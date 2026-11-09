Salario mínimo de 2027: el Ministerio del Trabajo se reunió con las universidades y tomó decisión clave sobre el futuro del aumento

Natalia López Fuentes, ministra del Trabajo, indicó que las conclusiones de estos encuentros serán llevadas a la mesa de concertación, donde participarán representantes de trabajadores y empresarios - Ministerio del Trabajo

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El Ministerio del Trabajo informó, el 9 de noviembre de 2026, que reunió por primera vez a representantes de la academia para recoger propuestas técnicas antes de la concertación del aumento del salario mínimo de 2027. El encuentro fue encabezado por la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, y la viceministra de Relaciones Laborales, Juliana Morad.

Según un comunicado de la cartera laboral, la concertación deberá ponderar las condiciones económicas, laborales y fiscales del país antes de definir el ajuste que regirá en 2027.

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La mesa reunió a representantes de las universidades de los Andes, Javeriana, Externado de Colombia, Rosario y Eafit, además de investigadores del Banco de la República y centros de pensamiento. Además, el Ministerio señaló que economistas, abogados laboralistas e investigadores discutieron los posibles efectos del salario mínimo sobre inflación, empleo, productividad, informalidad, brechas regionales y sostenibilidad fiscal.

Al respecto, la ministra López Fuentes sostuvo que “para nosotros es de vital importancia escucharlos, conocer de cerca sus inquietudes, sus preocupaciones, pero también sus grandes aportes desde la academia y la investigación”. También destacó que “aquí lo más importante es tomar decisiones responsables que le permitan al país avanzar”.

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Natalia López Fuentes, minsitra del Trabajo, se reunió con representantes de varias universidades y aseguró que la academia será clave para el aumento del salario mínimo - Ministerio del Trabajo

Según lo informado, los aportes académicos serán llevados a la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales (Cpcpsl), que reunirá desde finales de noviembre a representantes del Gobierno, empresarios y sindicatos. La estrategia de escucha ya incluyó, precisamente, a organizaciones sindicales, empresarios, trabajadoras domésticas y delegados de las actividades bananera, floricultora y palmicultora, y prevé espacios adicionales con recicladores y cuidadoras.

La funcionaria sostuvo que el Gobierno ya escuchó planteamientos de sectores sociales y productivos, y que ahora buscará sumar investigaciones y propuestas de la academia. “Queremos escuchar todas las voces”, afirmó la jefe de la cartera al referirse a la convocatoria, que definió como una instancia previa para ampliar la discusión sobre el ajuste salarial.

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Bancolombia estima un referente técnico de 8,4%

El 9 de novembre, Bancolombia expuso el informe “Salario mínimo 2027: ¿cuánto debería aumentar en Colombia?” en el que indicó que “un incremento responsable del salario mínimo para 2027 podría acercarse a 8,4%”, es decir, $147.076, lo que llevaría el sueldo básico de $1.750.905 a $1.897.981 (sin incluir el auxilio de transporte). La entidad calculó ese referente al sumar una previsión de inflación de 6,7% para el cierre de 2026 y un crecimiento cercano a 1,7% de la productividad total de los factores (PTF).

Estimaciones ponen de referente técnico cerca de 8,4% (inflación esperada de 6,7% y productividad de 1,7%) - Bancolombia

Aclaró que el 8,4% no constituye una decisión ni un aumento ya definido, sino una guía técnica para preservar el poder adquisitivo sin elevar los costos laborales por unidad producida. El cálculo seguirá sujeto al dato oficial de PTF que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) prevé divulgar a finales de noviembre, mientras la mesa de concertación se instalará el 18 de noviembre y tendrá como fecha límite el 15 de diciembre para alcanzar un acuerdo.

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Bancolombia advirtió que “un ajuste por encima de ese parámetro puede trasladarse a los precios”. Según sus estimaciones, “cada punto porcentual (pp) adicional sobre el referente técnico añadiría cerca de 0,15 pp a la inflación de 2027″.

Dentro de los escenarios, un incremento total de 10% elevaría la inflación entre 0,2 pp y 0,5 pp, mientras uno de 12% sumaría entre 0,5 pp y 0,8 pp. El informe resaltó que la inflación aún se mantiene lejos de la meta de 3% del Banco de la República y que un aumento elevado podría demorar la convergencia hacia ese objetivo y extender el período de tasas de interés altas.

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Asimismo, en el documento también se vinculó un incremento real que supere la productividad con una menor creación de puestos formales. Bancolombia estimó que “cada pp adicional reduciría en una magnitud similar el ritmo de contrataciones, en un mercado donde la informalidad se ha mantenido cerca de 55% durante los últimos cuatro años”.

La productividad laboral habría superado el 2% en 2026 - Bancolombia

El efecto, según el banco, también alcanzaría las cuentas públicas. Bancolombia citó estimaciones del Banco de la República según las cuales cada pp de aumento del salario mínimo incrementa el gasto fiscal en 0,04% del Producto Interno Bruto (PIB), por el impacto en nóminas públicas, pensiones y transferencias ligadas a ese ingreso.

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Alerta sobre brechas laborales y regionales

La exdirectora del Dane Piedad Urdinola también hizo un análisis sobre cómo debe ser el aumento del slario mínimo. Por medio de un video recordó que la tasa de desocupación nacional de 8% en septiembre de 2026 fue inferior al 8,2% registrado en septiembre de 2025. Sin embargo, sostuvo que la lectura cambia al observar el trimestre de julio a septiembre: en las 13 ciudades principales, la tasa llegó a 8,7%, 0,6 pp por encima de la del mismo período del año anterior.

Relacionó esa diferencia trimestral con el sismo del 10 de agosto de 2026. A su juicio, el movimiento alteró la situación laboral de varias zonas y obliga a revisar las diferencias entre territorios, más allá del resultado agregado nacional:

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Chocó: 23,4%.

Armenia: 10,5%.

Pereira y su área metropolitana (A. M): 9,7%.

Cali y A. M.: 9,7%.

Manizales y A. M: 8,6%.

Beatriz Urdinola, exdirectora del Dane, anotó que el Banco de la República proyecta que el 2026 cerrará con una inflación de 7,1% anual. Según ella, a partir de ahí se tienen que sumar los puntos de productividad, que es lo que tiene que negociarse también dentro de todas estas conversaciones - @Purdinola

Todas esas tasas se ubicaron por encima del promedio nacional mencionado en su análisis, resaltó la exfuncionaria al señalar que Cartagena tuvo la segunda tasa de desocupación más alta del país: 13,7%.

En el extremo opuesto estuvieron:

Medellín y A. M: 7,8%.

Villavicencio: 7,7%.

Bogotá: 7,6%.

Destacó que Medellín mostró un aumento estadísticamente significativo durante el último trimestre pese a su menor nivel relativo.

El cambio en la ocupación tampoco fue uniforme por tipo de empleo, según el video de Urdinola:

Obreros y empleados particulares: crecieron en 184.000.

Trabajadores por cuenta propia: aumentaron en 144.000.

Obreros y empleados del Gobierno: cayeron en 68.000, al pasar de 897.000 a 830.000;

Empleados domésticos: disminuyeron en 26.000.

Para la negociación, Urdinola citó una proyección del Banco de la República que sitúa la inflación de cierre de 2026 en 6,7%. También advirtió que el encarecimiento de arriendos y alimentos afecta con mayor fuerza a los hogares pobres y vulnerables.

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Sobre productividad, indicó que desde 2022 Colombia puede separar los aportes del capital y del trabajo con una metodología comparable internacionalmente. Con datos preliminares de 2025, afirmó que el valor agregado de la economía creció 2,66%: el trabajo aportó 1,11 pp, el capital 0,79 p y la PTF 0,75 pp. Urdinola sostuvo que el componente laboral fue el de mayor contribución al crecimiento y concluyó que “el salario mínimo para 2027, por lo mínimo, debería subir 8%”, es decir, de $140.072, lo que ubicaría el sueldo básico en $1.890.977 mensuales, sin auxilio de transporte.