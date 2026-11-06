Colombia

Jorge Barón Jr. mostró su respaldo a la Ley Anticapuchos que avanza en el Congreso: “Fui amedrentado”

Barón Jr. recordó que fue víctima de agresiones durante las protestas del 14 de octubre de 2026 en Bogotá

Jorge Eduardo Barón aseguró que no generalizó al hacer críticas a los habitantes de calle, a los que llamó "desechables". Dijo que se refirió a quienes cometen delitos - crédito @JorgeEBaron/X
Jorge Eduardo Barón aseguró que los capuchos buscan impedir que se les identifique en las protestas - crédito @JorgeEBaron/X
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La propuesta de ley anticapuchos fue aprobada en primera debate en la Cámara de Representantes. La iniciativa es impulsada por los representantes Julio César Triana y Jaime Arizabaleta y tiene como fin crea un tipo penal específico que sancione con penas de 4 a 8 años de prisión a quienes oculten su rostro con capuchas o cualquier otro elemento durante manifestaciones y que se valgan de ese cubrimiento para cometer delitos y actos vandálicos.

Con este proyecto, entregamos a la fuerza pública y a la justicia herramientas efectivas para combatir a los violentos sin vulnerar el derecho constitucional a la manifestación”, indicó Triana, citado en una comunicación de la Cámara de Representantes.

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El protocolo sobre autonomía universitaria y orden público busca definir en qué casos las autoridades podrán ingresar a los campus - crédito Camila Díaz/Colprensa
La ley anticapuchos busca crear un tipo penal para sancionar a quienes oculten su rostro con capuchas o cualquier elemento para cometer delitos y actos vandálicos en manifestaciones - crédito Camila Díaz/Colprensa

La iniciativa debe ser discutida en debates adicionales en el Congreso de la República y votada positivamente para que se convierta en ley. Mientras todavía se surte ese trámite, algunas personas han expresado su respaldo a la propuesta, entre ellas Jorge Barón Jr.

En una publicación en su cuenta de X, indicó que es necesario que el Legislativo dé su visto bueno a la propuesta de los representantes a la Cámara y que el presidente Abelardo de la Espriella sancione la iniciativa como ley.

Es necesario que la ley anticapuchos de la autoría del representante @jarizabaletaf sea una realidad y pueda pasar los otros tres debates en el Congreso de la Republica y ser sancionada por el Presidente de la República”, indicó.

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Jorge Barón Jr. dio su visto bueno a la ley anticapuchos - crédito @JorgeEBaron/X
Jorge Barón Jr. dio su visto bueno a la ley anticapuchos - crédito @JorgeEBaron/X

Para sustentar su postura, Barón Jr. recordó que estuvo presente en las movilizaciones que se llevaron a cabo el 14 de octubre de 2026 en Colombia y que fue atacado por algunas personas que lo acusaron de haber llegado al lugar para supuestamente provocar a los manifestantes.

Según indicó, quienes lo atacaron tenían los rostros cubiertos e indicó que esa estrategia tiene un fin específico: impedir la identificación y responsabilización por lo que pase en las protestas.

Cuando fui amedrentado por los seguidores del M-19 y del anterior presidente el pasado 14 de octubre, quienes atacaron físicamente a mis compañeros fueron capuchos. Cuando se usa una capucha no es para protestar pacíficamente, se oculta la identidad para que no se individualice el delito y se dificulte la fase de investigación del código de procedimiento penal”, señaló.

El joven afirmó que varios asistentes lo rodearon en la Plaza de Bolívar, cerca del Congreso, y que lanzaron latas y botellas contra él y las personas que lo acompañaban - crédito @JorgeEBaron / X

En esa ocasión, a través de su cuenta de X, Barón Jr. describió en detalle qué fue lo que pasó en las protestas y las agresiones de las cuales fue víctima.

“La izquierda es violencia! La maravillosa protesta pacifica de @gustavopetrourrego, nos trató de intimidar empujándonos y acorralándonos a una esquina del congreso, sin dejarnos salir. Entre insultos y violencia, golpearon a ngelBar52691939, nos arrojaron latas y botellas. Cuando se vulneran los derechos de otros, la protección del derecho a la protesta se limita, porque deja de tener el componente de pacifica”, expresó.

Triana indicó que la iniciativa es necesaria debido a que, durante las manifestaciones, las acciones vandálicas de algunas personas afectan también la infraestructura y el patrimonio de las ciudades.

El hijo del reconocido presentador negó las acusaciones y afirmó que le arrojaron objetos durante el recorrido - crédito @JorgeEBaron / X
El hijo del reconocido presentador negó las acusaciones y afirmó que le arrojaron objetos durante el recorrido - crédito @JorgeEBaron / X

No podemos seguir permitiendo que comerciantes, pequeños empresarios y la infraestructura de nuestras regiones paguen el costo del vandalismo impune. La capucha se convirtió en la herramienta perfecta para destruir el patrimonio de las ciudades sin asumir ninguna consecuencia. Con este proyecto buscamos que las autoridades tengan herramientas reales no solo para judicializar, sino para agravar la pena a quienes se valen del anonimato y la capucha para delinquir y eludir a la justicia”, precisó el congresista, citado por la Cámara.

Por su parte, Arizabaleta aseguró que se busca fortalecer el derecho a la protesta y recordó que el 99% de las personas que salen a protestar no ocultan su identidad y no buscan generar desmanes.

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