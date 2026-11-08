La Flip pidió protección inmediata tras las alertas de posibles atentados contra medios de comunicación: “Informar no puede poner vidas en peligro”

La fundación solicitó a las autoridades investigar las amenazas denunciadas y establecer resguardos para quienes trabajan en empresas periodísticas de la capital colombiana (Imagen Ilustrativa Infobae-@CaracolTV-X-@FLIP_org-X)

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La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) rechazó las alertas sobre posibles atentados contra medios de comunicación en Bogotá y pidió protección inmediata para periodistas y demás trabajadores, después de las evacuaciones preventivas de las sedes de Caracol Televisión y Caracol Radio durante la noche del sábado 7 de noviembre de 2026.

La organización sostuvo que estos hechos constituyen “una grave amenaza a la vida de sus trabajadores y a la libertad de prensa y expresión”. Además, solicitó al Gobierno nacional y a la Policía Nacional medidas de seguridad coordinadas con las empresas periodísticas y las personas que cumplen funciones en sus instalaciones.

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“Rechazamos y expresamos nuestra profunda preocupación por las alertas de posibles atentados contra medios en Bogotá. Anoche, Caracol Televisión evacuó su sede tras una advertencia de las autoridades. Posteriormente, Caracol Radio también fue alertado y habría tenido que evacuar las instalaciones. Estos hechos representan una grave amenaza a la vida de sus trabajadores y a la libertad de prensa y expresión”, indicó la Flip.

La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) rechazó las alertas sobre posibles atentados contra medios de comunicación en Bogotá (@FLIP_org-X)

La alerta llevó a evacuar sedes de televisión y radio

De acuerdo con el pronunciamiento de la Flip, periodistas presentes en Caracol Televisión recibieron de las autoridades información según la cual el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación conoció una alerta sobre un eventual plan del Ejército de Liberación Nacional (ELN) contra las instalaciones de Caracol y RCN. La entidad no presentó detalles adicionales sobre esa advertencia.

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Tras recibir esa información, la Policía y la Alcaldía de Bogotá recomendaron desalojar el edificio de manera preventiva. La sede de televisión, situada en el barrio La Floresta, fue evacuada mientras los equipos de seguridad revisaban las áreas del inmueble ante la posible presencia de un artefacto explosivo. La alerta también llevó a Caracol Radio a retirar a sus trabajadores de su sede en la capital.

“Según informaron las autoridades a las y los periodistas que se encontraban ayer en Caracol TV, el CTI de la Fiscalía recibió una alerta sobre un posible plan del ELN para atacar las sedes de Caracol y RCN. Ante esta información, la Policía y la Alcaldía de Bogotá recomendaron evacuar preventivamente las instalaciones de Caracol TV. Esta información habría sido confirmada por el presidente de la República en su reciente publicación”, indicó la organización.

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La Flip mencionó que los medios de comunicación recibieron la alerta de las autoridades sobre un posible plan del ELN (@FLIP_org-X)

La Flip indicó que en Caracol Televisión no encontraron explosivos. Aun así, recordó: “Que no se hayan encontrado explosivos no significa que el riesgo haya cesado”. La organización reclamó seguimiento y protección efectiva para todos los trabajadores afectados ante el riesgo advertido por autoridades.

La entidad pidió a la Fiscalía establecer el origen y el alcance de las amenazas, además de identificar a los responsables. “Informar no puede poner sus vidas en peligro”, expresó la fundación, que anunció que continuará con la documentación del caso.

“Exigimos al Gobierno nacional y a la Policía Nacional garantizar protección inmediata, en coordinación con los medios y sus trabajadores. Urgimos a la Fiscalía General de la Nación a esclarecer el origen y alcance de estas amenazas e identificar a los responsables”, aseveró.

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La Flip pidió a la Fiscalía establecer el origen y el alcance de las amenazas, además de identificar a los responsables (@FLIP_org-X)

El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, se pronunció sobre las alertas de posibles atentados contra medios de comunicación en Bogotá.

A través de su cuenta oficial en X, el mandatario afirmó que su gobierno no permitirá que el “narcoterrorismo” intimide el ejercicio periodístico en Colombia.

De la Espriella indicó que recibió información de inteligencia sobre eventuales ataques terroristas que atribuyó al Ejército de Liberación Nacional (ELN) contra las instalaciones de RCN y Caracol Televisión. Frente a esas advertencias, ordenó que “toda la capacidad del Estado” se destine a proteger a los medios, periodistas, trabajadores y sus familias.

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“Ante las alertas de inteligencia sobre posibles atentados terroristas del ELN contra las instalaciones de RCN y Caracol Televisión, he impartido instrucciones precisas para que toda la capacidad del Estado se vuelque a proteger a estos medios de comunicación, a sus periodistas, trabajadores y familias”, indicó.