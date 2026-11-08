Colombia

La Flip pidió protección inmediata tras las alertas de posibles atentados contra medios de comunicación: “Informar no puede poner vidas en peligro”

La organización expresó preocupación por los desalojos preventivos de Caracol Televisión y Caracol Radio, y reclamó acciones de seguridad para periodistas, colaboradores y visitantes

Flip (Imagen Ilustrativa Infobae-@CaracolTV-X-@FLIP_org-X)
La fundación solicitó a las autoridades investigar las amenazas denunciadas y establecer resguardos para quienes trabajan en empresas periodísticas de la capital colombiana (Imagen Ilustrativa Infobae-@CaracolTV-X-@FLIP_org-X)
Guardar

La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) rechazó las alertas sobre posibles atentados contra medios de comunicación en Bogotá y pidió protección inmediata para periodistas y demás trabajadores, después de las evacuaciones preventivas de las sedes de Caracol Televisión y Caracol Radio durante la noche del sábado 7 de noviembre de 2026.

La organización sostuvo que estos hechos constituyen “una grave amenaza a la vida de sus trabajadores y a la libertad de prensa y expresión”. Además, solicitó al Gobierno nacional y a la Policía Nacional medidas de seguridad coordinadas con las empresas periodísticas y las personas que cumplen funciones en sus instalaciones.

PUBLICIDAD

“Rechazamos y expresamos nuestra profunda preocupación por las alertas de posibles atentados contra medios en Bogotá. Anoche, Caracol Televisión evacuó su sede tras una advertencia de las autoridades. Posteriormente, Caracol Radio también fue alertado y habría tenido que evacuar las instalaciones. Estos hechos representan una grave amenaza a la vida de sus trabajadores y a la libertad de prensa y expresión”, indicó la Flip.

Flip (@FLIP_org-X)
La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) rechazó las alertas sobre posibles atentados contra medios de comunicación en Bogotá (@FLIP_org-X)

La alerta llevó a evacuar sedes de televisión y radio

De acuerdo con el pronunciamiento de la Flip, periodistas presentes en Caracol Televisión recibieron de las autoridades información según la cual el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación conoció una alerta sobre un eventual plan del Ejército de Liberación Nacional (ELN) contra las instalaciones de Caracol y RCN. La entidad no presentó detalles adicionales sobre esa advertencia.

PUBLICIDAD

Tras recibir esa información, la Policía y la Alcaldía de Bogotá recomendaron desalojar el edificio de manera preventiva. La sede de televisión, situada en el barrio La Floresta, fue evacuada mientras los equipos de seguridad revisaban las áreas del inmueble ante la posible presencia de un artefacto explosivo. La alerta también llevó a Caracol Radio a retirar a sus trabajadores de su sede en la capital.

“Según informaron las autoridades a las y los periodistas que se encontraban ayer en Caracol TV, el CTI de la Fiscalía recibió una alerta sobre un posible plan del ELN para atacar las sedes de Caracol y RCN. Ante esta información, la Policía y la Alcaldía de Bogotá recomendaron evacuar preventivamente las instalaciones de Caracol TV. Esta información habría sido confirmada por el presidente de la República en su reciente publicación”, indicó la organización.

Flip (@FLIP_org-X)
La Flip mencionó que los medios de comunicación recibieron la alerta de las autoridades sobre un posible plan del ELN (@FLIP_org-X)

La Flip indicó que en Caracol Televisión no encontraron explosivos. Aun así, recordó: “Que no se hayan encontrado explosivos no significa que el riesgo haya cesado”. La organización reclamó seguimiento y protección efectiva para todos los trabajadores afectados ante el riesgo advertido por autoridades.

La entidad pidió a la Fiscalía establecer el origen y el alcance de las amenazas, además de identificar a los responsables. “Informar no puede poner sus vidas en peligro”, expresó la fundación, que anunció que continuará con la documentación del caso.

“Exigimos al Gobierno nacional y a la Policía Nacional garantizar protección inmediata, en coordinación con los medios y sus trabajadores. Urgimos a la Fiscalía General de la Nación a esclarecer el origen y alcance de estas amenazas e identificar a los responsables”, aseveró.

Flip (@FLIP_org-X)
La Flip pidió a la Fiscalía establecer el origen y el alcance de las amenazas, además de identificar a los responsables (@FLIP_org-X)

El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, se pronunció sobre las alertas de posibles atentados contra medios de comunicación en Bogotá.

A través de su cuenta oficial en X, el mandatario afirmó que su gobierno no permitirá que el “narcoterrorismo” intimide el ejercicio periodístico en Colombia.

De la Espriella indicó que recibió información de inteligencia sobre eventuales ataques terroristas que atribuyó al Ejército de Liberación Nacional (ELN) contra las instalaciones de RCN y Caracol Televisión. Frente a esas advertencias, ordenó que “toda la capacidad del Estado” se destine a proteger a los medios, periodistas, trabajadores y sus familias.

“Ante las alertas de inteligencia sobre posibles atentados terroristas del ELN contra las instalaciones de RCN y Caracol Televisión, he impartido instrucciones precisas para que toda la capacidad del Estado se vuelque a proteger a estos medios de comunicación, a sus periodistas, trabajadores y familias”, indicó.

Temas Relacionados

FlipAtentado Caracol TelevisiónAtentados contra medios de comunicaciónAtentado Caracol RadioColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Iván Cepeda reconoció “marcado machismo y patriarcado” en el progresismo colombiano: pidió al Pacto Histórico asumir responsabilidades

El congresista sostuvo que la izquierda no puede defender la emancipación mientras mantiene relaciones de dominación contra mujeres en sus organizaciones políticas

Iván Cepeda reconoció “marcado machismo y patriarcado” en el progresismo colombiano: pidió al Pacto Histórico asumir responsabilidades

Inició la concentración de la selección Colombia en la ciudad de Cali: estos fueron los primeros jugadores en llegar

Juan Manuel Rengifo, Samuel Velásquez, Matías Orozco y David Arizala ya están bajo órdenes de Néstor Lorenzo para los partidos de la Tricolor vs. Chile

Inició la concentración de la selección Colombia en la ciudad de Cali: estos fueron los primeros jugadores en llegar

Un incendio afecta un almacén de zapatos en el Centro Histórico de Cartagena: esto se sabe

El Cuerpo Oficial de Bomberos respondió a la emergencia reportada a las 10:45 de la mañana en la calle de la Moneda, donde las llamas amenazan establecimientos y edificaciones cercanas

Un incendio afecta un almacén de zapatos en el Centro Histórico de Cartagena: esto se sabe

Policía neutralizó a presunto fletero que intentó escapar tras robar a comerciante de Sincelejo: todo quedó en video

Una grabación hecha desde un vehículo registró el momento en que dos uniformados sometieron a un hombre que habría participado en un hurto de $100 millones

Policía neutralizó a presunto fletero que intentó escapar tras robar a comerciante de Sincelejo: todo quedó en video

Jóvenes vandalizan un bus de TransMilenio en plena troncal Caracas: aprovecharon un semáforo en rojo

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran que los responsables aprovecharon la luz roja para pintar secciones del articulado, ante usuarios a bordo y peatones, durante la noche del sábado 7 de noviembre de 2026

Jóvenes vandalizan un bus de TransMilenio en plena troncal Caracas: aprovecharon un semáforo en rojo
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

ENTRETENIMIENTO

Entre caballos, nostalgia y un pastel gigante: así se vivió el cumpleaños de Luis Alfonso en el MedPlus

Entre caballos, nostalgia y un pastel gigante: así se vivió el cumpleaños de Luis Alfonso en el MedPlus

Valentino Lázaro respalda a Emiro Navarro ante su crisis médica, pero espera verlo en 'Stream Fighters 5'

Murió Radamel Uribe, corista de Kbeto Zuleta: así lo confirmó el mánager de la agrupación en Instagram

Karol G dejó una reflexión a sus seguidores para la segunda etapa de su gira: “Entonces que, ¿Bichota Season otra vez o qué?”

Dago García y José Lombana explican qué está pasando con la televisión: novelas desplazadas, poca creatividad y las plataformas de 'streaming' ganando terreno

Deportes

Inició la concentración de la selección Colombia en la ciudad de Cali: estos fueron los primeros jugadores en llegar

Inició la concentración de la selección Colombia en la ciudad de Cali: estos fueron los primeros jugadores en llegar

Lucas González, DT de Nacional, se va en contra de Néstor Lorenzo por dejarlo sin dos jugadores para semifinales de Copa Colombia: “No es coherente”

Luis Matorel habría sido retirado del panel de árbitros de la Liga BetPlay por permitir a equipo jugar con 12 futbolistas

De lanzar botellas al respaldo de los hinchas: el tenso momento de Kevin Castaño en Brasil tras la eliminación del Atlético Mineiro

Sebastián Villa, el amuleto de Boca Juniors: el colombiano cortó una racha de tres años sin títulos del equipo argentino