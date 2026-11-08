El comandante del Ejército llega a Santa Rosa tras el ataque que dejó tres soldados muertos y 47 heridos: “Este acto criminal no amedrentará a las tropas”

El comandante del Ejército Nacional recorrió las instalaciones médicas y expresó su respaldo a los heridos (Ejército)

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El comandante del Ejército Nacional, mayor general José Bertulfo Soto Sánchez, llegó a Santa Rosa, en el sur de Bolívar, luego del atentado contra el cantón militar que causó la muerte de tres soldados y dejó 47 militares lesionados.

El alto oficial recorrió la zona junto al comandante de la División 1 del Ejército para revisar las afectaciones y ordenar la respuesta institucional tras el ataque.

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“Junto con el comandante de la División 1 del Ejército llegué a Santa Rosa”, afirmó Soto Sánchez. El comandante explicó que su visita buscaba coordinar apoyos y supervisar las operaciones militares.

El mayor general también acudió al lugar donde reciben atención varios de los uniformados afectados. “Visité también a nuestros soldados heridos para transmitirles un mensaje de fortaleza y gratitud”, señaló.

El mayor general José Bertulfo Soto Sánchez supervisó las operaciones de seguridad en el sur de Bolívar (Ejército)

Soto Sánchez destacó el trabajo de los equipos médicos que asistieron a los militares. “Mi reconocimiento especial al personal médico por su entrega en la atención de nuestros héroes”, expresó.

El comandante aseguró que el Ejército mantendrá las operaciones contra los grupos responsables del atentado. “Las acciones ofensivas contra los grupos criminales no se detendrán hasta dar con los responsables de este atentado”, sostuvo.

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También pidió a los habitantes de la región colaborar con las autoridades. “Instamos a la comunidad a brindar cualquier información que permita acelerar la ubicación de estos criminales”, manifestó.

Un ataque con explosivos contra un cantón militar en Santa Rosa dejó tres soldados muertos y 47 heridos (Ejército)

El Ejército identificó a los tres soldados muertos en Santa Rosa

El Ejército Nacional informó que los uniformados que murieron en el ataque con drones cargados de explosivos fueron el soldado profesional Jairo Lince Carvajal, el soldado Dilan Andrés Lozano León y el soldado Álvaro Pushaina.

La institución rechazó el atentado contra la Brigada 19 y señaló que el hecho afectó a integrantes del Batallón de Selva N.° 48. “Rechazamos con absoluta contundencia el cobarde ataque terrorista perpetrado con drones cargados de explosivos contra el Cantón Militar de Santa Rosa”, indicó el Ejército en un comunicado.

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La institución consideró que la acción constituye una grave vulneración del Derecho Internacional Humanitario y de los derechos humanos.

El Ejército envió un mensaje a los allegados de los militares fallecidos. “A sus familias, amigos y compañeros, les expresamos nuestra solidaridad y acompañamiento en este profundo dolor”, señaló.

La institución militar identificó a los soldados fallecidos como Jairo Lince Carvajal, Dilan Andrés Lozano León y Álvaro Pushaina (Ejército)

En el mismo pronunciamiento, la institución destacó el servicio de los tres uniformados. “Su valentía, sacrificio y amor por la patria permanecerán siempre en nuestra memoria”, afirmó.

El mayor general agregó que la institución mantiene coordinadas sus capacidades en el terreno para ubicar a los autores del atentado y llevarlos ante la justicia.

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Dos militares permanecen en cuidados intensivos en el Hospital Universitario de Santander

Dos integrantes del Ejército Nacional permanecen en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario de Santander (HUS), después de resultar heridos en el atentado contra el cantón militar de Santa Rosa.

El centro asistencial recibió a ocho militares desde las 4:20 p. m. del sábado 7 de noviembre, como parte de la respuesta a la emergencia y bajo las directrices de la Gobernación de Santander.

La institución activó su capacidad médica, quirúrgica y hospitalaria para atender a los uniformados, cuyas edades están entre los 19 y los 32 años.

Dos de los pacientes requirieron procedimientos quirúrgicos y siguen bajo vigilancia especializada, de acuerdo con el reporte médico.

Uno de ellos, de 19 años, fue sometido a una cirugía abdominal exploratoria. El hospital indicó que se encuentra estable. El otro militar, de 32 años, necesitó transfusiones de sangre y maniobras de reanimación. Por la complejidad de su condición, continúa en cuidados intensivos con pronóstico reservado.

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Los otros seis integrantes de las Fuerzas Militares siguen hospitalizados y reciben atención según las lesiones que presentan y su evolución clínica.

El HUS indicó que mantiene disponible su capacidad asistencial para recibir a otros pacientes que requieran traslado como consecuencia del ataque.