Colombia

El alcalde de Bogotá rechaza militarizar la ciudad y respalda operativos conjuntos con la fuerza pública

Carlos Fernando Galán sostuvo que la Policía Metropolitana cumple su misión y atribuyó los resultados de seguridad a la coordinación con el Ejército, que participa en el dispositivo vigente de la ciudad

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, sacó pecho a mediados de febrero de 2025 por la reducción de índices y percepción de inseguridad en la capital - crédito cortesía Alcaldía Mayor de Bogotá
El mandatario distrital respaldó la asistencia militar conjunta y defendió la labor de la Policía Metropolitana (cortesía Alcaldía Mayor de Bogotá)
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El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, rechazó la militarización de la capital durante el cabildo abierto que debatió esa posibilidad el sábado 7 de noviembre. El mandatario defendió, en cambio, la asistencia del Ejército en operativos coordinados con la Policía Metropolitana.

La discusión fue convocada por el representante a la Cámara José Jaime Uscátegui y su hermano, el concejal Julián Uscátegui. El pedido principal apuntó a reforzar la seguridad en Ciudad Bolívar, Kennedy y Bosa, donde se denunció la operación de estructuras delincuenciales.

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Bogotá no avanzará hacia un esquema que sustituya a la Policía Metropolitana por militares. La posición expuesta por Galán fue mantener el apoyo del Ejército en acciones conjuntas de seguridad ciudadana, con presencia en zonas prioritarias y de borde, mientras la Policía conserva la responsabilidad central frente al delito.

El alcalde sostuvo que el trabajo entre las instituciones ya produjo resultados. “La Policía Metropolitana sí está cumpliendo su misión”, expresó Galán al referirse al desempeño de la fuerza en medio de las dificultades de seguridad que enfrenta la ciudad.

El alcalde Carlos Fernando Galán defendió el uso focalizado, temporal y subsidiario de la asistencia militar en la ciudad - crédito Concejo de Bogotá
El alcalde Carlos Fernando Galán rechazó militarizar la ciudad porque la medida sustituye a la Policía Metropolitana (Concejo de Bogotá)

Para Carlos Fernando Galán, la reducción de delitos no responde a la acción aislada de una sola institución. Señaló que los resultados se explican por la coordinación entre la Policía, el Ejército y la recuperación de capacidades operativas.

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El alcalde de Bogotá afirmó que las cifras nacionales, tanto las del gobierno anterior como las de la actual administración, muestran que la Policía Metropolitana desarrolla su labor. También pidió destacar el trabajo conjunto que se mantiene en la capital.

“El resultado no se logró simplemente por la acción aislada de la Policía o el Ejército”, dijo el alcalde. Según agregó, esa estrategia se apoya en una labor coordinada que permitió recuperar capacidades para enfrentar a las organizaciones criminales.

La Secretaría de Seguridad indicó que los militares ya integran el dispositivo de protección de Bogotá. En la ciudad opera la Brigada 13 del Ejército, adscrita a la Quinta División, junto con batallones de Policía Militar, unidades logísticas, de servicios y el Gaula militar.

El mandatario local precisó que, durante los últimos 2 años y 10 meses, se realizaron más de 377 acciones conjuntas con la Brigada 13 y la Quinta División. Los operativos se concentraron en zonas de borde y localidades consideradas prioritarias.

Una gran parte de la ciudadanía considera que la situación en materia de seguridad empeoró, de acuerdo con cifras reveladas por la encuesta de 'Bogotá Cómo Vamos' - crédito Cristian Bayona / Colprensa
Las estadísticas oficiales registraron una reducción del 8,6 por ciento en los homicidios en Bogotá (Cristian Bayona / Colprensa)

Galán reconoció que la ciudad afronta problemas graves de seguridad, aunque cuestionó la lectura de que todos los indicadores empeoran. “Es incorrecto afirmar que la seguridad en la ciudad va empeorando”, afirmó durante su intervención.

El alcalde recordó que, cuando asumió el gobierno distrital en 2024, 10 de los 11 delitos de alto impacto registraban aumentos. Según su balance, 9 de esos delitos ya disminuyeron.

Uno de los indicadores mencionados fue el hurto en varias modalidades. Galán indicó que el robo de vehículos y el hurto a personas mantienen una reducción durante los últimos tres años.

En el caso de los hurtos a personas, el registro pasó de 158.747 casos en 2023 a 91.724 en lo que va de 2026. El alcalde presentó ese descenso como parte de la evolución reciente de la seguridad en la capital.

El mandatario también señaló una disminución en los homicidios. En lo corrido del año, según afirmó, Bogotá tuvo 85 casos menos que en el período anterior, lo que equivale a una baja de 8,6%.

La reducción fue mayor en dos localidades priorizadas. En Ciudad Bolívar, los homicidios cayeron 22%, mientras que en San Cristóbal el descenso llegó a 32%.

Militarización en Bogotá
Los expertos sugirieron fortalecer la investigación criminal y la justicia antes que recurrir al Ejército (Colprensa)

Propuesta de Comac

Por su parte, el experto en seguridad y geopolítica Juan Camilo Ubaque propone activar la COMAC en Bogotá para responder a la expansión urbana de organizaciones armadas y redes criminales. Su planteamiento apunta a coordinar capacidades militares, policiales y judiciales sin convertir la estrategia en una militarización de la ciudad.

Según Ubaque, la capital enfrenta una combinación de delincuencia común, extorsión, sicariato, terrorismo y disputas por el control territorial. El experto sostuvo que la respuesta debe concentrarse en las periferias donde, a su juicio, operan estructuras del Clan del Golfo, facciones disidentes de las FARC y el ELN.

La iniciativa propone formalizar la Colaboración Militar a la Autoridad Civil (Comac), prevista en el manual CEE 7-1.2, Guía para las Operaciones Militares, del Ejército Nacional. Ubaque afirmó que este mecanismo permitiría reorganizar la capacidad del Estado frente a delitos asociados con el crimen organizado.

El primer eje consiste en crear un componente unificado de inteligencia y operaciones especiales. El experto plantea una articulación obligatoria entre el GAULA Militar, el GAULA de la Policía y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación.

Esa coordinación buscaría integrar la información de inteligencia, las facultades de judicialización y las capacidades operacionales del componente militar. El objetivo sería realizar intervenciones conjuntas en Kennedy, Bosa y Ciudad Bolívar.

“La solución no es una militarización”, afirmó Ubaque. Para el especialista, la propuesta busca una reorganización estratégica del poder estatal ante la presencia de estructuras criminales en áreas urbanas.

El segundo pilar se apoya en las disciplinas de Acción Integral de las Fuerzas Militares. La propuesta contempla Operaciones de Apoyo a la Información Militar (OPAIM), asuntos civiles, asuntos públicos y cooperación civil-militar.

El experto planteó que estos equipos deberían trabajar con líderes comunitarios en la prevención del reclutamiento infantil, la reconstrucción del tejido social y las campañas contra el delito. Esa intervención, según su postura, ampliaría el uso de capacidades militares no armadas.

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