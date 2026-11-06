Colombia

Dos hombres fueron enviados a prisión por el feminicidio de María Camila Potosí, asesinada en Cali cuando tenía ocho meses de embarazo

La Fiscalía General de la Nación informó que un juez ordenó prisión preventiva para los procesados, quienes habrían escoltado el vehículo que trasladó los restos hasta una zona cercana al río Meléndez, donde hallaron el cuerpo de la mujer

Los judicializados habrían cooperado con el trslado y el ocultamiento del cuerpo de María Camila Potosí y su bebé - crédito Fiscalía
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La Fiscalía General de la Nación confirmó la judicialización de dos nuevos presuntos implicados en el feminicidio de María Camila Potosí, una mujer de 21 años que tenía un embarazo de ocho meses, ocurrido en Cali, Valle del Cauca, en julio de 2026.

Los ahora procesados fueron capturados el 5 de noviembre en Cali y Jamundí, durante procedimientos de allanamiento y registro efectuados con órdenes judiciales. Fueron identificados como Camilo Moncayo Solano y Ángelo Ochoa Ríos.

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De acuerdo con la investigación, ambos habrían colaborado en actos posteriores al crimen, luego del ataque en un inmueble del sector Alto de Polvorines, donde posteriormente fue hallado el cuerpo de Potosí.

La imputación y la medida de aseguramiento

Según el reporte de la Fiscalía, un juez les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario por su presunta participación en el traslado y ocultamiento del cuerpo de la víctima.

La Fiscalía les imputó el delito de feminicidio agravado, en calidad de cómplices, según la responsabilidad individual atribuida a cada uno. Los dos procesados no aceptaron los cargos.

“Se les atribuye este comportamiento a título de cómplices en modalidad de comportamiento doloso. ¿Eso qué quiere decir, señores Ángelo y Cristian? Pues que ustedes conocían lo que ahí pasaba, que ahí se le estaba dando muerte a una mujer en estado de gestación. Y ustedes quisieron concurrir y comparecer en forma voluntaria ahí a ese lugar para explicar los actos posteriores de dejar el cuerpo sin vida en el lugar donde fue encontrado. Ustedes tuvieron voluntad de realización”, determinó el juez durante la audiencia de judicialización.

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Según la información oficial suministrada por la Fiscalía, la joven llegó al inmueble acompañada por una mujer que presuntamente se ganó su confianza al fingir que también estaba embarazada.

- créditos captura de video red social X | Red social Facebook
María Camila Potosí fue llevada en una motocicleta por una mujer que la convenció de acompañarla - créditos captura de video red social X | Red social Facebook

En ese lugar, la víctima habría sido atacada con un arma cortopunzante hasta su muerte. De hecho, tras la investigación, el fiscal del caso indicó que luego de consumada la muerte de Potosí, le habrían extraído a la bebé mediante un procedimiento rudimentario.

Los elementos materiales probatorios recopilados evidenciaron que Moncayo Solano y Ochoa Ríos habrían ayudado a subir el cuerpo a un vehículo manejado por otras personas. Luego, presuntamente escoltaron el automotor hasta una zona boscosa para abandonar el cuerpo en el cuerpo hídrico que movió los restos inertes de Potosí.

Ángel Ochoa Críos y, Cristian Camilo Moncayo Solano, llegaron a este pueblo para prestar la ayuda posterior de extraer el cuerpo sin vida. Vigilaron ustedes que ya fuera a altas horas de la noche, que el lugar, calle y cuadra de ese barrio estuviera despejado. Este, junto con otros dos sujetos que los conocemos con el alias de El Mono y ‘Plátano’, aún todavía no identificados dentro de este caso, extraen el cuerpo sin vida”, dijo el ente acusador.

Los judicializados habrían cooperado con el trslado y el ocultamiento del cuerpo de María Camila Potosí y su bebé - crédito Fiscalía

“Para ello, el vehículo que en ese momento era conducido por el ciudadano identificado como Juan José Garmarve Rodríguez. Mientras que usted, Ángelo, y usted, Cristian Camilo, y también otro sujeto conocido como Marvin, custodiaban el vehículo movilizándose en dos motocicletas. El cuerpo finalmente lo arrojaron a la altura del kilómetro tres, callejón La Pedregosa, sector El Vagón, del corregimiento de La Buitrera, concretamente al río Meléndez de esta ciudad de Cali”, fue el relato del juez.

El cuerpo fue hallado cuatro días después en otro punto

Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) encontraron los restos de la mujer el 20 de julio del año en curso, durante las labores de búsqueda por su desaparición. El hallazgo ocurrió cerca del punto en el que dejaron el cuerpo inicialmente, en el corregimiento La Buitrera, en Cali.

Diez días después, las autoridades encontraron sin vida a la bebé en inmediaciones del mismo sector, de acuerdo con el reporte de la Fiscalía.

“Con ese comportamiento, indudablemente integraron ustedes ese engranaje delincuencial que termina con la finalización de la vida de una joven mujer. Además de eso, madre en espera del nacimiento de una hija, acabándose y transgrediendo así el bien jurídico de la vida de una persona. Se tiene evidencia que ustedes no fueron obligados, que actuaron con total conocimiento de causa”, agregó el juez en medio de la audiencia.

créditos Mecal y red social Facebook
créditos Mecal y red social Facebook

Cinco personas ya estaban privadas de la libertad por el caso

Por los mismos hechos permanecen privados de la libertad Yulieth Cecilia Angulo Escobar, Nitzon Stiven Mondragón Cuero, Kevin Alexis López Orozco, Juan José Narváez Rodríguez y Edwin García Zuluaga.

No obstante, desde el ente investigador se indicó que la búsqueda por el esclarecimiento de los hechos aún no cesa. De hecho, los fiscales aún continúan con la investigación para determinar con el mayor de los detalles la participación de cada uno de los involucrados en el crimen y en el posterior ocultamiento del cuerpo de la joven y su bebé.

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