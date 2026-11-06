Colombia

Falsos guías turísticos engañaban y secuestraban turistas en zonas emblemáticas de Cali: viajeros de Francia, Holanda, Italia e Israel habrían sido afectados

De acuerdo con el informe por parte de la Policía Metropolitana de Cali, los cinco detenidos despojaron de más de 100 millones de pesos a turistas de Francia, Holanda, Italia, Costa Rica e Israel

El punto predilecto en el que hacía de las suyas la empresa criminal era el Bulevar del Río - crédito Alcaldía de Cali | Policía Metropolitana de Cali
El punto predilecto en el que hacía de las suyas la empresa criminal era el Bulevar del Río - crédito Alcaldía de Cali | Policía Metropolitana de Cali
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La Policía Nacional informó que desarticuló una red que se hacía pasar por guías turísticos para retener y robar a visitantes extranjeros en Cali.

Cinco personas fueron capturadas por orden judicial en Cali y Barranquilla, acusadas de secuestro extorsivo y hurto calificado agravado.

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La empresa delincuencial fue identificada como Los Guías, y su modus operandi consistía en contactar a sus víctimas en el Bulevar del Río, uno de los puntos turísticos más visitados por viajeros locales y alrededor del mundo en la capital de Valle de Cauca.

Allí ofrecían recorridos y actividades para generar confianza antes de trasladarlas a inmuebles alquilados.

Sin embargo, lo que en principio parecía que sería un tour inolvidable, terminaba convertido en un infierno en vida para los turistas, debido a que “estos delincuentes engañaban, sometían y despojaban de su dinero a ciudadanos visitantes bajo la fachada de falsos servicios turísticos”, señaló en declaraciones a medios de comunicación el coronel Carlos Latorre, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cali (Mecal).

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“Se presentaban como guías y, mediante engaños, los trasladaban a inmuebles donde los obligaron con violencia, armas de fuego y sedantes a realizar transferencias bancarias desde sus propios celulares”, agregó el vocero de la institución.

De acuerdo con las autoridades caleñas, “bajo este esquema criminal, despojaron de más de 100 millones de pesos a nueve turistas”.

Los hurtos se cometieron entre 2024 y 2026, y ocho de las víctimas eran ciudadanos de Francia, Holanda, Italia, Costa Rica e Israel.

La investigación del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) estableció que los presuntos responsables llevaban a los turistas hasta viviendas donde los mantenían privados de la libertad durante períodos de 24 a 48 horas.

El cabecilla de la empresa criminal que lideraba red de falsos guías turísticos en Cali

Alias James, de 53 años, sería el principal articulador criminal de esta estructura, y “registra más de veinte denuncias por hurto, estafa, secuestro en Bucaramanga, Cartagena y Medellín”, agregó el coronel Latorre.

Los investigadores sostienen que el hombre habría comenzado con robos a turistas mientras se hospedaba en establecimientos de alojamiento.

Después, “James” habría utilizado aplicaciones de citas para concretar encuentros y entrar a viviendas en las que cometía hurtos.

La modalidad habría cambiado con el tiempo hasta incorporar la oferta de servicios turísticos falsos como mecanismo para captar a visitantes en zonas emblemáticas de Cali.

Los demás capturados tenían anotaciones judiciales por secuestro extorsivo, hurto y porte ilegal de armas de fuego, y todos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Al final, un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento intramural.

“Reiteramos nuestro compromiso con la seguridad de Cali y los caleños y hacemos un llamado a la denuncia oportuna a la línea 165, 123 o al 3213945156”, concluyó el coronel Latorre.

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