Así avanzan las maniobras conjuntas de las tropas de Estados Unidos en Colombia: “Listas para actuar en menos de 60 segundos”

Un helicóptero militar realiza maniobras de vuelo estacionario sobre un campo abierto con vegetación. Durante el ejercicio, se despliegan cuerdas desde ambos laterales de la aeronave y personal con uniforme táctico desciende hacia el terreno (@Southcom/X)

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Más de 650 militares de Estados Unidos y Colombia participan en Southern Vanguard 2027, un ejercicio conjunto que incluye prácticas de asalto aéreo, interdicción marítima, operaciones de seguridad terrestre, ciberdefensa y cooperación interinstitucional.

El entrenamiento se desarrolló en el Fuerte Militar de Tolemaida, en el departamento de Tolima.

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El 9 de noviembre, el Comando Sur de Estados Unidos (Southcom) difundió imágenes de soldados estadounidenses y colombianos durante una práctica de descenso rápido por cuerda desde una aeronave. La institución afirmó que esta técnica deja a las tropas “en tierra y listas para actuar en menos de 60 segundos”.

El entrenamiento se desarrolló en el Fuerte Militar de Tolemaida, en el departamento de Tolima (@COL_EJERCITO/X)

La actividad reúne a más de 250 integrantes del personal militar de Estados Unidos y 400 soldados colombianos. Southcom indicó que Southern Vanguard 2027 está “enfocado en fortalecer la seguridad regional y la cooperación” entre ambos países.

“El ejercicio se centra en fortalecer la seguridad regional y la cooperación. Incluye a más de 250 militares de EE.UU. y 400 soldados colombianos que realizan entrenamiento en interdicción marítima, operaciones de seguridad terrestre, defensa cibernética y cooperación interinstitucional”, señaló Southcom.

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Southcom indicó que Southern Vanguard 2027 está “enfocado en fortalecer la seguridad regional y la cooperación” entre ambos países (@Southcom/X)

El entrenamiento incluyó maniobras con helicópteros Black Hawk

El ejercicio también incluyó prácticas de asalto aéreo dirigidas por instructores de la Escuela de Asalto Aéreo de Colombia. Southcom informó que soldados de los dos ejércitos participaron en esa actividad el 4 de noviembre, antes de la publicación difundida cinco días después.

Las aviaciones de Colombia y Estados Unidos realizaron vuelos de toque y despegue con helicópteros UH-60L Black Hawk. El comando estadounidense señaló que aviadores de ambas fuerzas se entrenaron dentro de esas aeronaves como parte de las actividades previstas en Tolemaida.

El Ejército Nacional de Colombia informó que estas maniobras apuntan a reforzar la interoperabilidad aérea y las capacidades operacionales. La institución definió el descenso rápido por soga como una técnica de inserción táctica para desplegar tropas de asalto aéreo.

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Según el Ejército, esas capacidades pueden utilizarse en operaciones contra enclaves cocaleros, objetivos estratégicos y estructuras relacionadas con la minería ilegal.

El Ejército Nacional de Colombia informó que estas maniobras apuntan a reforzar la interoperabilidad aérea y las capacidades operacionales (@COL_EJERCITO/X)

El Ejército colombiano realizó prácticas con sistemas no tripulados

La fuerza colombiana añadió que planificó y ejecutó un entrenamiento con sistemas de aeronaves no tripuladas. El objetivo fue preparar a las unidades para utilizar esas plataformas en “capacidades de ataque contra blancos previamente establecidos”, a partir de información de inteligencia militar.

“Se desarrollaron maniobras de descenso por soga rápida, una técnica de inserción táctica fundamental para el despliegue de tropas de Asalto Aéreo en el desarrollo de operaciones militares contra enclaves cocaleros, objetivos estratégicos y estructuras dedicadas a la minería ilegal”, indicó el Ejército Nacional.

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Tolemaida concentra parte de los ejercicios binacionales y multilaterales que realizan las Fuerzas Militares de Colombia. Southern Vanguard 2027 reúne en esa instalación recursos aéreos, terrestres y tecnológicos de los ejércitos colombiano y estadounidense.

El Ejército Nacional añadió que planificó y ejecutó un entrenamiento con sistemas de aeronaves no tripuladas. (@COL_EJERCITO/X)

Las Fuerzas Militares de Colombia explicaron que Vanguardia del Sur será un espacio de entrenamiento y cooperación internacional dirigido a mejorar la coordinación operativa de los ejércitos participantes.

La institución afirmó que el propósito consiste en fortalecer “la interoperabilidad, el alistamiento operacional y la coordinación entre los ejércitos participantes frente a los desafíos compartidos de seguridad regional y hemisférica”.

“Las Fuerzas Militares de Colombia recibirán una nueva edición del ejercicio multinacional Vanguardia Sur, un escenario de entrenamiento y cooperación internacional orientado a fortalecer la interoperabilidad, el alistamiento operacional y la coordinación entre los ejércitos participantes frente a los desafíos compartidos de seguridad regional y hemisférica”, señaló las Fuerzas Militares.

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El comunicado colombiano añadió que las actividades facilitarán el intercambio de experiencias, el planeamiento conjunto y la integración de capacidades. También señaló que el ejercicio se desarrollará con “pleno respeto por la soberanía y los marcos jurídicos nacionales”.

“Además de su componente táctico y operacional, Vanguardia Sur contribuye al fortalecimiento de las relaciones de cooperación militar internacional, promueve la confianza mutua y facilita el intercambio de buenas prácticas y procedimientos, elementos esenciales para mejorar la coordinación entre fuerzas de diferentes países, con pleno respeto por la soberanía y los marcos jurídicos nacionales”, explicó la institución.