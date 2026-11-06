Colombia

La Agencia de Empleo del Sena está ofreciendo más de 25.600 vacantes en Colombia durante noviembre de 2026

Bogotá concentra cerca de 6.787 puestos disponibles, mientras que la convocatoria de la Línea 1 del metro suma 355 empleos con pagos de hasta $5.500.000

Larga fila de personas usando mascarillas frente a la Oficina de Empleo SENA en Bogotá, con taxis amarillos en la calle mojada.
La plataforma de la Agencia Pública de Empleo del Sena reúne más de 25.000 vacantes activas en Colombia durante noviembre de 2026 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Guardar

La Agencia Pública de Empleo del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) tiene habilitadas 25.691 oportunidades laborales en todo Colombia durante noviembre de 2026. La oferta incluye cargos para personas sin experiencia, técnicos, tecnólogos y profesionales, con remuneraciones que pueden llegar a $ 8.000.000 mensuales en perfiles especializados.

Las postulaciones se realizan en la Cartelera de Vacantes de la Agencia Pública de Empleo del Sena. Cada aspirante debe crear una cuenta con su documento de identidad y correo electrónico, registrar o actualizar su hoja de vida y validarla antes de aplicar a los cargos disponibles.

PUBLICIDAD

Bogotá reúne más de 6.700 vacantes activas

Bogotá D.C. concentra cerca de 6.787 vacantes, la cifra más alta del país. Le siguen Antioquia, con alrededor de 2.413 ofertas; Atlántico, con 736; Casanare, con 411; Bolívar, con 375; Boyacá, con 364, y Caldas, con 317.

Sena abre convocatoria para técnicos y tecnólogos colombianos interesados en trabajar como reparadores de neumáticos en Ontario, Canadá - crédito Sena
Las vacantes incluyen opciones para personas sin experiencia, así como para técnicos, tecnólogos y profesionales - crédito Sena

Los perfiles de mayor demanda tienen un salario promedio cercano a $2.414.000 al mes, aunque el pago depende de la formación, las certificaciones y la experiencia exigida en cada vacante.

Hay opciones en operaciones, servicios generales, administración, construcción, mantenimiento industrial y tecnología.

  • Los cargos de asesores comerciales, meseros, cajeros, agentes de centro de llamadas y personal de servicios generales ofrecen ingresos entre $1.500.000 y $2.000.000. Varias de estas plazas no solicitan experiencia previa.
  • Para auxiliares contables, asistentes Hseq y trabajadores de almacenamiento, los rangos se ubican entre $2.000.000 y $2.500.000. En estos casos, las empresas suelen pedir formación técnica o tecnológica y entre 12 y 24 meses de experiencia.
  • Las vacantes asociadas a infraestructura y megaobras, como maestros de obra, electricistas, oficiales de mampostería y técnicos de aire acondicionado, tienen salarios de entre $2.250.905 y $5.100.000. En analítica de datos, desarrollo de software y mantenimiento industrial, las remuneraciones van de $3.500.000 a $7.000.000.
Quindío tendrá una feria laboral el martes 11 de febrero, desde las 9:00 a. m. - crédito Sena
Bogotá concentra la mayor cantidad de oportunidades laborales publicadas en la plataforma del Sena - crédito Sena

Metro Línea 1 tiene 355 puestos con sueldos de hasta $ 5,5 millones

Dentro de la oferta disponible, la Agencia Pública de Empleo conecta a los aspirantes con 355 vacantes de Metro Línea 1 S. A. S.. La convocatoria está dirigida a personas residentes en Bogotá, Tunja, Villavicencio e Ibagué, interesadas en participar en los frentes de obra de la Línea 1 del Metro de Bogotá.

PUBLICIDAD

Las empresas buscan auxiliares eléctricos, electricistas, operadores de instalaciones de refrigeración, técnicos de aire acondicionado y refrigeración, ayudantes de obra, plomeros, maestros de obra, mamposteros, armadores de estructuras metálicas y oficiales de obra blanca.

Los salarios en esta convocatoria oscilan entre $2.000.000 y $5.500.000 mensuales, de acuerdo con el cargo, la experiencia y la formación requerida. Los contratos son por obra o labor.

Bogotá cuenta con más de 4.000 ofertas laborales, liderando la distribución por regiones - crédito Sena
La convocatoria de la Línea 1 del Metro de Bogotá ofrece 355 puestos vinculados a los frentes de obra - crédito Sena

Entre las plazas disponibles hay 50 cargos de auxiliar eléctrico para personas sin experiencia laboral. En otras ocupaciones, los requisitos pueden incluir desde un año hasta diez años de trayectoria específica. Por eso, antes de postularse, cada candidato debe revisar las condiciones de estudio, certificaciones y experiencia publicadas en el aviso.

Las personas seleccionadas que deban trasladarse a Bogotá para trabajar podrían recibir un auxilio de transporte durante tres meses, según las condiciones definidas para la convocatoria.

ABC para registrarse y postularse en la plataforma

A. Cree o actualice su perfil. Ingrese al aplicativo de la Agencia Pública de Empleo del Sena con su documento de identidad y correo electrónico. Registre su hoja de vida con información completa sobre educación, experiencia, cursos y certificaciones.

B. Busque las vacantes según su perfil. El portal permite filtrar las oportunidades por área laboral, ciudad, departamento y modalidad. Es recomendable consultar con frecuencia, pues el listado cambia de acuerdo con los procesos que abren las empresas.

C. Verifique los requisitos y aplique. Antes de usar el botón de postulación, confirme que cumple el 100% de las condiciones solicitadas. La decisión de selección corresponde a cada empresa, no al Sena.

Antioquia y Valle del Cauca se destacan con más de 2.000 y 1.000 vacantes disponibles, respectivamente - crédito Sena
La postulación a las vacantes se realiza exclusivamente por medio del aplicativo de intermediación laboral del Sena - crédito Sena

La postulación se hace exclusivamente a través del aplicativo de intermediación laboral. Una vacante puede dejar de estar disponible antes de su fecha de cierre cuando se complete el número de hojas de vida requerido por la empresa.

Temas Relacionados

Trabajo SenaVacantes de empleoVacantes Metro de BogotáColombia-NoticiasColombia-Servicios

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Alimentos para evitar la anemia: adultos mayores y mujeres son más propensos a la deficiencia de hierro

Hay diversos factores que pueden contribuir a la disminución de las reservas de hierro y afectar la capacidad del organismo para producir hemoglobina

Alimentos para evitar la anemia: adultos mayores y mujeres son más propensos a la deficiencia de hierro

Denuncian que el Gobierno Petro habría mentido y dejado sin plata a Colombia Mayor: la directora de Prosperidad Social mostró cómo afectó las transferencias

El documento de agosto, firmado por el exdirector de la entidad Mauricio Rodríguez, registró una asignación de $4,6 billones frente a una solicitud de $8,4 billones y fondos para seis ciclos en 2026

Denuncian que el Gobierno Petro habría mentido y dejado sin plata a Colombia Mayor: la directora de Prosperidad Social mostró cómo afectó las transferencias

Revelan chat en el que Petro habría dado instrucciones para que se le entregara un contrato a Deicy Jiménez: “Necesita que la tengan allí”

Al parecer, la orden habría sido dada a la exdirectora del Dapre Angie Rodríguez. En la conversación se habría adjuntado la hoja de vida de la mujer

Revelan chat en el que Petro habría dado instrucciones para que se le entregara un contrato a Deicy Jiménez: “Necesita que la tengan allí”

Alimentos como el arroz y la papa tendrían un IVA del 19% con la reforma tributaria del Gobierno De La Espriella, según la SAC: “Hay que ser solidarios”

Jorge Enrique Bedoya alertó que el encarecimiento de insumos agrícolas presionaría los costos de producción y afectaría especialmente a los pequeños cultivadores

Alimentos como el arroz y la papa tendrían un IVA del 19% con la reforma tributaria del Gobierno De La Espriella, según la SAC: “Hay que ser solidarios”

“Volveremos a las calles”: Mafe Carrascal lanzó advertencia a Abelardo de la Espriella por la Ley de Rescate Económico

La representante del Pacto Histórico cuestionó los cambios tributarios propuestos por el Gobierno y advirtió que las organizaciones sociales podrían movilizarse si considera que la iniciativa perjudica a los trabajadores

“Volveremos a las calles”: Mafe Carrascal lanzó advertencia a Abelardo de la Espriella por la Ley de Rescate Económico
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

ENTRETENIMIENTO

María Fernanda Yepes recordó su tránsito del modelaje a la actuación, y sus etapas en ‘Sin senos no hay paraíso’ y ‘Rosario Tijeras’

María Fernanda Yepes recordó su tránsito del modelaje a la actuación, y sus etapas en ‘Sin senos no hay paraíso’ y ‘Rosario Tijeras’

‘Window Shopper’: así es el nuevo tema de Blessd con guiños a 50 Cent y hasta a Peso Pluma

Blessd ya tiene una estatua de seis metros que apunta a convertirse en parada obligada de Medellín: “Pa’ que vayan y se tomen foticos”

Shakira figura entre las nominadas para ingresar al Salón de la Fama de los Compositores en 2027

Poncho Zuleta reveló cuánto tiempo estará alejado de los escenarios mientras su hijo Kbeto evoluciona en una UCI de Barranquilla tras accidentarse

Deportes

Así se jugará la fecha 18 de la Liga BetPlay: programación de los partidos que definirían más clasificados a cuadrangulares

Así se jugará la fecha 18 de la Liga BetPlay: programación de los partidos que definirían más clasificados a cuadrangulares

Colombia ya tiene listo a su segundo clasificado a la Copa Libertadores 2027: este es el equipo

Jean Fernandes, arquero de América, se refirió a los rumores que lo vinculan con Necaxa y el clásico ante el Cali: “Estoy enfocado en ganar títulos”

Los Angeles Lakers vs. Portland Trail Blazers: hora y canal de televisión para ver en Colombia el duelo de la NBA Cup

En video | Así fue el doblete de goles por parte de Camilo Durán, con proceso en selección Colombia, con Celtic ante Besiktas en la Europa League 2026