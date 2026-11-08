Colombia

K-pop: las 10 mejores canciones que no paran de sonar en iTunes Colombia

El auge del K-pop ha impulsado las exportaciones musicales y televisivas, generando ganancias multimillonarias para Corea del Sur

Estas son las canciones que están dominando la escena musical del K-pop. (Infobae/Jovani Pérez)
Estas son las canciones que están dominando la escena musical del K-pop. (Infobae/Jovani Pérez)
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El éxito que ha conquistado el K-pop en los últimos años es indiscutible: diariamente se ven palabras en hangul (alfabeto coreano) dominando las tendencias mundiales de X (anteriormente Twitter), sus exponentes suman millones de vistas cada que lanzan algún clip musical en YouTube, son nominados a premiaciones de renombre como los Grammy y lideran los rankings más relevantes como los de Billboard o iTunes.

Con sus coreografías perfectamente coordinadas, sus canciones pegadizas y la mezcla de géneros y estilos que los conforman, es de esperarse que muchas plataformas de streaming muestren interés en medir el impacto del K-pop y realicen listas como el Top de canciones de K-pop de iTunes.

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Basado en el número de descargas o compras digitales realizadas a través del sistema de Apple, el ranking de K-pop de iTunes está disponible para ser consultado a diario en al menos 39 países, entre ellos Colombia, por lo que es un conteo que vale la pena revisar para conocer los sencillos favoritos del momento y no quedarse atrás en las tendencias.

Las canciones más escuchadas de K-Pop en Colombia

1. Run BTS

Artista: BTS

2. Okey Dokey

Artista: ZICO & MINO

3. Golden

Artista: HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPop Demon Hunters Cast

4. Mikrokosmos

Artista: BTS

5. Into the Sun

Artista: BTS

6. SWIM

Artista: BTS

7. Pied Piper

Artista: BTS

8. Boy With Luv (feat. Halsey)

Artista: BTS

9. 00:00 (Zero O'Clock)

Artista: BTS

10. Stick With You

Artista: TOMORROW X TOGETHER

Cómo ha influido el K-Pop en la cultura Colombiana

Un breve recorrido por la historia del K-pop. (Infobae/Anayeli Tapia)
Un breve recorrido por la historia del K-pop. (Infobae/Anayeli Tapia)

El K-Pop ha influido de manera significativa en la cultura colombiana, especialmente entre la juventud, desde que llegó al país hace alrededor de ocho años. Esta influencia se manifiesta en varios aspectos:

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Cultura y estilo de vida: El K-Pop ha trascendido de ser solo un género musical a convertirse en un estilo de vida para muchos jóvenes colombianos. Ya que a través del baile, la estética, el lenguaje y la cultura coreana, los seguidores adoptan nuevas formas de expresión y socialización, generando transformaciones en sus estilos de vida y construcción de identidad.

Comunidades y fanatismo: En el país existen numerosas comunidades de fans, conocidas como fanbases, como por ejemplo lo son los de agrupaciones como BTS o BlackPink, que se reúnen para practicar coreografías, compartir contenido y participar en eventos relacionados con el este género musical. Esto fomenta un sentido de pertenencia y unión entre personas de diferentes orígenes sociales y culturales.

Difusión y consumo digital: La popularidad del género en Colombia se ha visto impulsada por la globalización y el uso intensivo de plataformas digitales como YouTube y redes sociales, que permiten la viralización de canciones, coreografías y contenidos relacionados. Esto ha facilitado que el K-Pop sea accesible y consumido masivamente, especialmente por la generación Z.

Las competencias musicales dentro del k-pop

BM, Somin, Jiwoo y J.Seph, integrantes del grupo de K-pop KARD. (Instagram @official_kard)
BM, Somin, Jiwoo y J.Seph, integrantes del grupo de K-pop KARD. (Instagram @official_kard)

En la década de 1990, el K-pop comenzó a tomar forma con la llegada de grupos influyentes como Seo Taiji and Boys, quienes introdujeron una mezcla de géneros como pop, rap y techno en el panorama musical coreano. Las principales empresas de entretenimiento, como SM Entertainment, YG Entertainment y JYP Entertainment, establecieron un sistema riguroso de formación de idols, que incluía entrenamientos en canto, baile y actuación.

Este método produjo grupos pioneros como H.O.T. y S.E.S., que rápidamente ganaron popularidad en Corea del Sur y otros países asiáticos, sentando las bases para la expansión internacional del K-pop.

En la actualidad, el K-pop ha logrado una presencia global con artistas como BTS, BLACKPINK y TWICE, quienes han roto barreras culturales y lingüísticas. Estos grupos no solo dominan las listas de música y ventas, sino que también tienen un impacto significativo en las redes sociales, acumulando millones de seguidores en todo el mundo.

La influencia del K-pop se extiende a diversas áreas como la moda, la belleza y el entretenimiento, consolidándose como un componente clave de la ola coreana ("Hallyu") que sigue creciendo y atrayendo a nuevas audiencias internacionalmente.

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