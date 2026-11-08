Ataque armado en Santa Rosa del Sur: tres hombres, incluidos dos hermanos, fueron asesinados en Bolívar

Hombres armados irrumpieron en un establecimiento rural y asesinaron a tres personas - (Colprensa - Gustavo Enrique Mestre Cubillos/Facebook)

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Tres hombres murieron y varias personas resultaron heridas durante un ataque armado contra un establecimiento de la zona rural de Santa Rosa del Sur, Bolívar, ocurrido en la madrugada del sábado 7 de noviembre.

La información fue divulgada por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), que incluyó el hecho en su registro de masacres de 2026.

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Las víctimas fatales fueron identificadas como Jauger Pabuena, Yilder Pabuena, quienes eran hermanos, y Omar Andrés Carpio Vargas. El reporte no precisó el número de lesionados ni su estado de salud.

Según la publicación de Indepaz, hombres armados ingresaron al establecimiento y atacaron a las personas que se encontraban allí.

El hecho se produjo pocos horas antes de una ofensiva con drones contra instalaciones militares del municipio, que dejó tres soldados muertos y 47 heridos, de acuerdo con un informe entregado por el Ejército Nacional.

Ataque armado en Santa Rosa del Sur dejó tres muertos y varios heridos - (@Indepaz/X)

Indepaz alertó por el riesgo en comunidades rurales

Indepaz recordó que la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 034 de 2023 y su informe de seguimiento 028 de 2026, documentos que incluyen a Santa Rosa del Sur entre los territorios con riesgos para la población.

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La entidad advirtió sobre dificultades para garantizar la protección de comunidades rurales y la continuidad de sus actividades cotidianas. También señaló la exposición de los habitantes a artefactos explosivos y ataques con drones.

En el área tienen presencia el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido como Clan del Golfo, el frente 37 “Martín Caballero” y organizaciones armadas locales, según el reporte.

La jurisdicción militar corresponde a la Primera División del Ejército Nacional. Indepaz registró este episodio como la masacre número 105 en Colombia durante 2026. Hasta el momento, la información disponible no atribuye el ataque a una organización específica ni reporta capturas por el triple homicidio.

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Hombres armados irrumpieron en un establecimiento rural y asesinaron a tres personas - crédito Colprensa

Gobierno atribuyó al ELN ataque con drones contra cantón militar en Bolívar

El Ministerio de Defensa atribuyó al Ejército de Liberación Nacional (ELN) el ataque con drones cargados con explosivos contra el Cantón Militar de Santa Rosa del Sur, Bolívar, que dejó tres personas fallecidas y 47 lesionadas.

El atentado ocurrió al mediodía del sábado 7 de noviembre de 2026 y, según el Gobierno, habría sido una represalia por la captura de alias Carrito.

El ministro de Defensa, el general (r) Jorge Eduardo Mora López, informó que 16 de los heridos presentan lesiones de gravedad. Los afectados fueron trasladados a centros asistenciales de Santa Rosa del Sur y Bucaramanga, donde reciben atención médica.

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El Ejército Nacional activó protocolos de seguridad y mantiene verificaciones para determinar el alcance de los daños causados en las instalaciones militares. La acción, según la información oficial, se ejecutó con aeronaves no tripuladas acondicionadas con dispositivos explosivos.

Así se vio el atentado con drones contra el batallón - crédito captura de pantalla @AyitoMendez/X @julianepherra8/X

Mora López señaló que el grupo armado reaccionó a la captura de alias Carrito, a quien identificó como presunto cabecilla del Frente de Resistencia Guamocó. De acuerdo con el ministro, ese hombre estaría encargado de las finanzas ilegales y del manejo de recursos del Bloque Nororiental de la organización.

“Este ataque sería una represalia del ELN”, afirmó el funcionario. También sostuvo que el hecho representa una vulneración de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

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El ministro condenó la ofensiva y expresó su rechazo por las víctimas entre los integrantes de la fuerza pública. “La violencia de estos criminales acabó con la vida de militares y dejó a otros heridos”, manifestó.

Mora López aseguró que las autoridades desplegaron capacidades operativas para identificar y capturar a los responsables. “No habrá tregua en la búsqueda” de quienes participaron en el atentado, señaló.

(@mindefensa)

El presidente y el ministro de Justicia anunciaron acciones

El ministro de Justicia, Iván Cancino, expresó solidaridad con los uniformados heridos, las familias de los fallecidos y la fuerza pública. En su pronunciamiento, calificó el ataque como una acción criminal contra quienes cumplen labores de defensa nacional.

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“Atacar a quienes defienden a Colombia es un acto criminal”, declaró Cancino. El funcionario afirmó que el Gobierno mantiene su decisión de enfrentar a las estructuras ilegales que busquen desafiar la autoridad estatal.

Por su parte, el presidente Abelardo de la Espriella condenó el ataque y anunció acompañamiento para las víctimas. También ordenó intensificar las operaciones de la fuerza pública para ubicar a los responsables, afectar sus estructuras y recuperar el control de las zonas impactadas.

“No nos van a intimidar ni nos van a hacer retroceder”, escribió el mandatario. Mientras continúan las verificaciones, las autoridades mantienen las operaciones en Santa Rosa del Sur para esclarecer los hechos y dar con los autores del ataque.

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