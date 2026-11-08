Policía neutralizó a presunto fletero que intentó escapar tras robar a comerciante de Sincelejo: todo quedó en video

Uniformados interceptaron a presunto ladrón luego de una persecución en Sincelejo - (@horusperegrinus/X)

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Dos uniformados de la Policía Nacional redujeron a un presunto fletero que intentó huir tras el robo de $100 millones a un comerciante en Sincelejo, según se aprecia en un video que circula en redes sociales el 8 de noviembre de 2026.

La grabación publicada por la cuenta Colombia Oscura registra el momento posterior a la persecución. El sospechoso, vestido con jeans y camisa blanca, corre por una vía del sector mientras uno de los agentes logra alcanzarlo y someterlo. La secuencia fue filmada desde el interior de un vehículo, ante la mirada de ciudadanos que transitaban por la zona.

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De acuerdo con la información difundida junto al material, el hombre habría intentado escapar después de apoderarse del dinero perteneciente a un comerciante de la capital de Sucre.

En las imágenes se observa que el agente intercepta al hombre de camisa blanca cuando este todavía intenta continuar su recorrido a pie. Tras reducirlo, otro uniformado llega al lugar y lo ubica boca abajo sobre el suelo, mientras mantiene uno de sus pies sobre la espalda del capturado.

Policía redujo a presunto fletero tras robo de $100 millones en Sincelejo - @horusperegrinus/X

La intervención ocurrió en presencia de varias personas que pasaban por el sector. Algunas se detuvieron a observar el procedimiento, mientras el ocupante de un automóvil registró la escena con su teléfono celular.

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Usuarios destacaron la recuperación del dinero y cuestionaron la intervención

La publicación generó reacciones divididas entre usuarios de redes sociales. Una cuenta identificada como Norilla celebró el resultado del procedimiento y escribió: “Qué bueno que se recuperaron esos $100 millones”.

Otro usuario, cuestionó la actuación policial: “¿Por qué lo pisa? Y los derechos humanos? Cualquier petrista que ve el video”, escribió en referencia a la imagen del detenido en el suelo.

También hubo mensajes de respaldo a los agentes. Un internauta afirmó: “Nunca filmen a los policías cuando abaten a los criminales, o editan antes de publicarles. ¡¡¡Usen el sentido común!!!”.

Así fue la reducción de un supuesto fletero que intentó escapar en Sincelejo - (@horusperegrinus/X)

Sincelejo completó 68 días sin homicidios por sicariato tras el último caso registrado en agosto

Sincelejo completó 68 días sin homicidios por sicariato, una modalidad que en 2023 se presentaba, en promedio, cada 18 horas en la capital de Sucre. El último caso se registró el 20 de agosto de 2026, según el informe divulgado por las autoridades locales.

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El dato supone un cambio frente a la situación de hace tres años, cuando la ciudad afrontaba cerca de 10 asesinatos selectivos por semana. Esa cadena de ataques mantenía bajo alerta a los habitantes y se asociaba con disputas por microtráfico, extorsión y porte ilegal de armas.

El alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, atribuyó la reducción a la coordinación entre la Alcaldía, la Policía Nacional, las Fuerzas Militares y otras entidades estatales. La meta, afirmó, es que la interrupción de los sicariatos se mantenga y reduzca el total de muertes violentas.

“Gracias al bloque de búsqueda contra el multicrimen, consolidamos una política de seguridad que le da tranquilidad a toda la ciudadanía”, señaló Acuña.

Imagen de referencia. Los asesinatos por sicariato cayeron a cero durante 68 días en Sincelejo - (Colprensa)

El último homicidio selectivo ocurrió el 20 de agosto

Desde aquella fecha, el indicador de asesinatos cometidos mediante ataques sicariales permaneció en cero durante 68 días, de acuerdo con la administración municipal.

Entre el 1 de enero y el 6 de octubre de 2026, la ciudad acumuló 118 homicidios, frente a 142 en el mismo período de 2025. El reporte oficial indicó una disminución del 17%.

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Sincelejo concentra el mayor número de asesinatos dentro del departamento de Sucre. En el balance departamental más reciente, la Policía informó 18 casos en la capital, por encima de Corozal y Sampués, con cinco cada uno, y Tolú, con cuatro.

El Bloque de Búsqueda busca afectar redes de extorsión y microtráfico

La estrategia reúne autoridades locales, organismos de seguridad e investigadores para identificar estructuras dedicadas a la extorsión, el tráfico local de drogas y el uso ilegal de armas. El plan contempla presencia policial en barrios priorizados, operativos, inteligencia y atención a información aportada por la comunidad.

“Somos y seremos duros con los problemas y suaves con las personas”, afirmó Acuña al explicar que la política combina acciones contra el delito con programas sociales.

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