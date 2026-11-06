La Agencia de Empleo del Sena está ofreciendo más de 25.600 vacantes en Colombia durante noviembre de 2026

La plataforma de la Agencia Pública de Empleo del Sena reúne más de 25.000 vacantes activas en Colombia durante noviembre de 2026 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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La Agencia Pública de Empleo del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) tiene habilitadas 25.691 oportunidades laborales en todo Colombia durante noviembre de 2026. La oferta incluye cargos para personas sin experiencia, técnicos, tecnólogos y profesionales, con remuneraciones que pueden llegar a $ 8.000.000 mensuales en perfiles especializados.

Las postulaciones se realizan en la Cartelera de Vacantes de la Agencia Pública de Empleo del Sena. Cada aspirante debe crear una cuenta con su documento de identidad y correo electrónico, registrar o actualizar su hoja de vida y validarla antes de aplicar a los cargos disponibles.

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Bogotá reúne más de 6.700 vacantes activas

Bogotá D.C. concentra cerca de 6.787 vacantes, la cifra más alta del país. Le siguen Antioquia, con alrededor de 2.413 ofertas; Atlántico, con 736; Casanare, con 411; Bolívar, con 375; Boyacá, con 364, y Caldas, con 317.

Las vacantes incluyen opciones para personas sin experiencia, así como para técnicos, tecnólogos y profesionales - crédito Sena

Los perfiles de mayor demanda tienen un salario promedio cercano a $2.414.000 al mes, aunque el pago depende de la formación, las certificaciones y la experiencia exigida en cada vacante.

Hay opciones en operaciones, servicios generales, administración, construcción, mantenimiento industrial y tecnología.

Los cargos de asesores comerciales, meseros, cajeros, agentes de centro de llamadas y personal de servicios generales ofrecen ingresos entre $1.500.000 y $2.000.000. Varias de estas plazas no solicitan experiencia previa.

Para auxiliares contables, asistentes Hseq y trabajadores de almacenamiento, los rangos se ubican entre $2.000.000 y $2.500.000. En estos casos, las empresas suelen pedir formación técnica o tecnológica y entre 12 y 24 meses de experiencia.

Las vacantes asociadas a infraestructura y megaobras, como maestros de obra, electricistas, oficiales de mampostería y técnicos de aire acondicionado, tienen salarios de entre $2.250.905 y $5.100.000. En analítica de datos, desarrollo de software y mantenimiento industrial, las remuneraciones van de $3.500.000 a $7.000.000.

Bogotá concentra la mayor cantidad de oportunidades laborales publicadas en la plataforma del Sena - crédito Sena

Metro Línea 1 tiene 355 puestos con sueldos de hasta $ 5,5 millones

Dentro de la oferta disponible, la Agencia Pública de Empleo conecta a los aspirantes con 355 vacantes de Metro Línea 1 S. A. S.. La convocatoria está dirigida a personas residentes en Bogotá, Tunja, Villavicencio e Ibagué, interesadas en participar en los frentes de obra de la Línea 1 del Metro de Bogotá.

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Las empresas buscan auxiliares eléctricos, electricistas, operadores de instalaciones de refrigeración, técnicos de aire acondicionado y refrigeración, ayudantes de obra, plomeros, maestros de obra, mamposteros, armadores de estructuras metálicas y oficiales de obra blanca.

Los salarios en esta convocatoria oscilan entre $2.000.000 y $5.500.000 mensuales, de acuerdo con el cargo, la experiencia y la formación requerida. Los contratos son por obra o labor.

La convocatoria de la Línea 1 del Metro de Bogotá ofrece 355 puestos vinculados a los frentes de obra - crédito Sena

Entre las plazas disponibles hay 50 cargos de auxiliar eléctrico para personas sin experiencia laboral. En otras ocupaciones, los requisitos pueden incluir desde un año hasta diez años de trayectoria específica. Por eso, antes de postularse, cada candidato debe revisar las condiciones de estudio, certificaciones y experiencia publicadas en el aviso.

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Las personas seleccionadas que deban trasladarse a Bogotá para trabajar podrían recibir un auxilio de transporte durante tres meses, según las condiciones definidas para la convocatoria.

ABC para registrarse y postularse en la plataforma

A. Cree o actualice su perfil. Ingrese al aplicativo de la Agencia Pública de Empleo del Sena con su documento de identidad y correo electrónico. Registre su hoja de vida con información completa sobre educación, experiencia, cursos y certificaciones.

B. Busque las vacantes según su perfil. El portal permite filtrar las oportunidades por área laboral, ciudad, departamento y modalidad. Es recomendable consultar con frecuencia, pues el listado cambia de acuerdo con los procesos que abren las empresas.

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C. Verifique los requisitos y aplique. Antes de usar el botón de postulación, confirme que cumple el 100% de las condiciones solicitadas. La decisión de selección corresponde a cada empresa, no al Sena.

La postulación a las vacantes se realiza exclusivamente por medio del aplicativo de intermediación laboral del Sena - crédito Sena

La postulación se hace exclusivamente a través del aplicativo de intermediación laboral. Una vacante puede dejar de estar disponible antes de su fecha de cierre cuando se complete el número de hojas de vida requerido por la empresa.