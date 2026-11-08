Las intensas lluvias dejaron sin agua a más de 20 barrios de Cali por la turbiedad del río: detalles del balance

Emcali suspendió el suministro de agua potable en más de 20 barrios de Cali debido a la alta turbiedad del río Cali (Emcali/X)

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Las lluvias del sábado 7 de noviembre causaron cinco emergencias por caída de árboles y anegamientos en corredores viales de Cali (Valle del Cauca), mientras más de 20 barrios quedaron sin acueducto por la suspensión preventiva de una planta de tratamiento de Emcali (Empresa prestadora de servicios públicos de Cali).

La interrupción obedeció al aumento de la turbiedad y a la acumulación de material vegetal en la cuenca del río Cali. La empresa pública detuvo la captación y potabilización para proteger la infraestructura y evitar que el agua afectada llegara a los hogares.

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La medida afecta a sectores del norte, el oeste y el sur de la capital vallecaucana, entre ellos Belisario Caicedo, El Cortijo, Bella Suiza, Cañaverales, Urbanización Venezuela, Cuarto de Legua, Pampalinda, El Peñón, Terrón Colorado y El Aguacatal.

También permanecen sin suministro Centenario, Juanambú, Normandía, Granada, Versalles, San Vicente, Santa Mónica Norte, Chipichape, La Campiña, El Bosque, Colinas del Bosque, Bosques de Chipichape, Alto Menga y Bajo Menga.

La normalización del servicio de acueducto dependerá de la mejora del clima y la reducción del material vegetal en la cuenca (Emcali/X)

Detalles de la medida

Emcali activó un protocolo de seguridad ante las condiciones en la cuenca. La compañía explicó que una empalizada obstaculizó el funcionamiento adecuado de la planta, por lo que no podía reiniciar de inmediato el proceso de captación.

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La empresa informó que el restablecimiento dependerá de la evolución del clima y de los niveles de turbiedad. La suspensión busca preservar las condiciones de operación de la planta y garantizar que el servicio vuelva bajo parámetros de seguridad.

“Tan pronto las condiciones climáticas y ambientales mejoren y disminuyan los niveles de turbiedad, se reiniciarán de manera paulatina las operaciones de la planta para normalizar el servicio en los hogares afectados”, señaló Emcali a través de un comunicado.

La entidad no precisó una hora para el retorno del acueducto. El reinicio de la planta quedará condicionado a que disminuya el material arrastrado por las precipitaciones sobre el río Cali.

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La empresa de servicios públicos activó un protocolo de seguridad para proteger la infraestructura de su planta de tratamiento (Emcali/X)

El secretario de Gestión del Riesgo de Cali, Ricardo Peñuela, alertó sobre las consecuencias de las lluvias que cayeron durante la tarde y la noche. El funcionario indicó que las zonas norte y occidental concentraron parte de las afectaciones.

“Tuvimos fuertes precipitaciones en el norte y el occidente de la ciudad”, afirmó Peñuela. El secretario añadió que hubo encharcamientos en las vías y pidió a los conductores extremar las precauciones.

El funcionario de la Alcaldía de Cali también confirmó que las autoridades recibieron avisos por árboles derribados. Esos episodios requirieron la intervención del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali en distintos sectores de la ciudad.

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El primer reporte llegó a las 4:42 p. m. y el último llamado se registró a las 8:56 p. m. Durante ese lapso, los bomberos atendieron las emergencias relacionadas con la caída de árboles en espacios públicos.

Entre los lugares reportados estuvieron la carrera 8 con calle 44, en El Troncal; la carrera 66 con calle 1, en Las Cascadas; la carrera 9 Norte con calle 66, en Calima, y la carrera 82 con calle 13, en Ciudadela Pasoancho.

La Secretaría de Gestión del Riesgo de Cali recomendó precaución a los conductores ante los encharcamientos en corredores viales (Emcali/X)

Un árbol cayó sobre una motocicleta cerca de El Bosque

Una de las situaciones que generó mayor atención ocurrió en la avenida 8 Norte, cerca del barrio El Bosque. Un árbol de gran tamaño cayó sobre una motocicleta durante la tarde del sábado.

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El incidente no dejó personas lesionadas, según el reporte de los organismos de socorro. La emergencia se sumó a los problemas de movilidad ocasionados por los encharcamientos y la caída de árboles.

Las autoridades locales mantienen el llamado a conducir con cuidado en los corredores que registran acumulación de agua. Mientras tanto, Emcali espera una mejora de las condiciones ambientales para reactivar de forma gradual el servicio de acueducto.