Persecución tras evadir un retén terminó con una moto incrustada en una iglesia de Bogotá: los daños superarían los $5 millones, denunció un concejal

El concejal Nelson Cubides pidió lña intervención de la Secretaría de Movilidad - crédito nelsoncubides/Instagram

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El intento de evasión de un retén de tránsito y una posible mal procedimiento de control vial resultaron en un incidente que dejó millonarios daños en una iglesia cristiana de la localidad de Kennedy, en el sur de Bogotá.

Los detalles fueron dados a conocer por el concejal Nelson Cubides, quien expuso el caso durante la plenaria del Concejo de Bogotá del 6 de noviembre de 2026, con videos de seguridad. El hecho habría ocurrido el domingo 1 de noviembre, cuando una motocicleta en la que viajaban el conductor y un parrillero intentó evadir a agentes de movilidad del Distrito, lo que derivó en un choque.

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De acuerdo con la versión de Cubides, para evitar el retén, el conductor maniobró de manera riesgosa el vehículo perdió el control, impactó contra el andén y luego chocó contra una iglesia ubicada en el sector: “El motociclista, claro, evade la posibilidad de detenerse, pero el agente de movilidad se sube al andén, lo persigue y lo empuja, y el motociclista termina estrellándose contra la puerta de una iglesia”.

El incidente dejó daños materiales en el inmueble y afectó a un ciudadano que tiene un establecimiento sobre la avenida.

Así fue la evasión a un retén que dejó daños en la sede de una iglesia sobre una importante avenida - crédito suminsitrado a Infobae

En consecuencia, el funcionario pidió a la Secretaría de Movilidad que responda por los daños que sufrió la infraestructura del centro de fe.

“El ciudadano salió a hablar con todo el puesto de control para poder colocar la denuncia, porque hay daños a terceros que pueden superar los cinco millones de pesos”, afirmó Cubides en su intervención.

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El concejal cuestionó que, según su relato, el personal de seguridad y movilidad presente en el operativo no hubiera ofrecido una respuesta al afectado ni a la institución religiosa.

“Y ahí entonces viene la gran pregunta es: ¿quién responde? ¿El motociclista que está evadiendo o finalmente es Secretaría de Movilidad que debe hacerse responsable de ese cargo? El pastor de la iglesia sale y convoca a todos los del retén para indicarles la situación. Ellos dicen que no tienen nada que ver, que eso fue una persona que estuvo finalmente en otro grupo, que ya había pasado el servicio y que no tenían que responder", dijo el concejal, entrevistado por Citytv.

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“Pero hoy, si eso ocurre, si la persona está evadiendo, tienen la posibilidad luego de tomarlo, capturarlo y ponerle una sanción de hasta $850.000. Pero si en este caso, fue que lo empujó el agente de movilidad, hay un daño patrimonial que el artículo 90 obliga a que le paguen a ese pastor cerca de cuatro o cinco millones de pesos que puede costar la reparación de la puerta”.

El concejal Cubides solicitó a las autoridades responder por los daños - crédito imágenes suministradas a Infobae

Durante la plenaria, el cabildante pidió particularmente a la Secretaría de Movilidad que se apersone del reclamo a través de un derecho de petición y determine las responsabilidades por los daños reportados.

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“No, en ese momento no había un servicio en la iglesia. Lo que no pudieron fue volver a salir. Les tocó aperturar por otro lado para poder salir. Es una puerta gigante, es una puerta de reja que dañaron el motor”, dijo Cubides.

El concejal precisó la ubicación de la iglesia, en las cercanías del Portal de las Américas, sobre la avenida que lleva el mismo nombre, en el sur de Bogotá.

Qué sanciones aplican por evadir un retén en Colombia y en qué casos cancelan la licencia

Evadir un retén de tránsito en Colombia puede duplicar la multa asociada a la infracción cometida, pero la fuga no implica de forma automática la cancelación de la licencia de conducción ni una pena de prisión. Las consecuencias dependen del tipo de procedimiento y de las conductas que se configuren durante el control.

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El Código Nacional de Tránsito establece que, “en caso de fuga”, la sanción económica se duplica. Por esa razón, no existe una tarifa única para quienes no acatan la orden de detenerse ante una autoridad: el monto final se define según la infracción de tránsito que originó el procedimiento.

La Ley 769 de 2002, además, señala que la autoridad de tránsito debe ordenar al conductor detener el vehículo cuando detecta una presunta contravención. Luego debe expedir la orden de comparendo y entregar una copia al presunto infractor.

El artículo 130 del Código Nacional de Tránsito establece que la multa correspondiente se duplica si el conductor se fuga. La norma no crea una infracción autónoma con un valor fijo por “saltarse un retén”, sino que agrava la sanción económica que corresponda al hecho detectado por los agentes.

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Evadir controles de tránsito también puede generar accidentes - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La firma del comparendo, por su parte, no constituye una aceptación de responsabilidad. El procedimiento permite que el conductor comparezca ante la autoridad competente y presente sus descargos dentro de los términos previstos por la ley.