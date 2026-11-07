Federico Gutiérrez reaccionó a la libertad condicional otorgada a alias Tom: “Si se le ocurre seguir delinquiendo, le va a ir muy mal”

Federico Gutiérrez recordó que siendo alcalde persiguió a alias Tom - crédito Alcaldía de Medellín y Polícia Nacional

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El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se refirió a la excarcelación de Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom o alias Carlos Chata, un peligroso criminal del Valle de Aburrá (Antioquia), líder de las organizaciones criminales La Oficina y Los Chatas.

Mesa Vallejo fue recluido en la cárcel La Picota de Bogotá, penal donde recibió una notificación de un juzgado de Ejecución de Penas y Medidas, en la que se le informó sobre el otorgamiento de la libertad condicional por un periodo de prueba de 10 meses y dos días. Esto, teniendo en cuenta que ya cumplió con el 93,7% de la pena privativa de la libertad de 13 años que le fue impuesta por los delitos de concierto para delinquir, falsedad material en documento público y porte ilegal de armas, según informó El Colombiano.

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Ante los medios de comunicación, el alcalde Federico Gutiérrez advirtió que, en caso de que alias Tom decida seguir cometiendo delitos aprovechando su condición de libertad condicional, su situación jurídica se complicará.

“Hoy, después de pagar una parte de la pena, dicen que saldrá en libertad. Yo solo quiero dejar algo claro. Si se le ocurre seguir delinquiendo, pues le va a ir muy mal y aquí también estamos preparados”, precisó el mandatario local ante la prensa.

Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom, estaba en la cárcel La Picota - crédito Policía Nacional

En consecuencia, solicitó a la Policía Nacional, al Ejército Nacional, a la Fiscalía General de la Nación y a los organismos de inteligencia que estén pendientes de cada paso del criminal. Recordó que es el jefe de Los Chatas, una estructura criminal que tiene un amplio accionar delictivo en el área metropolitana y en el país.

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Gutiérrez también hizo énfasis en las negociaciones de paz que llevó a cabo el expresidente Gustavo Petro con las organizaciones criminales urbanas del Valle de Aburrá. Alias Tom hizo parte de esas mesas de diálogo y ejerció como vocero.

Sin embargo, el alcalde aseguró que, desde que empezó su trabajo como mandatario de Medellín, se dedicó a perseguir al peligroso criminal, una tarea complicada, teniendo en cuenta el nivel de corrupción que se encontró dentro de la institucionalidad. “A él no lo tenían ni en los organigramas porque había corrupción, sabiendo que era el jefe de La Oficina, fue en ese punto que empezamos una persecución y dimos con su captura”, dijo el alcalde, citado por El Tiempo.

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Alcalde de Medellín recordó que alias Tom fue vocero en las negociaciones de paz del gobierno anterior - crédito Alcaldía de Medellín

Así las cosas, afirmó que, pese a que alias Tom cumplió casi la totalidad de su pena y a que un juez determinó que es posible otorgarle la libertad condicional temporal, el criminal debería seguir recluido en un penal. Afirmó, además, que en muchos casos, los criminales terminan pagando pocos años de cárcel, a pesar de la gravedad de los delitos que cometieron.

“De las medidas que muchas veces les imponen, terminan pagando cinco, seis, siete años, y salen. ¡Dios mío!, estamos hablando de homicidio, extorsión, desplazamiento forzado, reclutamiento infantil, lavado de activos... vamos a estar muy pendientes de él. Le seguiremos dando duro a las estructuras”, señaló el funcionario.

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Por su parte, Andrés Tobón, que en 2017 fungió como secretario de Seguridad de Medellín y que ahora es concejal de la ciudad, recordó que la primera instrucción que recibió de Federico Gutiérrez, que entonces también era el alcalde de Medellín, fue capturar a alias Tom.

El exsecretario se Seguridad aseguró que su primera instrucción al llegar a la Alcaldía de Medellín en 2017 fue perseguir a alias Tom y creditó el otorgamiento de la libertad condicional - crédito @tobonvillada/X

Para ese momento, Mesa Vallejo controlaba cerca del 70% de las estructuras armadas del Valle de Aburrá. Además, lideraba Los Chatas, una organización criminal muy temida debido a que es sanguinaria. El poder de esa estructura se extendió a otros lugares por fuera de Antioquia.

En ese sentido, Tobón criticó la decisión del juzgado que ordenó la excarcelación de alias Tom. “Habrá pagado esa condena, pero esta gente no se equivocó y ya, esta gente decidió hacerle el mal a cientos de miles de personas en el país. Que la sanción social dure, que sea eterna y que si se le ocurre volver a delinquir, si es que no ha dejado de hacerlo, la justicia lo vuelva a poner en la mira y dé con su captura”.

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