Tumbarán el legendario puente Pumarejo en Barranquilla: así es el megaproyecto que costará $160.800 millones

La Alcaldía de Barranquilla y el Invías prevén firmar un convenio por $160.800 millones para retirar el tramo central del antiguo puente Pumarejo - crédito Colprensa

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La Alcaldía de Barranquilla y el Invías prevén firmar la próxima semana un convenio por $160.800 millones para retirar el tramo central del antiguo puente Pumarejo, una intervención que busca habilitar el paso de embarcaciones más grandes por el río Magdalena hacia las terminales portuarias ubicadas aguas arriba.

La antigua estructura continúa sobre el río pese a que en 2019 se construyó un nuevo viaducto con condiciones para la navegación de buques de gran calado. Mientras el puente anterior permanezca en pie, la altura disponible para las embarcaciones seguirá limitada y no se aprovechará por completo la capacidad de la obra más reciente.

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La ministra de Transporte, Elsa Noguera, informó que los recursos se financiarían mediante vigencias futuras que el Ministerio de Transporte tramita ante el Ministerio de Hacienda. El acuerdo entre el Gobierno distrital y el Instituto Nacional de Vías permitirá formalizar la inversión destinada a la deconstrucción.

“La recuperación de la navegabilidad del río Magdalena, el Canal del Dique, la Vía Milagro, la Vía al Mar y la modernización del aeropuerto Ernesto Cortissoz, entre otras iniciativas, hacen parte de las prioridades”, dice una publicación hecha por la ministra en su cuenta de X.

El Ministerio de Transporte tramita vigencias futuras para asegurar las labores de dragado en el canal de acceso al puerto hasta agosto de 2027 - crédito @elsanoguerabaq/X

El retiro no contempla necesariamente la desaparición total de la infraestructura. Carlos González España, director de la Asociación de Puertos del Atlántico, Asoportuaria, señaló que el plan prevé desmontar un segmento central a partir de 2027 para evitar afectaciones ambientales y permitir la navegación de naves de mayor tamaño.

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La porción que permanezca en pie tendría un uso urbanístico. González España planteó que la estructura podría convertirse en una nueva “Puerta de Oro” de Colombia, con un aprovechamiento para la ciudad y actividades vinculadas a la competitividad marítima.