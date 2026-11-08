Colombia

Cayeron 10 presuntos integrantes de Los Mimos en Bogotá y Natagaima: señalados de instalar falsos puestos de control en corredores viales del Tolima

La entidad judicial reunió cinco expedientes ocurridos entre agosto de 2024 y marzo de 2026, en los que los transportadores fueron retenidos, amenazados y despojados de vehículos, carga y pertenencias personales

La Fiscalía General de la Nación atribuyó a la organización Los Mimos el hurto de cinco camiones valorados en más de 1.300 millones de pesos (Fiscalía)
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Una organización criminal conocida como Los Mimos montaba falsos retenes en carreteras del Tolima para secuestrar a conductores de carga, robar sus camiones y vender las piezas en Bogotá.

La Fiscalía General de la Nación les atribuye el hurto de cinco camiones y bienes por más de 1.300 millones de pesos, en hechos ocurridos entre agosto de 2024 y marzo de 2026.

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“Los Mimos” es una banda delincuencial que operaba en corredores viales entre Natagaima y El Espinal, en el departamento del Tolima. Sus integrantes usaban conos de señalización, vehículos señuelo y armas de fuego para simular controles policiales, retener a los transportadores, trasladarlos a zonas boscosas y desaparecer los camiones antes de que pudieran ser rastreados.

El ente investigador agrupó cinco casos vinculados por el mismo modus operandi. En todos ellos, los conductores fueron intimidados, privados de la libertad y despojados de sus vehículos, mercancías y pertenencias personales.

El grupo delincuencial instalaba falsos retenes con conos de señalización y vehículos señuelo en el corredor vial entre Natagaima y El Espinal (Fiscalía)
El grupo delincuencial instalaba falsos retenes con conos de señalización y vehículos señuelo en el corredor vial entre Natagaima y El Espinal (Fiscalía)

Los camiones hurtados eran luego desmantelados y sus autopartes vendidas de manera ilegal en Bogotá.

Uno de los hechos mejor documentados ocurrió el 7 de agosto de 2024 en la vía entre Neiva y Castilla, a la altura de Natagaima: un conductor y su hijo menor de edad permanecieron retenidos durante tres horas mientras la banda se apoderaba del vehículo y sus bienes.

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Para dificultar cualquier búsqueda inmediata, la estructura empleaba inhibidores de señal que bloqueaban los sistemas GPS de los camiones. La medida les daba el margen de tiempo necesario para trasladar los vehículos y comenzar el proceso de desguace antes de que las autoridades pudieran actuar.

La Policía Nacional capturó a 10 integrantes de la banda en operativos simultáneos en Bogotá y Natagaima. Entre los detenidos está el señalado cabecilla, Yamid Albeiro Ortiz Aguilar, conocido con el alias Vacatuca. También fue capturado William Arnulfo Matiz Díaz, alias Lápiz, quien presuntamente coordinaba la instalación de los retenes falsos y dirigía las operaciones posteriores a cada robo.

Un transportador y su hijo menor de edad estuvieron retenidos tres horas durante un asalto en la carretera entre Neiva y Castilla (Fiscalía)
Un transportador y su hijo menor de edad estuvieron retenidos tres horas durante un asalto en la carretera entre Neiva y Castilla (Fiscalía)

Los restantes ocho capturados cumplían funciones de identificación de víctimas, ejecución de los secuestros, apropiación de bienes y logística para el desguace y ocultamiento de las piezas.

Una fiscal de la Seccional Tolima les imputó, según la responsabilidad individual de cada uno, los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, y secuestro simple. Ninguno de los procesados aceptó los cargos en la audiencia de imputación.

Como medida cautelar, ocho de los 10 capturados deberán cumplir detención preventiva en establecimiento carcelario, mientras que los dos restantes quedarán bajo medida de aseguramiento en su lugar de residencia.

Audiencia

De acuerdo con la fiscal durante la audiencia explicó: “Quienes de una manera libre, consciente, voluntaria y permanente conformaron un grupo de delincuencia organizada denominado Los Mimos. Dicha organización tenía como propósito cometer delitos contra el patrimonio económico mediante el hurto de vehículos de carga y mercancía transportadas en los corredores viales entre Natagaima y El Espinal, del departamento del Tolima, mediante las modalidades de falso puesto de control con suplantación de autoridad policial y atraco con armas de fuego. Para ello utilizaban uniformes similares a los correspondientes a la Policía Nacional, conos de señalización, vehículo señuelo, armas de fuego e inhibidores de señal GPS, logrando así interceptar vehículos de carga, intimidando a sus conductores, llevándolos hasta zonas boscosas, privándolos de su libertad y apoderándose de los automotores, mercancías y demás bienes transportados”.

La red delictiva utilizaba inhibidores de señal para bloquear los sistemas GPS de los camiones y evitar su localización inmediata (Fiscalía)

De igual manera, la fiscal detalló sobre la banda delincuencial: “Con el único propósito de obtener un provecho o un beneficio económico con la venta de estos elementos hurtados, como lo es el deshuesamiento de los camiones, quienes a posteriori eran vendidos por partes en el comercio ilegal. El acuerdo criminal no estuvo dirigido a la ejecución ocasional de un único hecho aislado, sino a mantener de una manera estable y continua una empresa delictiva dedicada a ese hurto sistemático y continuo de vehículos tipo camión, incluso con características similares, para lo cual sus integrantes establecieron unos roles en concreto, no solo de organización, distribución de tareas, de ubicar esas posibles víctimas a través de los campaneros, sino coordinar a través de los ejecutores el sitio exacto y sistemático de los puntos donde ocurrirían los mismos, esto es, en el tramo vial que conduce de los municipios de Natagaima, Espinal, Cuello, entre otros sitios, para garantizar la ejecución de los delitos, para posteriormente ser comercializados estos autopartes de estos camiones en la ciudad de Bogotá”.

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