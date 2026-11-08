Colombia

Capturan en Cali a una mujer señalada de presunto tráfico de armas desde Estados Unidos a Colombia: así fue el operativo

La mujer hacía parte de una red ilegal que recurría a empresas de mensajería para trasladar armamento desarmado de manera fraccionada hacia el país

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Una mujer fue capturada en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón por presunto tráfico de armas desde Estados Unidos. (Policía Nacional de Colombia)
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Una ciudadana colombiana fue detenida en el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón de Palmira, Valle del Cauca, tras descender de un vuelo procedente de Miami, Estados Unidos, por su presunta participación en una red de tráfico de armas y componentes desde Florida hacia Cali.

La captura se realizó por orden judicial en la terminal aérea del Valle del Cauca. De acuerdo con la información divulgada por las autoridades y recogida por medios nacionales, la mujer fue interceptada cuando se dirigía a reclamar su equipaje, pocos minutos después de aterrizar.

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El operativo fue coordinado por la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), la Fiscalía General de la Nación y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI). La cooperación entre las instituciones permitió hacer efectiva la orden de captura dentro de una investigación de alcance transnacional.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La Policía Fiscal y Aduanera, la Fiscalía y agencias de Estados Unidos coordinaron el operativo contra la red en Palmira. (Policía Nacional de Colombia)

La detenida deberá responder por el presunto delito de fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido o privativo de las Fuerzas Armadas.

El caso se originó el 23 de septiembre de 2024, cuando una diligencia de vigilancia permitió incautar material que, según la investigación, había sido enviado a Colombia mediante encomiendas.

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Entre los elementos hallados había cañones de fusil calibre 5.56 milímetros, piezas para fusiles AR-15 y M4, correderas y cañones para pistolas Five-Seven, cargadores y tubos de gases. Las autoridades investigan si esas piezas estaban destinadas a la fabricación o adaptación de armas de fuego.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La organización criminal utilizaba empresas de mensajería para remitir componentes bélicos de forma fragmentada hacia Cali. (Policía Nacional de Colombia)

Según la investigación, la mujer sería una presunta integrante de una estructura dedicada al traslado ilegal de armamento y componentes desde el estado de Florida hacia Cali.

La hipótesis de las autoridades indica que la red usaba empresas de mensajería, encomiendas y servicios de envío urgente para remitir el material de forma fragmentada.

Esa modalidad habría buscado facilitar el ingreso de las piezas al país y reducir las posibilidades de detección en los controles aduaneros. La identidad de la capturada no fue revelada mientras avanza el proceso de judicialización.

La investigación se mantiene abierta para establecer la dimensión de la estructura, identificar a otros posibles involucrados y determinar el destino final de los componentes incautados.

La Policía interceptó en el aeropuerto El Dorado a una mujer con más de seis kilos de droga sujetos al cuerpo. (Policía Metropolitana de Bogotá)
La Policía interceptó en el aeropuerto El Dorado a una mujer con más de seis kilos de droga sujetos al cuerpo. (Policía Metropolitana de Bogotá)

Capturan a mujer con diez paquetes de droga adheridos al cuerpo en El Dorado

En un procedimiento distinto, la Policía Nacional reportó la captura de una mujer de 22 años en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá. Los agentes le hallaron diez paquetes de marihuana y cocaína, envueltos en vinipel y sujetos a su cuerpo, con un peso conjunto superior a seis kilogramos.

La intervención ocurrió durante los controles policiales en la terminal aérea. El personal que supervisaba las cámaras de seguridad alertó a los uniformados tras advertir un comportamiento que consideró sospechoso en la pasajera.

Los policías la interceptaron para verificar su identidad y efectuarle un registro. En esa revisión localizaron el cargamento, que presuntamente sería transportado hasta la isla de San Andrés, y lo incautaron. Las autoridades no precisaron la cantidad de cada sustancia ni el punto desde el que habría salido.

La Policía encontró más de seis kilogramos de marihuana y cocaína distribuidos en 10 paquetes adheridos al cuerpo de una mujer de 22 años. Según las autoridades, las sustancias tenían como destino la isla de San Andrés. - crédito @PoliciaBogota/X

La teniente coronel Elizabeth Erazo Benavides, comandante de la Estación de Policía Aeropuerto, señaló que la actuación fue posible por la alerta del equipo de monitoreo y las labores de control en la terminal.

La joven quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Las autoridades tampoco han informado si la detenida ya había pasado por los filtros de embarque, cuál era el vuelo que planeaba abordar ni si existían otras personas investigadas por el traslado de la droga.

La Policía Metropolitana de Bogotá señaló que el procedimiento hace parte de las acciones de prevención y control que se adelantan en la capital para combatir el tráfico de estupefacientes.

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