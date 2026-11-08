Video: Policías usaron pistola Taser contra dos hombres que trataron de enfrentarlos durante una riña en Córdoba

“Está sangrando”, la advertencia durante un operativo policial con Taser en Córdoba - (@horusperegrinus/X)

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Un procedimiento de la Policía en el departamento de Córdoba generó reacciones en redes sociales después de que un uniformado utilizó un dispositivo Taser para controlar a dos hombres que, intentaban agredir físicamente a los agentes el 7 de noviembre de 2026.

La descarga redujo la confrontación y permitió que los policías avanzaran con la inmovilización de los involucrados.

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El hecho quedó registrado en un video que circuló en plataformas digitales. En las imágenes se observa una discusión entre dos hombres y dos integrantes de la Policía Nacional de Colombia. El intercambio verbal ocurrió antes de que uno de los funcionarios recurriera al dispositivo eléctrico.

El video muestra dos descargas y el intento de esposar a los involucrados

La secuencia exhibe al policía mientras apunta el Taser primero hacia uno de los ciudadanos, después de que el civil le propinara un puño en el hombro. Tras recibir la descarga, el hombre cayó al suelo. Instantes después, el uniformado aplicó el dispositivo sobre el segundo individuo, que también terminó tendido en el piso.

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Los dos agentes se acercaron luego para sujetarlos y colocarles las esposas.

Policía usó Taser para controlar a dos hombres durante un procedimiento en Córdoba - (@horusperegrinus/X)

Durante ese momento, una de las personas que presenciaba la situación advirtió: “Está sangrando”. Uno de los policías respondió que el ciudadano recibiría asistencia médica: “Ya lo llevamos, ya lo llevamos al hospital, no pasa nada”.

La grabación no permite establecer el alcance de la lesión mencionada por el testigo ni confirmar el estado de salud posterior de la persona. Tampoco se conocieron, dentro de la información suministrada, declaraciones oficiales de la institución sobre el uso del dispositivo Taser o sobre una eventual apertura de investigaciones.

Usuarios respaldaron la actuación de los policías en redes sociales

Una captura de publicaciones difundidas tras el episodio refleja mensajes de apoyo hacia los uniformados. Un usuario escribió: “Así se debe actuar para no desgastarse con la plaga”.

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Otro internauta, sostuvo que era la primera vez que veía a “dos policías en Colombia haciendo un buen procedimiento”. Por su parte, Keyser Söze 7 x 7 dirigió un breve mensaje a la cuenta oficial de la institución: “@PoliciaColombia gracias”.

La situación volvió a poner atención sobre los procedimientos de control policial registrados por ciudadanos y difundidos en redes sociales.

Dos hombres cayeron al suelo tras recibir descargas de Taser en Córdoba - (@horusperegrinus/X)

Policía Nacional de Colombia autorizó viabilidad para adquirir dispositivos Taser 10

La Policía Nacional de Colombia (PNC) dio viabilidad técnica y operativa a la posible compra del Taser 10 de Axon Enterprise, un dispositivo de control electrónico de letalidad reducida que se proyecta para el personal de vigilancia y unidades especiales.

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La medida busca ampliar las alternativas disponibles antes de recurrir a armas de fuego durante intervenciones de alto riesgo.

El equipo podría utilizarse en riñas con armas blancas, agresiones en curso y capturas de personas armadas que representen una amenaza para civiles o agentes.

Cada intervención deberá ajustarse a los criterios de “legalidad, necesidad, proporcionalidad y uso diferenciado de la fuerza”, según la información difundida.

La iniciativa aún debe superar etapas presupuestarias, contractuales y logísticas. Por ahora, las autoridades no precisaron la cantidad de unidades que comprarían ni el cronograma de entrega a las dependencias policiales.

Imagen de referencia - La Policía busca sumar dispositivos Taser como alternativa previa al uso de armas de fuego - (Ministerio de Defensa)

El modelo evaluado por la institución incorpora un cartucho con diez sondas que pueden dispararse de forma individual. Esta característica permitiría repetir un intento si una de ellas falla, si la ropa dificulta el contacto o si la persona se mueve antes de completar la conexión.

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El Taser 10 tiene un alcance de hasta 45 pies, equivalentes a 13,7 metros. Esa distancia representa casi el doble de la que ofrecen generaciones previas, como los dispositivos X2 y Taser 7, y brinda más espacio de reacción a quien interviene en el procedimiento.

La tecnología cuenta con disparos guiados por láser, que permiten establecer la separación entre los puntos de contacto. Cuando el sistema logra una conexión adecuada, puede provocar una incapacidad neuromuscular temporal.

Además, el dispositivo ofrece alertas visuales y sonoras que podrían emplearse como advertencia antes de efectuar una descarga. La herramienta forma parte de los planes de modernización tecnológica anunciados para la fuerza.

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