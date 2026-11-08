Un incendio afecta un almacén de zapatos en el Centro Histórico de Cartagena: esto se sabe

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Cartagena atiende un incendio en el Centro Histórico de la ciudad (@letatianosky/X)

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Un fuerte incendio en Cartagena se registró durante la mañana de este domingo 8 de noviembre en la calle de La Moneda, en el Centro Histórico. Según versiones preliminares, las llamas consumen un almacén de zapatos.

La emergencia fue reportada a las 10:45 a. m. en un establecimiento comercial de ese sector de la ciudad. El Cuerpo Oficial de Bomberos de Cartagena confirmó que sus unidades atienden el hecho.

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El organismo informó que el comandante Ahizar Fuentes Lizcano lidera la operación y coordina al personal desplegado para contener el fuego.

“La operación es liderada por el comandante Ahizar Fuentes Lizcano, quien coordina las acciones del personal operativo para controlar la emergencia y evitar que las llamas se propaguen a establecimientos o edificaciones cercanas”, indicó la institución.

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Cartagena atiende un incendio en el Centro Histórico de la ciudad (Reuters/Capatura de video)

Los equipos de emergencia permanecen en el lugar y adelantan las labores para controlar el incendio.

El Cuerpo de Bomberos pidió a los ciudadanos despejar el área y facilitar la entrada de los vehículos que participan en la atención. “La institución invita a la ciudadanía a mantener despejada la zona y permitir el acceso de los vehículos de emergencia mientras se desarrollan las operaciones”, precisó.

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El incendio en la calle de la Moneda se convirtió el domingo 8 de noviembre en la séptima emergencia de este tipo reportada en Cartagena en menos de 15 días. Las llamas afectan un establecimiento comercial del Centro Histórico y los equipos de rescate trabajan para impedir que alcancen los inmuebles próximos.

De acuerdo con Armando Córdoba, concejal de Cartagena por Alianza Verde: “Otro incendio en #Cartagena, hace algunos días solicité en el Concejo de Cartagena abrir un espacio para debatir este tema, estamos a tiempo de evitar una tragedia mayor en la ciudad. Volveré a solicitarlo”, expresó el cabildante en su cuenta de X.

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El personal de bomberos trabaja para evitar la propagación de las llamas hacia las edificaciones cercanas (@ArmandoCordoba/X)

La ciudad acumuló varios incendios desde el 29 de octubre

El primer incendio de la reciente serie ocurrió durante la noche del jueves 29 de octubre. Cuatro locales comerciales ubicados frente al centro comercial La Plazuela resultaron afectados por el fuego.

El establecimiento El Gigante del Hogar sufrió pérdida total en esa emergencia. El hecho abrió una sucesión de reportes que incluyó siniestros en viviendas, conjuntos residenciales y comercios de distintos sectores de la ciudad.

El viernes 30 de octubre, el Cuerpo de Bomberos controló una conflagración en un apartamento del conjunto residencial Alameda del Jardín. El incidente dejó pérdidas materiales, sin que el reporte aportara una cifra sobre los daños.

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Durante la madrugada del sábado 31 de octubre, los rescatistas también acudieron a una vivienda destinada a estudiantes pensionados en el barrio Los Corales. En ese caso no se reportaron personas lesionadas.

Las causas de esos incendios permanecen bajo investigación. Los informes disponibles no establecen si existe alguna relación entre las distintas emergencias registradas durante esos días.

Los organismos de emergencia permanecen en el sector para controlar la situación ( KLM)

Una fuga de gas dejó cuatro lesionados en El Prado

El sábado 31 de octubre concentró otros dos llamados de emergencia. En la mañana, los bomberos controlaron un incendio en el centro comercial Portal de San Felipe.

Más tarde, durante la tarde de esa jornada, un establecimiento comercial del barrio El Prado quedó envuelto en llamas. El fuego comenzó tras una fuga de gas de un cilindro utilizado en la cocina del lugar.

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La fuga causó una explosión y dejó cuatro personas lesionadas, quienes quedaron bajo observación médica. Ese episodio fue el más reciente antes de la alerta de este domingo en la calle de la Moneda.

La reiteración de incendios llevó al Cuerpo de Bomberos a insistir en medidas de prevención para proteger viviendas, locales comerciales y otros inmuebles de Cartagena. La recomendación principal consiste en revisar las instalaciones eléctricas para reducir el riesgo de cortocircuitos.

El organismo de socorro advirtió que las lluvias recientes pueden afectar los cableados. Ese deterioro puede generar chispas y derivar en nuevas conflagraciones si las conexiones no reciben mantenimiento.

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