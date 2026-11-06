El Pacto Histórico tendrá un proceso de discusión y deliberación interna tras escándalo de los ‘sexocontratos’ presuntamente entregados por Petro: “No vamos a permitir que se nos imponga una agenda”

El senador David Racero sostuvo que esperan que la justicia investigue las denuncias para tomar una determinación - crédito Suministrado infobae

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Deicy Jiménez entregó su teléfono celular el jueves 5 de noviembre de 2026 a la Fiscalía General de la Nación, después de difundir videos junto al expresidente Gustavo Petro que, según su versión, respaldarían la presunta entrega de contratos a cambio de favores sexuales.

Tras la diligencia, Jiménez afirmó que sus denuncias buscan que el país conozca los manejos de la anterior administración. “Yo le cumplo a mi país. Esto no se trata de si un señor culea o no. No desviemos el tema. Se trata de hechos, de una red de la que decidí no hacer parte y de una verdad que merece ser denunciada”, expuso en Instagram.

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La extrabajadora sexual, de 26 años, señaló que su único interés es que Colombia tenga conocimiento sobre los manejos detrás de la anterior administración - crédito deicyjimenez_/Instagram

La exfuncionaria llegó al búnker de la Fiscalía, donde trabajan fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, y entregó el dispositivo, que contendría el video en el que aparece Petro y otros elementos vinculados con la relación que sostuvo con el exmandatario y los contratos que habría recibido. El CTI buscará extraer archivos, videos, mensajes de WhatsApp y textos para establecer si la declaración de Jiménez ante el alto tribunal tiene sustento.

El senador David Racero afirmó que el Pacto Histórico abrió un proceso interno de discusión tras las denuncias mencionadas durante una intervención sobre el páramo de Santurbán, y sostuvo que la justicia es la encargada de determinar la gravedad de las denuncias y si el líder de la colectividad política cometió alguna actividad irregular.

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Pacto Histórico entra en un proceso de discusión y deliberación interna tras escándalo de los ‘sexocontratos’ presuntamente entregados por Petro - crédito suministrada a Infobae Colombia

“Pacto Histórico entra en un proceso de discusión y deliberación interna, teniendo muy presente, dos realidades. Primero, que por supuesto, pedimos a los jueces, como es recurrente en los líderes del Pacto Histórico, las claridades y el proceso normal de investigación que dé a luz justamente lo que Deicy y otras personas están denunciando, y que sean los jueces lo que, lo que lo determinen”, dijo.

Racero señaló que la colectividad mantiene ese mecanismo de debate de manera permanente. “La deliberación del Pacto Histórico se ha dado antes, se hace ahora y se dará en todo momento”.

En sus declaraciones, el congresista defendió la participación de las mujeres dentro del movimiento. Según dijo, el partido utiliza listas cremallera para que la mitad de quienes lleguen al Congreso sean mujeres.

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Sobre las denuncias, Racero pidió que la investigación avance en la justicia y que se esclarezca lo expuesto por Deicy y otras personas. “Pedimos a los jueces las claridades y el proceso normal de investigación”, insistió.

El senador cuestionó que el asunto desplazara la discusión sobre Santurbán, la explotación de oro y las decisiones que, según expuso, afectan a las comunidades. “No vamos tampoco a permitir que se nos imponga una agenda”, dijo.

Iván Cepeda se pronunció sobre los ‘sexocontratos’ de Petro

Iván Cepeda se pronunció sobre los ‘sexocontratos’ de Petro - crédito @IvanCepedaCast

El senador Iván Cepeda habló sobre las revelaciones de Deicy Jiménez y las revelaciones de conversaciones que demostraran la entrega de contratos a la extrabajadora sexual.

El pronunciamiento del excedentario presidencial se conoció después de que Jiménez hiciera públicas acusaciones contra Petro y divulgara un video que, según ella, demostraría que ambos mantuvieron una relación personal. Las afirmaciones sobre un eventual intercambio de contratos por favores sexuales permanecen bajo investigación y no han derivado en una decisión judicial sobre responsabilidades.

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“El expresidente Gustavo Petro Urrego lo ha expresado con toda claridad frente a su propia situación: está dispuesto a comparecer ante la justicia y responder con la verdad”, manifestó Cepeda en un comunicado divulgado en su cuenta de X.

El congresista sostuvo que esta disposición debe extenderse a todos los integrantes de la coalición política que respaldó al Gobierno de Petro. “Esa debe ser una conducta y una convicción que nos comprometa a todos”, añadió.

Cepeda defendió el debido proceso en las investigaciones

En su declaración, Cepeda señaló que el manejo de los recursos públicos y la contratación estatal exige transparencia. También expresó el rechazo del Pacto Histórico a cualquier tipo de corrupción, abuso de poder o uso indebido de responsabilidades públicas.

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Según el senador, quienes enfrenten denuncias o requerimientos judiciales deben atender los llamados de las autoridades y ejercer su defensa dentro de los procedimientos establecidos. Al mismo tiempo, insistió en que las investigaciones deben respetar el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa.

“La transparencia y la responsabilidad frente a la justicia son inseparables de la obligación de garantizar que toda investigación se adelante con independencia, imparcialidad y respeto para todas las personas y las partes intervinientes”, afirmó.