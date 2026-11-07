Colombia

Presidente del Senado pidió a Abelardo de la Espriella reglamentar la ley contra la pérdida y desperdicio de alimentos: “El hambre no da espera”

Honorio Henríquez envió una comunicación al jefe de Estado para solicitar la implementación de la Ley 1990 de 2019, que establece medidas para facilitar las donaciones y evitar que productos aptos para el consumo terminen en la basura

En su pronunciamiento, Henríquez aseguró que uno de cada cinco hogares colombianos tiene dificultades para acceder a los alimentos y cuestionó que toneladas de comida apta para el consumo terminen en la basura - crédito @honohenriquez/X
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El presidente del Senado, Honorio Henríquez, del partido Centro Democrático, le solicitó al presidente Abelardo de la Espriella que reglamente la Ley 1990 de 2019, una normativa de su autoría que establece disposiciones para prevenir la pérdida y el desperdicio de alimentos en Colombia.

A través de una carta dirigida al mandatario, el congresista pidió avanzar en la implementación de la legislación, cuyo propósito es establecer mecanismos para que los alimentos que no se comercializan, pero que todavía son aptos para el consumo, puedan ser aprovechados y llegar a las personas que los necesitan.

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La norma fue aprobada por el Congreso de la República y sancionada en 2019 por el entonces presidente Iván Duque. Sin embargo, Henríquez aseguró que, pese al tiempo transcurrido desde su aprobación, la ley todavía no ha sido reglamentada, situación que, según explicó, motivó su comunicación al jefe de Estado.

La normativa busca contribuir a la seguridad alimentaria y nutricional de los colombianos mediante mecanismos que permitan reducir las pérdidas de comida y aprovechar los excedentes alimentarios - crédito Luis Jaime Acosta/REUTERS
La normativa busca contribuir a la seguridad alimentaria y nutricional de los colombianos mediante mecanismos que permitan reducir las pérdidas de comida y aprovechar los excedentes alimentarios - crédito Luis Jaime Acosta/REUTERS

En su pronunciamiento, el presidente del Senado explicó las razones por las que considera necesario avanzar en la reglamentación de la normativa y destacó la importancia de facilitar las donaciones de alimentos en el país.

“Por eso le estoy enviando una carta al presidente De la Espriella, apelando a su espíritu solidario y con la esperanza de que, después de siete años, sea reglamentada la Ley 1990 de 2019. Estamos impulsando esta iniciativa para facilitar las donaciones y lograr que más alimentos lleguen a las familias”, manifestó Henríquez.

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El congresista también hizo referencia a las dificultades que enfrentan los hogares colombianos para acceder a los alimentos y al contraste entre esa situación y las cantidades de comida que se pierden o desperdician, pese a que todavía podrían ser consumidas.

En el video en el que anunció el envío de la carta, Henríquez señaló: “Millones de colombianos se levantan en nuestro país sin saber qué van a desayunar, almorzar o cenar. Esa es una realidad que enfrentan miles de familias colombianas. En nuestro país, uno de cada cinco hogares tiene dificultades para acceder a los alimentos. Y mientras eso sucede, toneladas de comida apta para el consumo terminan en la basura”.

Henríquez señaló que uno de los propósitos de impulsar la reglamentación es facilitar las donaciones para que más alimentos lleguen a las familias que enfrentan dificultades para acceder a productos básicos - crédito Prensa Senado de la República
Henríquez señaló que uno de los propósitos de impulsar la reglamentación es facilitar las donaciones para que más alimentos lleguen a las familias que enfrentan dificultades para acceder a productos básicos - crédito Prensa Senado de la República

Henríquez recordó el programa Plan Cosecha Solidaria, que el mandatario lideró junto con su esposa durante la pandemia y que, según señaló, permitió entregar alimentos a miles de familias en el Caribe.

A partir de ese antecedente, el senador explicó que espera que el jefe de Estado respalde la reglamentación de la Ley 1990 de 2019, de su autoría: “Por eso, hoy le estoy enviando una carta al presidente de la República, Abelardo de la Espriella, apelando a su espíritu solidario de siempre”.

Y finalizó diciendo: “Desde el Frente Parlamentario contra el Hambre estamos impulsando esta iniciativa para facilitar las donaciones y lograr que más alimentos lleguen a las familias que tanto lo necesitan. El hambre no da espera. Con su apoyo, presidente, esperamos que los colombianos tengan en la mesa de su casa los alimentos que nunca deben faltar”.

¿Qué establece la Ley 1990 de 2019 sobre el desperdicio de alimentos?

desperdicio de alimentos (Foto: Twitter@malagacomotq)
La legislación establece que los alimentos deben priorizarse para el consumo humano y contempla otras alternativas de aprovechamiento, como el procesamiento industrial, la alimentación animal y la producción de energías alternativas - crédito @malagacomotq/X

La Ley 1990 de 2019 creó la política para prevenir la pérdida y el desperdicio de alimentos en Colombia. Su finalidad es contribuir a la seguridad alimentaria y nutricional, reducir el hambre y promover el aprovechamiento de los productos alimenticios a lo largo de las diferentes etapas de producción, distribución y consumo.

Entre sus disposiciones se encuentra un orden de prioridades para el destino de los excedentes alimentarios. En primer lugar, plantea reducir las pérdidas desde su origen; posteriormente, establece como prioridad el consumo humano. Después contempla el procesamiento industrial, el aprovechamiento para generar energías alternativas, la alimentación animal y otras formas de utilización, como el compostaje.

La legislación también contempla la entrega gratuita de alimentos que no hayan podido comercializarse, siempre que sean aptos para el consumo humano. Estas donaciones pueden realizarse a organizaciones sin ánimo de lucro, como fundaciones y bancos de alimentos, con el propósito de facilitar su distribución entre las poblaciones que enfrentan dificultades para acceder a productos básicos.

"El hambre no da espera" fue el mensaje con el que Honorio Henríquez acompañó su solicitud al presidente de la República para avanzar en la reglamentación de la normativa - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS
"El hambre no da espera" fue el mensaje con el que Honorio Henríquez acompañó su solicitud al presidente de la República para avanzar en la reglamentación de la normativa - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

La norma establece que los alimentos aptos para el consumo humano deben priorizarse para atender las necesidades alimentarias de la población, por encima de otros posibles destinos de aprovechamiento.

En materia institucional, la ley contempla la participación del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) en la medición anual de las pérdidas y desperdicios de alimentos, mediante el registro de los kilos de comida desperdiciada y su valor monetario.

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