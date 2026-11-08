El Ejército desactiva explosivos instalados sobre mulas en una zona rural de Anorí, Antioquia

La tecnología anti-dron y el entrenamiento de las tropas fueron clave para neutralizar la amenaza (Ejercito Nacional)

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El Ejército Nacional desactivó cargas explosivas que habían sido instaladas sobre mulas en el municipio de Anorí, en el Nordeste de Antioquia, según informó BluRadio Colombia. Los uniformados intervinieron tras detectar los artefactos colocados sobre los animales de carga en zona rural del municipio.

La modalidad de instalar explosivos en mulas para movilizarlos por caminos veredales ha sido registrada en distintas zonas del Nordeste antioqueño, donde grupos armados ilegales aprovechan los animales para evadir controles en las vías principales y trasladar artefactos sin alertar a las autoridades.

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Las autoridades militares no precisaron en el reporte inicial el número de animales involucrados ni el grupo armado presuntamente responsable del hecho.

Dos soldados con uniforme de camuflaje conducen a un mulo cargado con sacos por un camino de tierra entre la vegetación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ejército también neutralizó un ataque con dron en Tadó, Chocó

En un hecho simultáneo, tropas del Grupo Liviano de Caballería N.° 9, agregadas al Batallón de Ingenieros Militares N.° 15 de la Décima Quinta Brigada, frustraron un ataque terrorista con dron en la vereda Guarato, municipio de Tadó, en el departamento del Chocó.

El dispositivo aéreo no tripulado pretendía lanzar granadas contra los soldados, pero fue neutralizado mediante el empleo de una pistola antidrones.

La tecnología permitió inhibir las señales de operación del aparato y retardar el lanzamiento de los artefactos antes de que pudieran ser usados contra las tropas. Según el Ejército, la rapidez en la reacción de los uniformados fue determinante para evitar bajas.

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Dos soldados con uniforme táctico y chaleco del Ejército vigilan un sector rural desde una ladera montañosa. (Ejercito Nacional)

“En Tadó, Chocó, la rápida reacción de nuestros soldados permitió neutralizar un ataque terrorista con dron”, declaró el teniente coronel Óscar Fernando González Velandia, comandante del Batallón de Ingenieros Militares N.° 15 General Julio Londoño Londoño.

El oficial destacó que el entrenamiento y la capacidad de reacción de los hombres “fueron fundamentales para enfrentar esta amenaza”. La institución castrense señaló que el resultado evidencia la necesidad de fortalecer las capacidades tecnológicas frente a las nuevas modalidades de ataque que emplean los grupos armados ilegales, modalidades que ponen en riesgo tanto a los soldados como a la población civil.

El Ejército indicó que continuará reforzando el entrenamiento de sus unidades y el uso de tecnologías diferenciales para proteger a los habitantes del Chocó y del resto del territorio nacional.

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Dos soldados con uniforme táctico y chaleco del Ejército vigilan un sector rural desde una ladera montañosa. (Ejercito Nacional)

Colombia registra al menos nueve ataques con animales cargados de explosivos en 30 años

El uso de animales como instrumentos de guerra no es nuevo en Colombia. En las últimas tres décadas, grupos armados ilegales han recurrido en al menos nueve ocasiones documentadas a burros, caballos y perros cargados con explosivos para perpetrar atentados, principalmente contra miembros de la Fuerza Pública en zonas rurales.

El caso más antiguo y recordado ocurrió el 14 de marzo de 1996 en Chalán, Sucre, cuando integrantes del Frente 35 de las extintas FARC-EP cargaron un burro con 50 kilos de explosivos camuflados en plátanos y lo condujeron hacia una estación de Policía.

El ataque dejó 11 uniformados muertos. En 2023, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) calificó este hecho como el crimen de guerra de perfidia, una infracción al Derecho Internacional Humanitario (DIH) que prohíbe explícitamente esta modalidad de ataque.

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Una infografía de Infobae recopila nueve atentados perpetrados por grupos armados ilegales con animales cargados de explosivos durante tres décadas en Colombia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los episodios se repitieron a lo largo de los años. En 2002, un caballo bomba detonado en Guadalupe, Antioquia, dejó diez heridos y destruyó parcialmente 20 viviendas. En 2003, otro ataque similar en Chita, Boyacá, cobró la vida de ocho personas, entre ellas un menor de edad. En 2013, en El Charco, Nariño, fue un perro el animal utilizado como portador del artefacto, con dos personas heridas como resultado.

El caso más reciente antes del hecho en Anorí ocurrió en julio de 2025 en Valdivia, Antioquia, cuando el ELN utilizó un burro cargado con explosivos para atacar a un pelotón del Ejército en la vereda Las Alemanias. El ataque causó la muerte del subteniente Jhonatan Monsalve Moreno y dejó heridos a dos soldados más.

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Según un informe de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, entre 2017 y 2026 más de 100.000 animales han sido afectados en el contexto del conflicto armado en Colombia.