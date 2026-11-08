Iván Cepeda reconoció “marcado machismo y patriarcado” en el progresismo colombiano: pidió al Pacto Histórico asumir responsabilidades

El senador afirmó desde Valledupar que dirigentes hombres deben responder por prácticas patriarcales dentro del progresismo (Catalina Olaya-Colprensa)

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El senador Iván Cepeda, integrante del Pacto Histórico, reconoció que en las organizaciones de izquierda y del progresismo colombiano persisten prácticas de machismo y patriarcado.

Desde Valledupar, pidió una revisión interna de la coalición y sostuvo que los hombres que ocupan posiciones de conducción deben responder por la permanencia de esas dinámicas.

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Las declaraciones se producen en medio de la polémica entre Deicy Jiménez y el expresidente Gustavo Petro. Jiménez afirmó que recibió contratos estatales a cambio de favores sexuales, una acusación que Petro ha rechazado. El senador Iván Cepeda no mencionó de forma directa al exmandatario ni a la denunciante durante su discurso.

Iván Cepeda reconoció que en las organizaciones de izquierda y del progresismo colombiano persisten prácticas de machismo y patriarcado (Suministrada a Infobae Colombia)

Cepeda planteó que las organizaciones progresistas deben examinar sus prácticas con “rigurosidad y franqueza”, sin limitar la discusión a las denuncias que rodean a sus principales dirigentes. También indicó que quienes incurran en irregularidades deben responder ante las autoridades competentes.

“Quien incurra en abuso del poder político, en corrupción o en manipulación de la contratación estatal debe hacer frente a las responsabilidades del caso”, afirmó el congresista.

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Cepeda pidió a los dirigentes hombres reconocer su responsabilidad

El senador sostuvo que el Pacto Histórico aún conserva estructuras en las que predominan relaciones de poder entre hombres. En ese sentido, atribuyó a los dirigentes una responsabilidad directa para modificar la situación.

“Digámoslo sin ninguna ambigüedad o eufemismo: somos una formación política que aún tiene un marcado machismo y patriarcado en su dirección y en todas sus estructuras”, expresó Cepeda.

El legislador agregó que “buena parte de la responsabilidad” por la continuidad de esas prácticas corresponde a los integrantes que cumplen funciones de conducción dentro de la colectividad. A su juicio, la primera medida para enfrentar el problema consiste en admitir que existe.

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Iván Cepeda sostuvo que el Pacto Histórico aún conserva estructuras en las que predominan relaciones de poder entre hombres (Charlie Cordero-REUTERS)

Cepeda señaló que los sectores de izquierda no pueden sostener un discurso sobre transformación social mientras repiten formas de subordinación contra las mujeres dentro de sus propias organizaciones. “Existe una contradicción evidente que la izquierda colombiana tiene que atreverse a mirar de frente, sin evasivas, sin justificaciones y sin temor a someterse a una crítica radical”, indicó.

“No podemos proclamar la emancipación de los pueblos y mantener, en nuestras propias organizaciones, relaciones de dominación sobre las mujeres”, añadió.

Cuestionó el caudillismo y el silenciamiento de denuncias

En su intervención, Cepeda enumeró conductas que, según afirmó, reflejan la continuidad de una cultura patriarcal dentro de espacios políticos progresistas. Mencionó el caudillismo, el culto a liderazgos masculinos y la toma de decisiones en grupos integrados principalmente por hombres.

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También se refirió a la descalificación de mujeres que ejercen autoridad y a la apropiación masculina de escenarios de representación y reconocimiento político. “Se manifiestan en la descalificación de las mujeres que ejercen autoridad, a quienes con frecuencia se juzga con criterios distintos y más severos”, afirmó.

El senador incluyó entre esas prácticas el silenciamiento de denuncias de abusos y la revictimización de quienes las formulan. Según Cepeda, la lealtad partidista no puede utilizarse como un argumento para limitar los cuestionamientos internos o impedir que las denunciantes sean escuchadas.

“Se expresan también en el silenciamiento de las denuncias, en la revictimización de quienes se atreven a señalar abusos, y en la utilización de la lealtad partidista como mecanismo para imponer silencio e impunidad”, aseguró.

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Iván Cepeda señaló que los sectores de izquierda no pueden sostener un discurso sobre transformación social mientras repiten formas de subordinación contra las mujeres dentro de sus propias organizaciones (prensa Iván Cepeda)

Cepeda también habló de una distribución desigual de las tareas políticas y organizativas. Indicó que, en algunos casos, las mujeres asumen labores de cuidado y responsabilidades menos visibles, mientras los hombres concentran puestos de decisión y protagonismo público.

El congresista rechazó que las urgencias electorales, la disciplina interna o la defensa de un proyecto colectivo se presenten como razones para proteger a dirigentes cuestionados o para restar importancia a posibles violencias contra las mujeres.

“Ninguna causa política, ninguna urgencia electoral, ninguna disciplina organizativa y ninguna supuesta lealtad a un proyecto colectivo pueden justificar el encubrimiento de la violencia contra las mujeres”, señaló.

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Para Cepeda, el objetivo debe ser construir una izquierda donde las mujeres puedan participar, denunciar y ejercer liderazgo sin que ello implique perder su lugar dentro de la organización.

El senador cerró su mensaje con un llamado a erradicar las relaciones de dominación machista y patriarcal en las estructuras progresistas. “No habrá una izquierda verdaderamente liberadora mientras no seamos capaces de erradicar de nuestras propias prácticas la dominación machista y patriarcal”, concluyó.