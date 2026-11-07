Colombia

Ataque terrorista con drones contra cantón militar en Santa Rosa del Sur, Bolívar: 3 uniformados muertos y 8 heridos

La Primera División del Ejército Nacional confirmó el atentado y se señaló una grave vulneración del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y de los Derechos Humanos

El atentado dejó tres militares muertos y ocho heridos de gravedad - crédito @julianepherra8/X - @OlguinMayorgaP/XD

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Sobre el mediodía del sábado 7 de noviembre de 2026, se conoció el reporte de un ataque con drones cargados con explosivos que golpeó las instalaciones del Cantón Militar de Santa Rosa del Sur, en el sur del departamento de Bolívar.

La acción ocurrió específicamente a las 12:30 p. m., cuando artefactos impactaron el rancho de tropa que se encontraba en la hora del almuerzo.

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Conforme al primer balance publicado por la Primera División del Ejército Nacional, el atentado dejó tres militares muertos y otros ocho heridos de gravedad. De la misma manera, se informó que otro número aún no especificado de uniformados e integrantes de la institución resultaron con lesiones que ya están siendo tratadas en centros asistenciales del área.

El informe incluyó que, debido a que el ataque fue perpetrado “mediante el empleo de aeronaves no tripuladas acondicionadas con dispositivos explosivos”, también hubo daños en la infraestructura de la unidad.

En el reporte emitido por el alcalde de Santa Rosa del Sur, Milton Olaya, emitido desde el hospital Malambo y Patarroyo, agradeció a la ciudadanía que se acercó al punto para apoyar con la movilización de heridos y a los médicos que se apersonaron de las víctimas.

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Así se vio el atentado con drones contra el batallón - crédito captura de pantalla @AyitoMendez/X @julianepherra8/X
Así se vio el atentado con drones contra el batallón - crédito captura de pantalla @AyitoMendez/X @julianepherra8/X

Hasta el momento, el reporte que tenemos son treinta y cinco heridos, de los cuales hay cinco remitidos y tres fallecidos. Hasta el momento lo que ha llegado hasta aquí. Pedimos a toda la comunidad que en oración para que no vuelva a ocurrir esto y tengamos la tranquilidad y la calma”, dijo.

El Ejército activó protocolos de seguridad tras el ataque

La Primera División del Ejército Nacional confirmó que activó sus protocolos de seguridad y la verificación de las afectaciones causadas en el cantón militar, donde funciona el Batallón de Infantería de Selva N.º 48.

Además, la institución emitió un fuerte mensaje de rechazo a la acción de terror contra las Fuerzas Armadas de la región surbolivariense y pidió a la ciudadanía aportar información relevante sobre el caso.

El Ejército Nacional rechaza categóricamente esta acción criminal e invita a la ciudadanía a suministrar información oportuna que permita anticipar y prevenir hechos violentos que pongan en riesgo la seguridad y tranquilidad de la población civil y de los integrantes de la Fuerza Pública. Para ello, está habilitada la #Línea107 contra el terrorismo”.

De la misma manera, el presidente Abelardo de la Espriella se pronunció en sus redes sociales.

Balance del Ejército Nacional sobre el atentado - crédito Ejército
Balance del Ejército Nacional sobre el atentado - crédito Ejército

“Rechazo y condeno con toda contundencia el cobarde ataque terrorista perpetrado con drones cargados de explosivos contra las instalaciones del Cantón Militar en Santa Rosa, sur de Bolívar. Este criminal atentado ha dejado soldados muertos y heridos, hombres que sirven con honor a Colombia y que fueron víctimas de quienes pretenden sembrar el terror y desafiar la autoridad del Estado”, dijo.

Agregó: “Mi solidaridad con las familias de nuestros héroes asesinados y con los soldados heridos. He dispuesto que reciban toda la atención y el acompañamiento necesarios.¡A LOS TERRORISTAS LES ADVIERTO: NO NOS VAN A INTIMIDAR NI NOS VAN A HACER RETROCEDER! (sic)“.

La zona donde ocurrió el ataque tiene presencia de grupos armados ilegales, entre ellos el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las Farc y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Hasta el momento, ninguna organización se atribuyó la acción y las Fuerzas Militares no señalaron responsables.

Acciones contra los grupos armados

Adicionalmente, el jefe de Estado aseguró que ordenó a la fuerza pública del país a “intensificar las operaciones para identificar, perseguir y capturar a los responsables de este ataque, golpear sus estructuras criminales y recuperar el control de los territorios (...)”.

Mensaje de rechazo al atentado por el presidente Abelardo de la Espriella - crédtio ABDELAESPRIELLA/X
Mensaje de rechazo al atentado por el presidente Abelardo de la Espriella - crédtio ABDELAESPRIELLA/X

Incluso, a los victimarios que están detrás de la acción les envió un fuerte mensaje, en el que garantizó que hará que los integrantes de los grupos armados involucrados se rindan ante la justicia colombiana:

“¡SE LES ACABÓ LA GUACHAFITA! NO TENDRÁN ESCONDITE NI TREGUA. LOS VAMOS A PERSEGUIR CON TODA LA FUERZA LEGÍTIMA DEL ESTADO HASTA DESMANTELAR SUS ORGANIZACIONES CRIMINALES Y LLEVARLOS ANTE LA JUSTICIA! Que nadie se equivoque: cada ataque contra nuestros soldados fortalece nuestra determinación de defender a Colombia. No vamos a ceder un solo centímetro de territorio ante el terrorismo.¡EN LA PATRIA MILAGRO, EL TERRORISMO NO TIENE CABIDA Y LA AUTORIDAD SE RESPETA! (sic)“.

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