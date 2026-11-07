Colombia

Abogado de Angie Rodríguez respondió a Petro por cuestionar las pruebas de su presunto envenenamiento: “La salud mental de una mujer merece respeto”

Wilson Ruiz defendió la denuncia de la exdirectora del Dapre y recordó que existe un informe toxicológico entregado a la Fiscalía General de la Nación

Wilson Ruiz pidió al mandatario que deje de desacreditar a la exdirectora del Dapre y advirtió que su salud mental no debe utilizarse para cuestionar sus declaraciones - crédito Presidencia de Colombia y suministrada a Infobae Colombia
Wilson Ruiz pidió al mandatario que deje de desacreditar a la exdirectora del Dapre y advirtió que su salud mental no debe utilizarse para cuestionar sus declaraciones - crédito Presidencia de Colombia y suministrada a Infobae Colombia
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El abogado Wilson Ruiz se pronunció públicamente frente a las declaraciones de Gustavo Petro sobre el presunto intento de envenenamiento de Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre). El jurista cuestionó que el mandatario pusiera en duda los resultados del examen toxicológico realizado a la exfuncionaria y señaló que los hechos deben ser esclarecidos por las autoridades judiciales.

A través de una publicación en su cuenta de X, Ruiz rechazó los señalamientos del presidente y pidió que no se utilicen cuestionamientos sobre la salud mental de Rodríguez para desacreditar sus declaraciones. “¡La salud mental de una mujer merece respeto, no puede convertirse en un arma para silenciarla!”, escribió el abogado, en respuesta a los comentarios del mandatario sobre el documento toxicológico y la conducta de la exdirectora del Dapre.

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En su mensaje, el abogado se dirigió directamente al presidente y le recordó que existe un informe de laboratorio que fue aportado a la Fiscalía y que debe ser tenido en cuenta dentro de las actuaciones correspondientes

“¡Señor Gustavo Petro, basta de desacreditar a Angie Rodríguez! ¡No más violencia contra las mujeres por atreverse a denunciar! ¡No más ataques ni cuestionamientos a su salud mental para deslegitimar su palabra! Como su abogado, le recuerdo que existe un informe toxicológico aportado a la Fiscalía y que corresponde a la justicia esclarecer los hechos. Señor Petro, las denuncias se investigan, no se desacreditan”, escribió Wilson Ruiz.

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El jurista aseguró que existe un informe toxicológico realizado en España y aportado a la Fiscalía, por lo que corresponde a las autoridades esclarecer las circunstancias del caso - crédito @WilsonRuizO/X
El jurista aseguró que existe un informe toxicológico realizado en España y aportado a la Fiscalía, por lo que corresponde a las autoridades esclarecer las circunstancias del caso - crédito @WilsonRuizO/X

Petro cuestionó el examen toxicológico realizado en España

El pronunciamiento del abogado de Angie Rodríguez se conoció luego de que Petro utilizara sus redes sociales para cuestionar que los resultados del examen fueran presentados como evidencia de un posible envenenamiento. El jefe de Estado sostuvo que el documento no demostraba que Rodríguez hubiera sido víctima de ese tipo de hechos y planteó otra interpretación sobre las sustancias identificadas en el análisis.

Este documento ni es chat mio, ni es prueba de un envenamiento contra Angie. Es la prueba reina que demuestra el porqué de la conducta de Angie, utilizada por la prensa tradicional y Abelardo”, escribió en X el mandatario.

La controversia se originó después de que Manuel Villanueva, quien para ese momento era abogado de Rodríguez, entregara a la Fiscalía un oficio con los resultados del examen de laboratorio practicado en España. Según explicó el jurista, el análisis identificó sustancias que, por sus efectos, pudieron representar un riesgo para la vida de su representada.

En declaraciones a Noticias Caracol, Villanueva explicó el alcance de la información obtenida y las actuaciones que había solicitado ante las autoridades colombianas: “Lo que advierte es que, efectivamente, a la doctora Angie se le suministraron una serie de fármacos que pudieran haber terminado con la vida de ella. Ella tuvo que acudir a un laboratorio en el extranjero y el laboratorio practicó la prueba. Nosotros ayer le dijimos eso a la Fiscalía General de la Nación mediante un oficio, y estamos esperando que la Fiscalía haga la solicitud formal a través de los organismos diplomáticos para traer esa prueba a Colombia”.

Gustavo Petro negó que los resultados del examen constituyan una prueba de envenenamiento y sostuvo que las sustancias identificadas estarían relacionadas con medicamentos para tratar enfermedades psicóticas - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro negó que los resultados del examen constituyan una prueba de envenenamiento y sostuvo que las sustancias identificadas estarían relacionadas con medicamentos para tratar enfermedades psicóticas - crédito @petrogustavo/X

Por su parte, Petro rechazó la interpretación de los resultados y aseguró que los componentes identificados corresponderían a medicamentos empleados para tratar enfermedades psicóticas. En su publicación también hizo referencia a los posibles efectos de este tipo de sustancias.

Las personas pacientes que son medicadas con este tipo de sustancias sufren de ansiedad profunda, el insomnio permanente, la fobia social, y puede llegar hasta la esquizofrenia”, manifestó.

Asimismo, mencionó la amitriptilina como uno de los medicamentos comerciales en los que, según su explicación, pueden presentarse componentes de esa naturaleza, siempre bajo autorización y vigilancia médica. “Estos componentes pueden presentarse pornusar otras medicinasde venta comercial bajo autorización y vigilancia médica como la Amitriptilina”, agregó.

Petro también solicitó a los medios de comunicación prudencia en el manejo de la información relacionada con la salud y la privacidad de la exdirectora del Dapre - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE
Petro también solicitó a los medios de comunicación prudencia en el manejo de la información relacionada con la salud y la privacidad de la exdirectora del Dapre - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Sobre las sustancias mencionadas, Miguel Tolosa, toxicólogo y farmacólogo clínico del Hospital Infantil Universitario San José, explicó a Noticias Caracol que pueden producir efectos tóxicos, aunque cuentan con un margen terapéutico amplio. “Esas sustancias pueden generar efectos tóxicos, pero son sustancias que tienen un margen terapéutico muy alto”, señaló el especialista al medio citado.

En medio de la discusión por el informe, el mandatario también se refirió a la protección que, según manifestó, debe recibir Rodríguez durante el proceso y añadió: “Angie debe ser protegida científica y profesionalmente, y no por gorilas de Abelardo”.

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