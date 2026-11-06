Colombia

Ley Anticapuchos penalizaría a quienes oculten su identidad para cometer vandalismo, sin restringir la protesta pacífica, explicó el congresista Julio César Triana

El representante de Cambio Radical aseguró que la iniciativa no penaliza el uso de capuchas durante manifestaciones pacíficas, sino el ocultamiento de identidad para cometer actos violentos o vandálicos

Julio César Triana defendió la iniciativa conocida como ley anticapuchos tras su aprobación en primer debate (Mariano Vimos/Colprensa)
Julio César Triana defendió la iniciativa conocida como ley anticapuchos tras su aprobación en primer debate (Mariano Vimos/Colprensa)
Guardar

El representante a la Cámara Julio César Triana, por Cambio Radical, defendió la viabilidad del proyecto conocido como ‘Ley Anticapuchos’ tras su aprobación en primer debate en la Comisión Primera de la corporación.

Triana aseguró que la iniciativa no prohíbe cubrirse la cara durante una manifestación pacífica, sino que castiga penalmente a quienes ocultan su identidad para cometer actos vandálicos y destrozos en el espacio público.

PUBLICIDAD

El congresista aclaró que el articulado legislativo no criminaliza la protesta ciudadana, al responder a las críticas de sectores de oposición que advierten una vulneración de garantías constitucionales.

(@CamaraColombia/X)
Julio César Triana aseguró que el proyecto no prohíbe utilizar capuchas durante manifestaciones pacíficas, sino cometer actos vandálicos ocultando la identidad (@CamaraColombia/X)

En una entrevista para el diario El Tiempo, Triana explicó cómo funcionará la figura jurídica en los tribunales: “Propone crear un nuevo tipo penal en la ley de Colombia, que es el ocultamiento de la identidad para realizar actos vandálicos en medio de una protesta. Este nuevo delito tiene tres elementos: que ocurra en medio de una protesta; que la persona oculte su rostro, con una capucha, una máscara o cualquier otro elemento; y, lo más importante, que realice actos vandálicos o violentos. Esto no criminaliza ni restringe la protesta”.

PUBLICIDAD

Lo que busca la Ley Anticapuchos para el país

El legislador marcó una línea divisoria para evitar abusos o interpretaciones erradas durante las jornadas ciudadanas, insistiendo en que el texto respeta los pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre el derecho fundamental a marchar.

“Se ha tratado de tergiversar la ley diciendo que se criminaliza el uso de la capucha. No es así: una persona puede salir a una protesta y ocultar su rostro, como lo ha permitido la Corte Constitucional en distintas sentencias, siempre y cuando lo haga de manera pacífica”, se leyó del diálogo.

La iniciativa busca crear un nuevo tipo penal relacionado con el ocultamiento del rostro para cometer actos violentos durante las protestas (Santiago Villegas/Europa Press)
La iniciativa busca crear un nuevo tipo penal relacionado con el ocultamiento del rostro para cometer actos violentos durante las protestas (Santiago Villegas/Europa Press)

Triana contrastó las motivaciones de los manifestantes pacíficos frente a quienes salen a generar violencia: “Una cosa es usar la capucha para protegerse de los gases lacrimógenos o para ocultar la identidad porque no se quiere que lo vean, y otra muy distinta es utilizarla para delinquir, apuñalar funcionarios públicos, incendiar sistemas de transporte o violentar la propiedad privada y pública. Una persona puede usar capucha y participar en la protesta; si no incurre en esas actuaciones, no se le aplicará este tipo penal”.

Y es que el articulado contempla cinco puntos normativos que endurecen las sanciones legales y fijan límites estrictos contra las obstrucciones viales prolongadas que afecten derechos fundamentales.

Al detallar el castigo penitenciario, el parlamentario explicó: “La pena para quien oculte el rostro durante una protesta y cause actos vandálicos sería superior a los 54 meses. Lo mismo aplicaría para quienes se excedan en los bloqueos, vulneren derechos de los demás y afecten gravemente la prestación de un servicio público o la atención de una persona enferma. En ambos casos, la pena sería superior a los 54 meses y no sería excarcelable”.

Mujer feminista marchas-Colombia
El representante explicó que los bloqueos que afecten gravemente los servicios públicos y los derechos de terceros también están contemplados en la iniciativa (Maria Jose Gonzalez/AFP)

“En otros países, como Italia y Guatemala, se prohíbe el uso de la capucha o el ocultamiento del rostro para marchar. Aquí no se prohíbe la capucha para marchar: se establece un tipo penal y un agravante para quien la use para delinquir y cometer actos vandálicos o criminales”, señaló el congresista para el medio en mención.

Julio César Triana respaldó los recortes del Gobierno en su propuesta de reforma tributaria

Durante la misma entrevista, el legislador fijó la posición de Cambio Radical frente a la ley de ajuste fiscal presentada por la administración de Abelardo de la Espriella: “Al iniciar la próxima semana tendremos una reunión de bancada con analistas y asesores económicos para fijar una posición”.

“Entendemos que el Gobierno de Abelardo de la Espriella encontró un país en crisis financiera, con una deuda que supera los $1.100 billones. Tenemos que decir, con responsabilidad, que todos los colombianos debemos asumir la crisis que dejó un grupo que gobernó este país”, explicó.

El congresista respaldó la reducción de contratos de prestación de servicios y la revisión de entidades estatales con funciones duplicadas (Santiago Mesa/Reuters)
El congresista respaldó la reducción de contratos de prestación de servicios y la revisión de entidades estatales con funciones duplicadas (Santiago Mesa/Reuters)

Triana respaldó las propuestas de austeridad burocrática del Ejecutivo: “En la ley de rescate encontramos tres elementos. El primero es un ajuste en los gastos del Gobierno, que nos parece importante. No puede ser posible que la Agencia Nacional de Tierras, que funcionaba con 1.400 contratistas en todo el territorio nacional, hubiera llegado a tener 11.000 en el gobierno anterior”.

“Hay que reducir esos contratos de prestación de servicios. También encontramos la propuesta de reducir el Estado, que nos parece importante: hay entidades con duplicidad de funciones y embajadas y consulados cuyos resultados vale la pena revisar”, señaló.

No obstante, el dirigente expresó sus reparos frente al impacto tributario sobre los hogares: “En cuanto a la carga impositiva, que es la manera de recoger recursos, tenemos que dar una discusión profunda. En el partido creemos —y algunos congresistas, entre los que me encuentro— que productos como el café no deben ser gravados con un impuesto del 19%, ni se deben adoptar medidas que afecten la canasta familiar de los colombianos”.

Temas Relacionados

Ley AnticapuchosJulio César TrianaManifestacionesManifestantes con capuchaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Mario Yepes confesó que se quiso retirar de la selección Colombia antes del Mundial de Brasil 2014: esta es la historia

El exdefensor recordó el agotamiento que lo llevó a plantearse una decisión inesperada. El respaldo del vestuario fue decisivo para que continuara como capitán de aquel equipo

Mario Yepes confesó que se quiso retirar de la selección Colombia antes del Mundial de Brasil 2014: esta es la historia

Educación después de los 50 años en Colombia: solo el 0,21% estudia y la mayoría ya tiene formación superior

Un informe de la Universidad Javeriana advierte que las oportunidades de formación se concentran en quienes cuentan con mayores niveles académicos, mientras millones de personas siguen rezagadas y enfrentan dificultades para acceder a mejores condiciones laborales y pensionales

Educación después de los 50 años en Colombia: solo el 0,21% estudia y la mayoría ya tiene formación superior

La Agencia de Empleo del Sena está ofreciendo más de 25.600 vacantes en Colombia durante noviembre de 2026

Bogotá concentra cerca de 6.787 puestos disponibles, mientras que la convocatoria de la Línea 1 del metro suma 355 empleos con pagos de hasta $5.500.000

La Agencia de Empleo del Sena está ofreciendo más de 25.600 vacantes en Colombia durante noviembre de 2026

Alimentos para evitar la anemia: adultos mayores y mujeres son más propensos a la deficiencia de hierro

Hay diversos factores que pueden contribuir a la disminución de las reservas de hierro y afectar la capacidad del organismo para producir hemoglobina

Alimentos para evitar la anemia: adultos mayores y mujeres son más propensos a la deficiencia de hierro

Denuncian que el Gobierno Petro habría mentido y dejado sin plata a Colombia Mayor: la directora de Prosperidad Social mostró cómo afectó las transferencias

El documento de agosto, firmado por el exdirector de la entidad Mauricio Rodríguez, registró una asignación de $4,6 billones frente a una solicitud de $8,4 billones y fondos para seis ciclos en 2026

Denuncian que el Gobierno Petro habría mentido y dejado sin plata a Colombia Mayor: la directora de Prosperidad Social mostró cómo afectó las transferencias
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

ENTRETENIMIENTO

María Fernanda Yepes recordó su tránsito del modelaje a la actuación, y sus etapas en ‘Sin senos no hay paraíso’ y ‘Rosario Tijeras’

María Fernanda Yepes recordó su tránsito del modelaje a la actuación, y sus etapas en ‘Sin senos no hay paraíso’ y ‘Rosario Tijeras’

‘Window Shopper’: así es el nuevo tema de Blessd con guiños a 50 Cent y hasta a Peso Pluma

Blessd ya tiene una estatua de seis metros que apunta a convertirse en parada obligada de Medellín: “Pa’ que vayan y se tomen foticos”

Shakira figura entre las nominadas para ingresar al Salón de la Fama de los Compositores en 2027

Poncho Zuleta reveló cuánto tiempo estará alejado de los escenarios mientras su hijo Kbeto evoluciona en una UCI de Barranquilla tras accidentarse

Deportes

Mario Yepes confesó que se quiso retirar de la selección Colombia antes del Mundial de Brasil 2014: esta es la historia

Mario Yepes confesó que se quiso retirar de la selección Colombia antes del Mundial de Brasil 2014: esta es la historia

Así se jugará la fecha 18 de la Liga BetPlay: programación de los partidos que definirían más clasificados a cuadrangulares

Colombia ya tiene listo a su segundo clasificado a la Copa Libertadores 2027: este es el equipo

Jean Fernandes, arquero de América, se refirió a los rumores que lo vinculan con Necaxa y el clásico ante el Cali: “Estoy enfocado en ganar títulos”

Los Angeles Lakers vs. Portland Trail Blazers: hora y canal de televisión para ver en Colombia el duelo de la NBA Cup