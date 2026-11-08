Colombia

Un incendio afecta un almacén de zapatos en el Centro Histórico de Cartagena: esto se sabe

El Cuerpo Oficial de Bomberos respondió a la emergencia reportada a las 10:45 de la mañana en la calle de la Moneda, donde las llamas amenazan establecimientos y edificaciones cercanas

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Cartagena atiende un incendio en el Centro Histórico de la ciudad (@letatianosky/X)
Guardar

Un fuerte incendio en Cartagena se registró durante la mañana de este domingo 8 de noviembre en la calle de La Moneda, en el Centro Histórico. Según versiones preliminares, las llamas consumen un almacén de zapatos.

La emergencia fue reportada a las 10:45 a. m. en un establecimiento comercial de ese sector de la ciudad. El Cuerpo Oficial de Bomberos de Cartagena confirmó que sus unidades atienden el hecho.

PUBLICIDAD

El organismo informó que el comandante Ahizar Fuentes Lizcano lidera la operación y coordina al personal desplegado para contener el fuego.

“La operación es liderada por el comandante Ahizar Fuentes Lizcano, quien coordina las acciones del personal operativo para controlar la emergencia y evitar que las llamas se propaguen a establecimientos o edificaciones cercanas”, indicó la institución.

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Cartagena atiende un incendio en el Centro Histórico de la ciudad (Reuters/Capatura de video)
El Cuerpo Oficial de Bomberos de Cartagena atiende un incendio en el Centro Histórico de la ciudad (Reuters/Capatura de video)

Los equipos de emergencia permanecen en el lugar y adelantan las labores para controlar el incendio.

El Cuerpo de Bomberos pidió a los ciudadanos despejar el área y facilitar la entrada de los vehículos que participan en la atención. “La institución invita a la ciudadanía a mantener despejada la zona y permitir el acceso de los vehículos de emergencia mientras se desarrollan las operaciones”, precisó.

PUBLICIDAD

El incendio en la calle de la Moneda se convirtió el domingo 8 de noviembre en la séptima emergencia de este tipo reportada en Cartagena en menos de 15 días. Las llamas afectan un establecimiento comercial del Centro Histórico y los equipos de rescate trabajan para impedir que alcancen los inmuebles próximos.

De acuerdo con Armando Córdoba, concejal de Cartagena por Alianza Verde: “Otro incendio en #Cartagena, hace algunos días solicité en el Concejo de Cartagena abrir un espacio para debatir este tema, estamos a tiempo de evitar una tragedia mayor en la ciudad. Volveré a solicitarlo”, expresó el cabildante en su cuenta de X.

El personal de bomberos trabaja para evitar la propagación de las llamas hacia las edificaciones cercanas (@ArmandoCordoba/X)
El personal de bomberos trabaja para evitar la propagación de las llamas hacia las edificaciones cercanas (@ArmandoCordoba/X)

La ciudad acumuló varios incendios desde el 29 de octubre

El primer incendio de la reciente serie ocurrió durante la noche del jueves 29 de octubre. Cuatro locales comerciales ubicados frente al centro comercial La Plazuela resultaron afectados por el fuego.

El establecimiento El Gigante del Hogar sufrió pérdida total en esa emergencia. El hecho abrió una sucesión de reportes que incluyó siniestros en viviendas, conjuntos residenciales y comercios de distintos sectores de la ciudad.

El viernes 30 de octubre, el Cuerpo de Bomberos controló una conflagración en un apartamento del conjunto residencial Alameda del Jardín. El incidente dejó pérdidas materiales, sin que el reporte aportara una cifra sobre los daños.

Durante la madrugada del sábado 31 de octubre, los rescatistas también acudieron a una vivienda destinada a estudiantes pensionados en el barrio Los Corales. En ese caso no se reportaron personas lesionadas.

Las causas de esos incendios permanecen bajo investigación. Los informes disponibles no establecen si existe alguna relación entre las distintas emergencias registradas durante esos días.

El paquete en Cartagena incluía también una experiencia gastronómica en el Café-Restaurante San Pedro, promocionada como una propuesta de cocina internacional de fusión.
Los organismos de emergencia permanecen en el sector para controlar la situación ( KLM)

Una fuga de gas dejó cuatro lesionados en El Prado

El sábado 31 de octubre concentró otros dos llamados de emergencia. En la mañana, los bomberos controlaron un incendio en el centro comercial Portal de San Felipe.

Más tarde, durante la tarde de esa jornada, un establecimiento comercial del barrio El Prado quedó envuelto en llamas. El fuego comenzó tras una fuga de gas de un cilindro utilizado en la cocina del lugar.

La fuga causó una explosión y dejó cuatro personas lesionadas, quienes quedaron bajo observación médica. Ese episodio fue el más reciente antes de la alerta de este domingo en la calle de la Moneda.

La reiteración de incendios llevó al Cuerpo de Bomberos a insistir en medidas de prevención para proteger viviendas, locales comerciales y otros inmuebles de Cartagena. La recomendación principal consiste en revisar las instalaciones eléctricas para reducir el riesgo de cortocircuitos.

El organismo de socorro advirtió que las lluvias recientes pueden afectar los cableados. Ese deterioro puede generar chispas y derivar en nuevas conflagraciones si las conexiones no reciben mantenimiento.

Temas Relacionados

IncendioCentro HistóricoCartagenaBomberos CartagenaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Iván Cepeda reconoció “marcado machismo y patriarcado” en el progresismo colombiano: pidió al Pacto Histórico asumir responsabilidades

El congresista sostuvo que la izquierda no puede defender la emancipación mientras mantiene relaciones de dominación contra mujeres en sus organizaciones políticas

Iván Cepeda reconoció “marcado machismo y patriarcado” en el progresismo colombiano: pidió al Pacto Histórico asumir responsabilidades

Inició la concentración de la selección Colombia en la ciudad de Cali: estos fueron los primeros jugadores en llegar

Juan Manuel Rengifo, Samuel Velásquez, Matías Orozco y David Arizala ya están bajo órdenes de Néstor Lorenzo para los partidos de la Tricolor vs. Chile

Inició la concentración de la selección Colombia en la ciudad de Cali: estos fueron los primeros jugadores en llegar

La Flip pidió protección inmediata tras las alertas de posibles atentados contra medios de comunicación: “Informar no puede poner vidas en peligro”

La organización expresó preocupación por los desalojos preventivos de Caracol Televisión y Caracol Radio, y reclamó acciones de seguridad para periodistas, colaboradores y visitantes

La Flip pidió protección inmediata tras las alertas de posibles atentados contra medios de comunicación: “Informar no puede poner vidas en peligro”

Policía neutralizó a presunto fletero que intentó escapar tras robar a comerciante de Sincelejo: todo quedó en video

Una grabación hecha desde un vehículo registró el momento en que dos uniformados sometieron a un hombre que habría participado en un hurto de $100 millones

Policía neutralizó a presunto fletero que intentó escapar tras robar a comerciante de Sincelejo: todo quedó en video

Jóvenes vandalizan un bus de TransMilenio en plena troncal Caracas: aprovecharon un semáforo en rojo

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran que los responsables aprovecharon la luz roja para pintar secciones del articulado, ante usuarios a bordo y peatones, durante la noche del sábado 7 de noviembre de 2026

Jóvenes vandalizan un bus de TransMilenio en plena troncal Caracas: aprovecharon un semáforo en rojo
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

ENTRETENIMIENTO

Entre caballos, nostalgia y un pastel gigante: así se vivió el cumpleaños de Luis Alfonso en el MedPlus

Entre caballos, nostalgia y un pastel gigante: así se vivió el cumpleaños de Luis Alfonso en el MedPlus

Valentino Lázaro respalda a Emiro Navarro ante su crisis médica, pero espera verlo en 'Stream Fighters 5'

Murió Radamel Uribe, corista de Kbeto Zuleta: así lo confirmó el mánager de la agrupación en Instagram

Karol G dejó una reflexión a sus seguidores para la segunda etapa de su gira: “Entonces que, ¿Bichota Season otra vez o qué?”

Dago García y José Lombana explican qué está pasando con la televisión: novelas desplazadas, poca creatividad y las plataformas de 'streaming' ganando terreno

Deportes

Inició la concentración de la selección Colombia en la ciudad de Cali: estos fueron los primeros jugadores en llegar

Inició la concentración de la selección Colombia en la ciudad de Cali: estos fueron los primeros jugadores en llegar

Lucas González, DT de Nacional, se va en contra de Néstor Lorenzo por dejarlo sin dos jugadores para semifinales de Copa Colombia: “No es coherente”

Luis Matorel habría sido retirado del panel de árbitros de la Liga BetPlay por permitir a equipo jugar con 12 futbolistas

De lanzar botellas al respaldo de los hinchas: el tenso momento de Kevin Castaño en Brasil tras la eliminación del Atlético Mineiro

Sebastián Villa, el amuleto de Boca Juniors: el colombiano cortó una racha de tres años sin títulos del equipo argentino