciento cuarenta personas que pagaron por ingresar a las plataformas virtuales. A partir de las evidencias recopiladas, la Fiscalía imputó a los cinco procesados los delitos de pornografía con persona menor de dieciocho años y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Todos recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario. Uno de ellos aceptó los cargos. Debemos entender que cada imagen o video de abuso sexual infantil constituye una vulneración de derechos y que su almacenamiento, comercialización y distribución prolongan el daño causado a las víctimas.

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La red operó entre julio de 2024 y enero de 2025 a través de los grupos virtuales de acceso pago denominados 'Venta 33' y 'Cvpa' (EFE/EPA/Cristobal Hererra-Ulashkevich)

Por eso, fortalecemos las capacidades investigativas, técnicas y de articulación interinstitucional para perseguir estas conductas, desmantelar las redes que lo facilitan y garantizar que los responsables respondan ante la justicia. La protección de niños, niñas y adolescentes es una prioridad que exige acciones permanentes y oportunas.

Los fiscales de la Unidad Especial de Investigación de Delitos Cometidos contra Niños, Niñas y Adolescentes (Uuenna) llevaron a los detenidos ante jueces de control de garantías.

A los procesados les imputaron, de acuerdo con su posible participación, los delitos de pornografía con personas menores de 18 años y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.

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Entre los cinco implicados figura Milton Darwin Bohórquez Alfonso, quien aceptó los cargos formulados por la Fiscalía. Los demás procesados recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario mientras continúan las actuaciones judiciales.

Audiencia

Durante la audiencia, la fiscal le indicó al hombre: “Señor Milton Darwin, la Fiscalía le comunica formalmente, de los hechos jurídicamente relevantes por los cuales usted está siendo imputado en esta manera y es: entre el 24 de julio del 2024 al 31 de enero del 2025, en la aplicación de mensajería funcionaron los grupos privados denominado “2033”, con aproximadamente noventa miembros y el grupo “CVPA”, con aproximadamente 59 miembros, cuyo acceso se obtenía mediante pago. En ellos se almacenaban, se ponían a disposición de sus miembros archivos de fotografías y videos que contenían representaciones reales de actividad sexual implícitas en las que participaban menores de dieciocho años. Dicho material consistía en acceso carnal, actos sexuales o exhibición de genitales connotación sexual y rango de edad de víctimas eran menores de edad, representaciones reales de actividad sexual de personas menores de dieciocho años y con voluntad de ofrecerlo y venderlo y transmitirlo. Posteriormente, se realizó dentro de las investigaciones el análisis de movimientos financieros asociados a dicha cuenta, identificándose múltiples consignaciones y transferencias cuyos conceptos registraban expresiones tales como ´compra de contenido´“.

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