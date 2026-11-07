Colombia

Secretaría de Integración Social habría firmado contrato de logística de $2.900 millones: incluye almuerzos de más de $100.000 y tamales de $63.000

La concejal Diana Diago difundió en redes sociales fragmentos del proceso contractual que incluye un listado de precios, incluso por mensajes de WhatsApp

El proceso contractual tiene un valor estimado de $2.936 millones para la organización de eventos y actividades institucionales - crédito Colprensa - Secretaría de Integración Social - @dianadiago/X
El proceso contractual tiene un valor estimado de $2.936 millones para la organización de eventos y actividades institucionales - crédito Colprensa - Secretaría de Integración Social - @dianadiago/X
Guardar

En redes sociales está circulando un fuerte reclamo al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, sobre varios de los precios incluidos en un proceso contractual de la Secretaría Distrital de Integración Social para servicios logísticos, cuyo valor estimado total asciende a $2.936.681.400.

La concejal del Centro Democrático Diana Diago divulgó fragmentos documentales del acuerdo, conocido como el proceso SDIS-LP-003-2026, que tiene como objeto contratar un operador para la organización, producción y ejecución de eventos y actividades institucionales de la entidad.

PUBLICIDAD

El registro indica que se trató de una licitación pública, cuyo estado figura como “proceso adjudicado y celebrado”. Al respecto, Diago pidió explicaciones por los valores establecidos para algunos servicios.

La concejal Diana Diago cuestionó los precios incluidos en un contrato de logística de la Secretaría Distrital de Integración Social - crédito @dianadiago/X
La concejal Diana Diago cuestionó los precios incluidos en un contrato de logística de la Secretaría Distrital de Integración Social - crédito @dianadiago/X

Alcalde Galán, dele la cara a Bogotá: la ciudad exige una explicación”, escribió la concejal en su publicación.

El contrato contempla almuerzos de $115.745 y transmisiones de cuatro horas por $7,14 millones

Entre los ítems difundidos figura un almuerzo tipo buffet por $115.745 por persona. La especificación incluye proteína, alimento farináceo, ensalada o verdura caliente, postre, jugo envasado, menaje, bandejas, punto de alistamiento, carpa, mesas, puntos de corriente, samovares y neveras de refrigeración.

El documento también fija en $34.705 el valor por unidad de unas onces santafereñas compuestas por agua de panela, almojábana y queso. Ese servicio incorpora meseros, personal de atención, mesas, samovares y manteles, de acuerdo con las condiciones divulgadas.

PUBLICIDAD

Entre los servicios divulgados figuran almuerzos tipo buffet, transmisiones vía streaming, alquiler de equipos y transporte - crédito @dianadiago/X
Entre los servicios divulgados figuran almuerzos tipo buffet, transmisiones vía streaming, alquiler de equipos y transporte - crédito @dianadiago/X

Otro de los servicios corresponde a un desayuno especial, cuyo costo unitario es de $63.586 por persona. La descripción incluye opciones como tamal, calentado o wrap, además de pan, tostadas o arepa, jugo o frutas y una bebida caliente.

Para una cena tipo buffet, el valor señalado es de $72.724 por unidad. El contrato establece que esa alternativa también contempla elementos de operación y preservación de alimentos.

Diago cuestionó, entre otros rubros, el valor de $7.140.000 por cuatro horas de transmisión de eventos institucionales vía streaming. De acuerdo con el documento, el servicio debe incluir equipos como Tricaster, Blackmagic, tres cámaras profesionales de video en alta definición, consola de audio, micrófonos y líneas de video.

Los documentos establecen un valor de $ 7,14 millones por cuatro horas de transmisión de eventos institucionales - crédito @dianadiago/X
Los documentos establecen un valor de $ 7,14 millones por cuatro horas de transmisión de eventos institucionales - crédito @dianadiago/X

“¿Acaso eso no es gratis?”, preguntó la concejal al referirse al componente de transmisión por redes sociales.

El proceso incluye alquiler de computadores, vans, baños portátiles y arreglos florales

Los documentos publicados por la cabildante fijan en $340.201 el alquiler diario de un computador portátil empresarial. El equipo debe contar, entre otras condiciones, con procesador Intel Core i5 de décima generación o superior, o AMD Ryzen 5 serie 4000 o superior; 8 GB de memoria RAM; unidad SSD de al menos 256 GB y sistema operativo Windows 10 Pro o superior.

El contrato también contempla un valor de $3.734 por cada mensaje informativo enviado por WhatsApp. El servicio está previsto para divulgar convocatorias, eventos y comunicaciones institucionales a bases de datos suministradas por la entidad.

En el apartado de producción logística aparece un arreglo floral grande para tarima por $490.199. También se incluye el alquiler de unidades sanitarias portátiles mixtas para personas con discapacidad, con operador, insumos de aseo, recolección de desechos y limpieza, a un costo de $869.301 por día.

La Secretaría Distrital de Integración Social no había respondido a los cuestionamientos de la cabildante al momento de la publicación - crédito @dianadiago/X
La Secretaría Distrital de Integración Social no había respondido a los cuestionamientos de la cabildante al momento de la publicación - crédito @dianadiago/X

El transporte en van para 25 personas dentro del perímetro urbano tiene un precio de $676.539 por una hora diurna, según el documento compartido. La cifra difiere de los $ 624.000 por hora mencionados inicialmente por Diago en su denuncia.

Además, el contrato prevé un “coffee break” de $34.974 por persona, con producto de panadería, bocadillo dulce y jugo natural. El servicio está calculado para grupos de entre una y 50 personas e incluye personal para servir los alimentos.

“Derroche”: la crítica de la concejal Diago

La concejal sostuvo que los recursos de la Secretaría Distrital de Integración Social deberían concentrarse en programas dirigidos a personas en condición de vulnerabilidad.

En vez de atender las necesidades de los pobres, de darles soluciones a los habitantes de calle y a las poblaciones vulnerables, ustedes se dedican a derrochar”, afirmó.

La publicación de la cabildante no ha suscitado una respuesta oficial por parte de la Secretaría Distrital de Integración Social sobre los cuestionamientos.

Temas Relacionados

DenunciaContratoSecretaría de Integración SocialDiana DiagoCarlos Fernando GalánColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Karol Samantha cuenta cómo encontró a Epa Colombia durante su visita a la cárcel de Picaleña: “Ejemplo de superación”

La compañera sentimental de Daneidy Barrera aseguró que la creadora de contenido se mantiene enfocada en aprender, formar a otras internas y cumplir la mayor parte de su pena con ánimo

Karol Samantha cuenta cómo encontró a Epa Colombia durante su visita a la cárcel de Picaleña: “Ejemplo de superación”

Agmeth Ecaf respaldó a las congresistas del Pacto Histórico por escándalo de Petro con ‘sexocontratos’: “¿A cuenta de qué les están exigiendo a ellas?”

El expresidente Petro fue señalado de pagar servicios sexuales con contratos. Las legisladoras advirtieron que las mujeres no deben asumir responsabilidades que corresponden a los hombres

Agmeth Ecaf respaldó a las congresistas del Pacto Histórico por escándalo de Petro con ‘sexocontratos’: “¿A cuenta de qué les están exigiendo a ellas?”

Estas son las medidas que tomó el Gobierno nacional para financiar y proteger a los caficultores colombianos: “Una gran transformación cafetera”

El Ministerio de Agricultura, Indalecio Dangond, presentó en Cartagena una estrategia centrada en crédito, productividad y respuesta climática

Estas son las medidas que tomó el Gobierno nacional para financiar y proteger a los caficultores colombianos: “Una gran transformación cafetera”

Santa Marta amplió los horarios de permanencia en sus playas: esta es la programación para los bañistas

De cara a la temporada de final de año, que es de las más fuertes para el turismo en la ciudad, se aplicaron las primeras medidas para organizar la cantidad de visitantes

Santa Marta amplió los horarios de permanencia en sus playas: esta es la programación para los bañistas

Dos soldados asesinados y tres heridos dejaron combates del Ejército contra las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Valle del Cauca

El Ejército informó que el despliegue de más de 24 horas afectó un corredor usado por la estructura Jaime Martínez para la movilidad, sostenimiento y economías ilícitas en el departamento

Dos soldados asesinados y tres heridos dejaron combates del Ejército contra las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Valle del Cauca
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

ENTRETENIMIENTO

Karol Samantha cuenta cómo encontró a Epa Colombia durante su visita a la cárcel de Picaleña: “Ejemplo de superación”

Karol Samantha cuenta cómo encontró a Epa Colombia durante su visita a la cárcel de Picaleña: “Ejemplo de superación”

Trueno anunció su regreso a Colombia en 2027 para presentar su LP ‘TURR4ZO’: fecha, lugar y precios

Peaches promete un show “poderoso” y “sudado” en su debut en Bogotá el próximo 19 de noviembre

Karol G encabezó los seis premios de Colombia en los HEAT 2026: Shakira, Ryan Castro y Jessi Uribe también fueron galardonados

Juanes lanzó ’25 Aniversario’, su primera colección de grandes éxitos, con 25 canciones que recorren un cuarto de siglo de carrera

Deportes

América vs. Deportivo Cali: hora y dónde ver el clásico vallecaucano de la penúltima fecha de la Liga BetPlay

América vs. Deportivo Cali: hora y dónde ver el clásico vallecaucano de la penúltima fecha de la Liga BetPlay

Once Caldas vs. Águilas Doradas: hora y canal de televisión para ver el duelo clave de la Liga BetPlay

Jugadores del América protestan previo al clásico contra Deportivo Cali: primera decisión ante falta de salarios

Esta es la programación de los partidos de vuelta de las semifinales de la Copa Colombia 2026: se definirán los finalistas

Mauricio Duarte, defensor del Cúcuta, confía en que el Motilón llegará a las semifinales de la Liga BetPlay: “Está a la vuelta de la esquina”