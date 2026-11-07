Asodiplo arremetió contra la excanciller Rosa Villavicencio por críticas al servicio diplomático en el exterior: “Estamos preparados para servir”

Las declaraciones de Villavicencio se produjeron en medio de la polémica por la apertura y el funcionamiento del denominado "consulado fantasma" en Tijuana, México - crédito @CancilleriaCol/X y Asodiplo

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La Asociación Diplomática y Consular de Colombia (Asodiplo) rechazó las declaraciones de la excanciller Rosa Villavicencio, quien aseguró que era “difícil” encontrar diplomáticos dispuestos a asumir funciones en destinos diferentes a Europa y Estados Unidos. La afirmación fue realizada en medio de la polémica por el denominado “consulado fantasma” de Colombia en Tijuana, México, y en la que la exministra explicó el nombramiento de Maryory Pabón como cónsul en esa ciudad.

En un pronunciamiento publicado el 5 de noviembre de 2026, el sindicato defendió la disposición de los funcionarios pertenecientes a la carrera diplomática y consular para cumplir sus funciones en cualquier lugar al que sean asignados, incluidas zonas de conflicto y territorios con condiciones particulares de seguridad.

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“Colombia cuenta con un cuerpo diplomático altamente calificado, preparado para servir en cualquier destino al que sea asignado que responda a las necesidades del servicio y los intereses de la Nación”, manifestó la organización en su comunicado.

La asociación sostuvo que las afirmaciones de Villavicencio no corresponden a las condiciones establecidas para el ejercicio de la carrera diplomática ni a la realidad de las misiones colombianas en el exterior. También recordó que los funcionarios deben cumplir con las destinaciones que determine el Ministerio de Relaciones Exteriores, de acuerdo con las necesidades del servicio.

Asodiplo recordó las obligaciones de los diplomáticos de carrera

Asodiplo señaló que actualmente hay diplomáticos colombianos prestando sus servicios en consulados de frontera como San Cristóbal, San Antonio del Táchira, Tulcán y Santo Domingo de los Colorados - crédito @asodiplo/X

En su respuesta, la organización hizo referencia al Decreto Ley 274 de 2000, que establece el Régimen Especial de la Carrera Diplomática y Consular de Colombia y contempla el sistema de alternación de los funcionarios entre la planta interna y las misiones en el exterior.

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De acuerdo con Asodiplo, este mecanismo determina que los diplomáticos deben prestar sus servicios tanto en Colombia como en otros países, según los requerimientos institucionales. Por esa razón, la asignación a un destino específico hace parte de las condiciones propias de esta carrera administrativa.

La asociación también citó el artículo 38 del mismo estatuto, que establece las consecuencias para quienes se nieguen a cumplir una designación. En ese sentido, recordó que la disposición contempla que “el funcionario que se rehusare a cumplir una designación en planta interna, en el exterior o respecto de un destino específico, será retirado y consecuentemente, del servicio”.

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Con este argumento, Asodiplo cuestionó la afirmación de que resulta difícil encontrar funcionarios dispuestos a trasladarse a países diferentes de los destinos tradicionalmente considerados para el servicio diplomático colombiano, pues las asignaciones no están limitadas a determinadas regiones.

Diplomáticos colombianos prestan sus servicios en zonas de frontera y conflicto

Asodiplo reiteró que Colombia cuenta con un cuerpo diplomático calificado y preparado para servir en cualquier destino que responda a las necesidades del servicio y los intereses de la Nación - crédito Cancillería

Como parte de su respuesta, Asodiplo también mencionó algunos de los lugares en los que actualmente hay funcionarios de carrera que representan al país y cumplen labores diplomáticas y consulares. Entre los ejemplos expuestos se encuentran los consulados de frontera ubicados en San Cristóbal y San Antonio del Táchira, en Venezuela; Tulcán, en Ecuador, y Santo Domingo de los Colorados, también en territorio ecuatoriano.

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La asociación agregó que los funcionarios colombianos también desempeñan sus responsabilidades en zonas que actualmente se encuentran en conflicto, lo que, según el pronunciamiento, evidencia que las destinaciones no se concentran exclusivamente en Europa y Estados Unidos.

Asimismo, destacó que los integrantes de la carrera diplomática y consular han aceptado durante décadas asignaciones bajo diferentes condiciones. “Los miembros de la carrera diplomática y consular han demostrado durante décadas su compromiso con el servicio público, aceptando destinaciones de todas las condiciones, con el propósito de representar al Estado colombiano y atender a nuestros connacionales”, señaló la organización.

¿Qué dijo la excanciller Rosa Villavicencio?

La excanciller explicó que el nombramiento de Maryory Pabón como cónsul en Tijuana, en 2026, respondió a las dificultades para encontrar funcionarios dispuestos a asumir destinos fuera de Europa y Estados Unidos - crédito Carlos Ortega/EFE

Las declaraciones de Villavicencio se produjeron después de que Caracol Radio revelara que la delegación colombiana asumió pagos superiores a los 153.000 dólares para sostener a la cónsul designada en Tijuana durante el Gobierno Petro, además de los gastos relacionados con el alquiler del inmueble, cuyo pago no se habría cubierto, situación que generó una reacción de la Embajada de Colombia en México.

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La excanciller explicó que la creación de la representación consular respondió a las necesidades identificadas en el corredor entre Tijuana y San Diego, que, según indicó, registraba un alto tránsito de migrantes colombianos a finales de 2022. “Yo no estuvo a cargo de esto en todo el proceso. (...) Esas fueron motivaciones importantes para el Decreto 1405 del 2024, donde se incorporaba a Tijuana para ser misión consular en México”, afirmó al medio citado.

En la entrevista, la excanciller expresó que es “difícil” encontrar a un diplomático que quiera ir a destinos distintos a Europa y Estados Unidos; y que por eso, en 2026 se nombró a Maryory Pabón como cónsul. Además, señaló que el proceso coincidió con la transición entre gobiernos y cuestionó las decisiones adoptadas posteriormente frente a la apertura del consulado y la renuncia de la funcionaria, presentada inicialmente el 1 de septiembre.

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