Secretaría de Integración Social habría firmado contrato de logística de $2.900 millones: incluye almuerzos de más de $100.000 y tamales de $63.000

El proceso contractual tiene un valor estimado de $2.936 millones para la organización de eventos y actividades institucionales - crédito Colprensa - Secretaría de Integración Social - @dianadiago/X

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En redes sociales está circulando un fuerte reclamo al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, sobre varios de los precios incluidos en un proceso contractual de la Secretaría Distrital de Integración Social para servicios logísticos, cuyo valor estimado total asciende a $2.936.681.400.

La concejal del Centro Democrático Diana Diago divulgó fragmentos documentales del acuerdo, conocido como el proceso SDIS-LP-003-2026, que tiene como objeto contratar un operador para la organización, producción y ejecución de eventos y actividades institucionales de la entidad.

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El registro indica que se trató de una licitación pública, cuyo estado figura como “proceso adjudicado y celebrado”. Al respecto, Diago pidió explicaciones por los valores establecidos para algunos servicios.

La concejal Diana Diago cuestionó los precios incluidos en un contrato de logística de la Secretaría Distrital de Integración Social - crédito @dianadiago/X

“Alcalde Galán, dele la cara a Bogotá: la ciudad exige una explicación”, escribió la concejal en su publicación.

El contrato contempla almuerzos de $115.745 y transmisiones de cuatro horas por $7,14 millones

Entre los ítems difundidos figura un almuerzo tipo buffet por $115.745 por persona. La especificación incluye proteína, alimento farináceo, ensalada o verdura caliente, postre, jugo envasado, menaje, bandejas, punto de alistamiento, carpa, mesas, puntos de corriente, samovares y neveras de refrigeración.

El documento también fija en $34.705 el valor por unidad de unas onces santafereñas compuestas por agua de panela, almojábana y queso. Ese servicio incorpora meseros, personal de atención, mesas, samovares y manteles, de acuerdo con las condiciones divulgadas.

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Entre los servicios divulgados figuran almuerzos tipo buffet, transmisiones vía streaming, alquiler de equipos y transporte - crédito @dianadiago/X

Otro de los servicios corresponde a un desayuno especial, cuyo costo unitario es de $63.586 por persona. La descripción incluye opciones como tamal, calentado o wrap, además de pan, tostadas o arepa, jugo o frutas y una bebida caliente.

Para una cena tipo buffet, el valor señalado es de $72.724 por unidad. El contrato establece que esa alternativa también contempla elementos de operación y preservación de alimentos.

Diago cuestionó, entre otros rubros, el valor de $7.140.000 por cuatro horas de transmisión de eventos institucionales vía streaming. De acuerdo con el documento, el servicio debe incluir equipos como Tricaster, Blackmagic, tres cámaras profesionales de video en alta definición, consola de audio, micrófonos y líneas de video.

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Los documentos establecen un valor de $ 7,14 millones por cuatro horas de transmisión de eventos institucionales - crédito @dianadiago/X

“¿Acaso eso no es gratis?”, preguntó la concejal al referirse al componente de transmisión por redes sociales.

El proceso incluye alquiler de computadores, vans, baños portátiles y arreglos florales

Los documentos publicados por la cabildante fijan en $340.201 el alquiler diario de un computador portátil empresarial. El equipo debe contar, entre otras condiciones, con procesador Intel Core i5 de décima generación o superior, o AMD Ryzen 5 serie 4000 o superior; 8 GB de memoria RAM; unidad SSD de al menos 256 GB y sistema operativo Windows 10 Pro o superior.

El contrato también contempla un valor de $3.734 por cada mensaje informativo enviado por WhatsApp. El servicio está previsto para divulgar convocatorias, eventos y comunicaciones institucionales a bases de datos suministradas por la entidad.

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En el apartado de producción logística aparece un arreglo floral grande para tarima por $490.199. También se incluye el alquiler de unidades sanitarias portátiles mixtas para personas con discapacidad, con operador, insumos de aseo, recolección de desechos y limpieza, a un costo de $869.301 por día.

La Secretaría Distrital de Integración Social no había respondido a los cuestionamientos de la cabildante al momento de la publicación - crédito @dianadiago/X

El transporte en van para 25 personas dentro del perímetro urbano tiene un precio de $676.539 por una hora diurna, según el documento compartido. La cifra difiere de los $ 624.000 por hora mencionados inicialmente por Diago en su denuncia.

Además, el contrato prevé un “coffee break” de $34.974 por persona, con producto de panadería, bocadillo dulce y jugo natural. El servicio está calculado para grupos de entre una y 50 personas e incluye personal para servir los alimentos.

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“Derroche”: la crítica de la concejal Diago

La concejal sostuvo que los recursos de la Secretaría Distrital de Integración Social deberían concentrarse en programas dirigidos a personas en condición de vulnerabilidad.

“En vez de atender las necesidades de los pobres, de darles soluciones a los habitantes de calle y a las poblaciones vulnerables, ustedes se dedican a derrochar”, afirmó.

La publicación de la cabildante no ha suscitado una respuesta oficial por parte de la Secretaría Distrital de Integración Social sobre los cuestionamientos.